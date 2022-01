Frubana organiza evento de produtos e recruta para vagas na área

A Frubana, loja de tudo para restaurantes, está organizando sua primeira conferência de gestão de produtos digitais, a Frubana PM Talks. Além da troca de experiências, o evento também servirá para o recrutamento de profissionais da área para vagas abertas na startup.

A conferência será realizada no dia 3 de fevereiro, às 17h, de forma híbrida, com número limitado de pessoas presencialmente.

Os profissionais da área de produtos, especialmente o gerente, ficam responsáveis pelo andamento do desenvolvimento de um produto e têm o entendimento dos desejos do consumidor para também garantir o sucesso daquela criação.

A área tem crescido dentro das empresas e na Frubana também. A empresa tem vagas em São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires e outros países da América Latina. Entre as oportunidades abertas, estão cargos de liderança, product managers e analistas.

Em dois anos em operação no Brasil, a startup colombiana já tem quase 20 mil clientes na Grande São Paulo. O negócio, idealizado pelo empreendedor Fabián Gómez em 2018, atua no Brasil, México e e Colômbia.

O evento, que ocorre na Rua Butantã, 194, em Pinheiros (São Paulo), será um momento de troca de experiências para a comunidade de produto. Segundo pesquisa da PM3, edtech para profissionais da área, 83,2% dos gerentes de produto já tiveram síndrome do impostor.

A falta de troca de experiências e conhecimentos é um grande fator para esse sentimento entre os profissionais.

Letícia Machiavelli, gerente de Produto da Frubana, conta que a iniciativa irá abrir para o público uma troca que já ocorria dentro da empresa.

“Neste ano resolvemos abrir essa troca para a comunidade de Produto, ampliando a discussão e também para que outros profissionais que se identifiquem conheçam as oportunidades aqui dentro”, diz.

Dois nomes já estão confirmados para o encontro: Andres Sarmiento, diretor de produtos e cientista de dados da empresa, com passagem pela Amazon e American Airlines, e Akemi Russi, líder de Produtos com mais de sete anos de experiência.

Quem se identificar com a cultura da empresa no evento poderá se candidatar para as vagas abertas disponíveis no site.

Para participar da primeira edição da Frubana PM Talks, é necessário se inscrever pelo formulário.

