Gestão de riscos corporativos: o que estudar para conseguir um cargo na área?

Nos últimos anos, o cenário empresarial se tornou mais incerto do que nunca. Pandemias, guerras, instabilidade política, crises climáticas e transformações tecnológicas fizeram da gestão de riscos corporativos uma prioridade estratégica em praticamente todos os setores.

A Pesquisa de Maturidade do Compliance no Brasil, realizada pela KPMG, mostra um avanço consistente. A maturidade do compliance subiu de 3,07 em 2021 para 3,09 em 2024 (em uma escala de 1 a 5), atingindo o índice mais alto desde o início da avaliação em 2015

Nesse contexto, administradores têm se tornado peças centrais. Isso porque a profissão combina três competências essenciais: análise de dados, tomada de decisão e visão estratégica, pilares indispensáveis para prever, avaliar e mitigar riscos de diferentes naturezas — financeiros, operacionais, reputacionais e até ambientais.

A gestão de riscos corporativos é o processo de identificar, mensurar e responder a ameaças que podem impactar os resultados e a continuidade de uma empresa. Isso inclui desde fraudes e crises de imagem até interrupções na cadeia de suprimentos ou falhas tecnológicas.

O avanço da digitalização e da inteligência artificial elevou a complexidade desse trabalho.

O papel do administrador, nesse cenário, é atuar como guardião da estratégia, antecipando vulnerabilidades e construindo planos que garantam a resiliência da empresa.

O gestor formado em administração é preparado para enxergar a empresa como um sistema integrado — o que o torna essencial em ambientes complexos. Ele compreende os impactos financeiros, humanos e operacionais de cada decisão, habilidade fundamental para liderar processos de gestão de riscos corporativos.

Além disso, o curso oferece uma base sólida em planejamento, análise de dados, finanças e governança corporativa, competências que sustentam a atuação de quem trabalha nessa função.

Isso porque, a formação proporciona tanto o domínio técnico quanto a capacidade de comunicação com diferentes áreas — da operação ao conselho.

Quem escolhe a graduação em administração desenvolve uma combinação de habilidades que são a base da gestão moderna de riscos. Durante o curso, o aluno aprende a:

Analisar indicadores e dados financeiros , fundamentais para avaliar riscos econômicos e de crédito;

Planejar estratégias empresariais , considerando diferentes cenários e incertezas;

Gerir crises e conflitos organizacionais , com foco em decisões ágeis e responsáveis;

Compreender legislações e políticas de governança , cada vez mais exigidas em empresas de capital aberto;

Aplicar metodologias de compliance e auditoria, essenciais para mapear e mitigar riscos internos.

Essas competências são amplamente valorizadas por empresas que lidam com alta complexidade operacional, como bancos, seguradoras, indústrias, startups de tecnologia e multinacionais.

