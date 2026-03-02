Qualcomm lança Snapdragon Wear Elite com foco em dispositivos inteligentes

A Qualcomm apresentou o Snapdragon Wear Elite durante a conferência MWC 2026, em Barcelona, e o produto estreia a estratégia da marca de vender acessórios como aparelhos movidos por inteligência artificial. O chip poderá ser adaptado para relógios, pingentes, pulseiras inteligentes e outros itens tecnológicos e a previsão é que os produtos comecem a ser comercializados em alguns meses a partir de parcerias com Samsung, Motorola e Google.

O Wear Elite é o primeiro da linha a incorporar uma NPU, Unidade de Processamento Neural, dedicada à execução de tarefas de IA diretamente no dispositivo, sem depender da nuvem. Além dela, o chip inclui uma eNPU, versão eletrônica para operações menos exigentes, otimizando consumo energético. Segundo a Qualcomm, a CPU é até 5 vezes mais rápida que a geração anterior presente em relógios com Wear OS, enquanto a GPU atinge qualidade gráfica de 1080p a 60 quadros por segundo.

A bateria, ponto sensível no segmento de vestíveis, foi destacada na apresentação. O novo chip promete 30% mais autonomia no uso diário e recarga de 0% a 50% em cerca de dez minutos. A empresa aposta na eficiência do processo de fabricação em 3 nanômetros (nm), que permite maior densidade de transistores e menor consumo energético.

O lançamento sinaliza uma mudança de posicionamento da Qualcomm, tradicionalmente reconhecida por chips para smartphones, em direção a um mercado de dispositivos pessoais com maior capacidade computacional embarcada. A estratégia acompanha a tendência de processamento local de IA, reduzindo latência e dependência de servidores externos.

Nova geração conviverá com a linha W5

John Kerli, chefe de nuvem e produtos de IA da Qualcomm, afirmou ao site The Shortcut que o Wear Elite não substituirá as gerações anteriores, como a linha W5. Segundo ele, a empresa passará a operar com duas “raias de natação”: uma voltada ao segmento premium e outra destinada a produtos mais acessíveis.

Com suporte ao Wear OS, sistema operacional do Google para vestíveis, os parceiros poderão desenvolver seus próprios ecossistemas e experiências. A Samsung já confirmou que a próxima geração do Galaxy Watch utilizará o novo chip, prometendo um “companheiro de bem-estar ainda mais completo”. Google e Motorola também declararam apoio público à plataforma.

Especificações técnicas