Carreira em dados para administradores: como o curso abre essa porta?

Com previsão de ultrapassar 175 zettabytes em 2025, o volum

impulsionando uma demanda crescente por profissionais capazes de interpretar, transformar e aplicar esses dados em decisões estratégicas.

É nesse cenário que surge a carreira em dados como uma das mais promissoras — e não apenas para profissionais de tecnologia. Administradores com sólida formação em negócios têm se destacado nesse campo por aliar raciocínio analítico à compreensão das dinâmicas corporativas.

Empresas como Amazon, Nubank e Ambev, por exemplo, buscam cada vez mais gestores capazes de traduzir métricas em estratégias de crescimento, conectando o que os dados mostram com as decisões que realmente geram valor.

Isso acontece porque a carreira em dados vai muito além do aspecto técnico. Ela exige compreensão de negócios, visão crítica e capacidade de transformar números em narrativas convincentes — atributos que fazem parte da formação de quem cursa administração.

O administrador, portanto, é o profissional que entende o “porquê” por trás dos dados. Ele sabe que cada métrica representa um comportamento humano, uma decisão de compra, uma tendência de mercado.

Ao contrário do que muitos pensam, não é preciso ser programador para atuar com dados. O curso de administração oferece uma base sólida para essa transição ao unir raciocínio quantitativo, estratégia e negócios.

Durante a graduação, o aluno desenvolve competências fundamentais para atuar em uma carreira em dados, como:

Análise estatística aplicada à gestão , essencial para interpretar relatórios e indicadores de performance;

Gestão da informação , voltada para a tomada de decisões baseada em dados confiáveis;

Planejamento estratégico , que conecta métricas de desempenho com objetivos corporativos;

Uso de ferramentas digitais de business intelligence (BI) , analytics e modelagem financeira;

Capacidade de comunicação analítica, traduzindo resultados técnicos em linguagem acessível para diferentes públicos.

Essas disciplinas, combinadas com uma formação voltada à inovação e à tecnologia, permitem que o administrador ocupe posições que antes eram exclusivas de cientistas de dados.

O mercado para quem busca uma carreira em dados está em franca expansão — especialmente nas áreas de marketing, finanças, varejo e tecnologia. Cargos em alta incluem:

Analista de Business Intelligence (BI)

Gestor de performance e métricas

Especialista em analytics e insights de mercado

Consultor de transformação digital

Gerente de dados e estratégia

Nessas funções, administradores encontram um espaço ideal para unir a capacidade analítica a uma visão de negócios voltada a resultados.

e de dados redefine estratégias e acelera a transformação digital nas empresas.

Um dos papéis mais valiosos da carreira em dados é justamente o de “tradutor” entre as áreas técnicas e executivas. O administrador é capaz de conversar tanto com o time de tecnologia quanto com a alta direção, alinhando objetivos, riscos e oportunidades.

Além disso, a graduação prepara o profissional para lidar com ferramentas de análise e transformação digital, como Power BI, Tableau, SAP Analytics e Google Data Studio. Assim, o administrador não apenas interpreta relatórios, mas também propõe soluções, detecta gargalos e identifica tendências antes da concorrência. Um exemplo disso está na ascensão de cargos híbridos, como o Chief Data Officer (CDO) — função que combina visão analítica com gestão corporativa.

