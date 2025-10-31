Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Gestão de riscos corporativos: o que estudar para conseguir um cargo na área?

Com empresas enfrentando crises econômicas, ciberataques e mudanças regulatórias, cresce a demanda por profissionais preparados para atuar com gestão de riscos corporativos

gestão de riscos corporativos

gestão de riscos corporativos

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05h01.

Nos últimos anos, o cenário empresarial se tornou mais incerto do que nunca. Pandemias, guerras, instabilidade política, crises climáticas e transformações tecnológicas fizeram da gestão de riscos corporativos uma prioridade estratégica em praticamente todos os setores.

A Pesquisa de Maturidade do Compliance no Brasil, realizada pela KPMG, mostra um avanço consistente. A maturidade do compliance subiu de 3,07 em 2021 para 3,09 em 2024 (em uma escala de 1 a 5), atingindo o índice mais alto desde o início da avaliação em 2015

Nesse contexto, administradores têm se tornado peças centrais. Isso porque a profissão combina três competências essenciais: análise de dados, tomada de decisão e visão estratégica, pilares indispensáveis para prever, avaliar e mitigar riscos de diferentes naturezas — financeiros, operacionais, reputacionais e até ambientais.

A gestão de riscos corporativos é o processo de identificar, mensurar e responder a ameaças que podem impactar os resultados e a continuidade de uma empresa. Isso inclui desde fraudes e crises de imagem até interrupções na cadeia de suprimentos ou falhas tecnológicas.

O avanço da digitalização e da inteligência artificial elevou a complexidade desse trabalho.

O papel do administrador, nesse cenário, é atuar como guardião da estratégia, antecipando vulnerabilidades e construindo planos que garantam a resiliência da empresa.

O gestor formado em administração é preparado para enxergar a empresa como um sistema integrado — o que o torna essencial em ambientes complexos. Ele compreende os impactos financeiros, humanos e operacionais de cada decisão, habilidade fundamental para liderar processos de gestão de riscos corporativos.

Além disso, o curso oferece uma base sólida em planejamento, análise de dados, finanças e governança corporativa, competências que sustentam a atuação de quem trabalha nessa função.

Isso porque, a formação proporciona tanto o domínio técnico quanto a capacidade de comunicação com diferentes áreas — da operação ao conselho.

Quem escolhe a graduação em administração desenvolve uma combinação de habilidades que são a base da gestão moderna de riscos. Durante o curso, o aluno aprende a:

  • Analisar indicadores e dados financeiros, fundamentais para avaliar riscos econômicos e de crédito;

  • Planejar estratégias empresariais, considerando diferentes cenários e incertezas;

  • Gerir crises e conflitos organizacionais, com foco em decisões ágeis e responsáveis;

  • Compreender legislações e políticas de governança, cada vez mais exigidas em empresas de capital aberto;

  • Aplicar metodologias de compliance e auditoria, essenciais para mapear e mitigar riscos internos.

Essas competências são amplamente valorizadas por empresas que lidam com alta complexidade operacional, como bancos, seguradoras, indústrias, startups de tecnologia e multinacionais.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.

Acompanhe tudo sobre:GraduaçãoGraduação Escola de Negócios Saint Paul

Mais de Carreira

Cinco atitudes essenciais para aumentar sua resiliência emocional e vencer a incerteza

Aprenda com o fracasso: cinco passos para transformar erros em força de liderança

Tempos incertos exigem essas sete atitudes de liderança que fazem a diferença

Transforme seu estilo de liderança com quatro hábitos que geram valor, segundo executivo

Mais na Exame

Inteligência Artificial

YouTube anuncia vídeos melhorados com IA e compras diretas pela TV

Tecnologia

Empresas de nuvem do Brasil projetam alta de 39% em 2025, aponta AbraCloud

Mercados

Roblox tem 150 milhões de usuários por dia; prejuízo sobe 7% no ano

Negócios

Expansão regional é o caminho para Passarela alcançar R$ 4,7 bilhões