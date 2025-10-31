Carreira em dados para administradores: como o curso abre essa porta?

Com a expansão da inteligência artificial generativa e das automações, o papel do profissional de dados está mudando. O mercado agora busca pessoas que unam interpretação analítica e sensibilidade humana — exatamente o equilíbrio que administradores tendem a oferecer. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05h02.
Com previsão de ultrapassar 175 zettabytes em 2025, o volum
impulsionando uma demanda crescente por profissionais capazes de interpretar, transformar e aplicar esses dados em decisões estratégicas.
É nesse cenário que surge a carreira em dados como uma das mais promissoras — e não apenas para profissionais de tecnologia. Administradores com sólida formação em negócios têm se destacado nesse campo por aliar raciocínio analítico à compreensão das dinâmicas corporativas.
Empresas como Amazon, Nubank e Ambev, por exemplo, buscam cada vez mais gestores capazes de traduzir métricas em estratégias de crescimento, conectando o que os dados mostram com as decisões que realmente geram valor.
Isso acontece porque a carreira em dados vai muito além do aspecto técnico. Ela exige compreensão de negócios, visão crítica e capacidade de transformar números em narrativas convincentes — atributos que fazem parte da formação de quem cursa administração.
O administrador, portanto, é o profissional que entende o “porquê” por trás dos dados. Ele sabe que cada métrica representa um comportamento humano, uma decisão de compra, uma tendência de mercado.
Ao contrário do que muitos pensam, não é preciso ser programador para atuar com dados. O curso de administração oferece uma base sólida para essa transição ao unir raciocínio quantitativo, estratégia e negócios.
Durante a graduação, o aluno desenvolve competências fundamentais para atuar em uma carreira em dados, como:
Análise estatística aplicada à gestão, essencial para interpretar relatórios e indicadores de performance;
Gestão da informação, voltada para a tomada de decisões baseada em dados confiáveis;
Planejamento estratégico, que conecta métricas de desempenho com objetivos corporativos;
Uso de ferramentas digitais de business intelligence (BI), analytics e modelagem financeira;
Capacidade de comunicação analítica, traduzindo resultados técnicos em linguagem acessível para diferentes públicos.
Essas disciplinas, combinadas com uma formação voltada à inovação e à tecnologia, permitem que o administrador ocupe posições que antes eram exclusivas de cientistas de dados.
O mercado para quem busca uma carreira em dados está em franca expansão — especialmente nas áreas de marketing, finanças, varejo e tecnologia. Cargos em alta incluem:
Gestor de performance e métricas
Especialista em analytics e insights de mercado
Consultor de transformação digital
Gerente de dados e estratégia
Nessas funções, administradores encontram um espaço ideal para unir a capacidade analítica a uma visão de negócios voltada a resultados.
Um dos papéis mais valiosos da carreira em dados é justamente o de “tradutor” entre as áreas técnicas e executivas. O administrador é capaz de conversar tanto com o time de tecnologia quanto com a alta direção, alinhando objetivos, riscos e oportunidades.
Além disso, a graduação prepara o profissional para lidar com ferramentas de análise e transformação digital, como Power BI, Tableau, SAP Analytics e Google Data Studio. Assim, o administrador não apenas interpreta relatórios, mas também propõe soluções, detecta gargalos e identifica tendências antes da concorrência. Um exemplo disso está na ascensão de cargos híbridos, como o Chief Data Officer (CDO) — função que combina visão analítica com gestão corporativa.
Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.
O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.
A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.
Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.
Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.