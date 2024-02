Feedback: o que é, exemplos e como fazer

No dinâmico mundo empresarial de hoje, o feedback desempenha um papel crucial no cultivo de ambientes de trabalho saudáveis e produtivos.

Neste artigo, exploraremos a importância do feedback no contexto corporativo, destacando sua capacidade de fortalecer relacionamentos, promover a autorreflexão e impulsionar o desenvolvimento contínuo dos colaboradores.

O que é feedback?

O feedback é um processo de comunicação essencial que fornece informações específicas e diretas sobre o desempenho ou comportamento de uma pessoa.

Ele pode ocorrer em diversos contextos, como no ambiente de trabalho, em relacionamentos pessoais ou em situações educacionais. O objetivo principal do feedback é ajudar o receptor a compreender como suas ações estão sendo percebidas pelos outros e como elas estão impactando resultados ou relações.

O feedback eficaz promove a autoconsciência, fortalece relacionamentos e contribui para um ambiente de trabalho saudável e produtivo, como, por exemplo, a necessidade de desenvolver soft skills, como foco em resolução de problemas, cooperação, etc.

O que é um feedback positivo x negativo

O feedback positivo e negativo são duas formas distintas de comunicação que têm o propósito de fornecer retorno sobre o desempenho ou comportamento de uma pessoa, mas com abordagens e objetivos diferentes.

O feedback positivo é aquele que reconhece e reforça os comportamentos ou ações consideradas eficazes ou desejáveis. Ele destaca conquistas, elogia esforços e contribui para fortalecer a autoconfiança e a motivação.

Por outro lado, o feedback negativo identifica áreas para melhoria ou comportamentos que não atenderam às expectativas estabelecidas.

Ambos os tipos de feedback são importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional, e a combinação equilibrada de feedback positivo e negativo pode ajudar a promover um crescimento significativo e contínuo.

Qual a importância do feedback?

O feedback desempenha um papel fundamental no desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, sendo uma ferramenta essencial para o crescimento individual e o aprimoramento das habilidades. Sua importância reside em várias áreas:

Em primeiro lugar, o feedback proporciona orientação e direcionamento. Ao receber retorno sobre seu desempenho ou comportamento, as pessoas podem entender melhor suas áreas de força e fraqueza, ajudando-as a definir metas claras de desenvolvimento.

Além disso, o feedback promove a autoconsciência. Permite que os indivíduos avaliem sua própria performance em relação aos objetivos estabelecidos, facilitando a identificação de áreas que necessitam de melhoria e incentivando a autorreflexão.

O feedback também contribui para o fortalecimento dos relacionamentos interpessoais. Ao proporcionar um ambiente de comunicação aberta e transparente, ele promove a confiança e o respeito entre colegas, supervisores e subordinados. É possível fazer ferramentas de gamificação nos feedbacks para torná-los mais atrativos.

Quais os tipos de feedback?

Existem vários tipos de feedback, cada um com sua própria abordagem e propósito. Entre eles:

1. Feedback Positivo

Reconhece e reforça comportamentos ou ações considerados eficazes ou desejáveis. É utilizado para elogiar conquistas, reforçar atitudes positivas e promover a motivação.

2. Feedback Negativo

Identifica áreas para melhoria ou comportamentos que não atenderam às expectativas estabelecidas. Embora possa ser desafiador, oferece oportunidades valiosas de aprendizado e crescimento pessoal. É importante também oferecer treinamento e desenvolvimento para suprir eventuais faltas.

3. Feedback Construtivo

Focado em oferecer sugestões e soluções para melhorias, ajudando o receptor a entender como pode aprimorar seu desempenho ou comportamento de maneira positiva.

4. Feedback Descritivo

Baseado em observações objetivas e específicas, descrevendo o que foi observado sem emitir julgamentos ou interpretações.

5. Feedback Avaliativo

Inclui julgamentos ou avaliações sobre o desempenho ou comportamento do receptor, indicando se está em linha com os padrões ou expectativas estabelecidas.

6. Feedback Formal

Estruturado e planejado, geralmente fornecido em avaliações de desempenho ou reuniões designadas para discussão de progresso e metas.

7. Feedback Informal

Ocorre de forma espontânea e não programada, durante interações diárias entre colegas, supervisores e subordinados.

Como fazer um feedback positivo?

Fornecer feedback positivo é uma habilidade importante que contribui para o desenvolvimento e motivação das pessoas.

Primeiramente, seja específico e objetivo ao expressar seu reconhecimento. Destaque claramente o comportamento ou ação que você está elogiando, fornecendo exemplos concretos para tornar sua apreciação mais significativa.

Em seguida, seja genuíno e sincero em seu elogio. Certifique-se de que suas palavras transmitam autenticidade e apreciação verdadeira pelo trabalho realizado.

Além disso, reconheça o impacto do comportamento elogiado. Explique como as ações da pessoa contribuíram positivamente para o projeto, equipe ou organização como um todo.

Proporcione feedback oportuno. Reconheça o bom trabalho imediatamente após sua ocorrência para que o reconhecimento seja relevante e impactante. O feedback pode ser implementado desde o momento do onboarding.

Como fazer um feedback negativo?

Quando se trata de fornecer feedback negativo, é crucial abordar a situação com sensibilidade e construtividade para garantir que a mensagem seja recebida de forma eficaz.

Em primeiro lugar, escolha o momento e o local apropriados para fornecer o feedback. Privacidade e discrição são essenciais para evitar constrangimentos desnecessários e garantir que o receptor possa processar as informações de forma adequada.

Seja específico e objetivo ao descrever os comportamentos ou ações que não atenderam às expectativas. Use exemplos concretos e observações baseadas em fatos para fundamentar suas preocupações e evitar interpretações ambíguas.

Enfatize o impacto do comportamento em questão. Explique como as ações do receptor afetaram o projeto, equipe ou resultados organizacionais, destacando a importância de abordar a situação. Ofereça sugestões construtivas para melhoria. Isso pode ajudar a construir o futuro profissional do funcionário.

O que não fazer ao dar um feedback?

Quando se pensa no que é feedback, há várias armadilhas a evitar para garantir que a mensagem seja recebida de maneira eficaz e construtiva.

Primeiramente, é importante não ser vago ou generalizado. Feedbacks genéricos não fornecem orientação clara sobre áreas de melhoria ou comportamentos específicos a serem mantidos.

Da mesma forma, evite fazer julgamentos pessoais. O feedback deve se concentrar em comportamentos observáveis e não em críticas à personalidade ou caráter do receptor.

Além disso, não seja destrutivo ou negativo. Embora o feedback negativo seja necessário em alguns casos, deve ser entregue de forma construtiva, com o objetivo de promover o desenvolvimento, não de desencorajar ou humilhar o receptor.

Saiba como ter uma comunicação de alto impacto e como isso afeta sua empresa. Conheça o streaming de educação corporativa da Exame.

Evite também fornecer feedback em público, pois isso pode causar constrangimento e diminuir a receptividade do receptor. É importante focar no feedback desde com funcionários CLT, freelancers, sócios e mais.

Como dar um feedback de desligamento?

Dar feedback de desligamento, seja por demissão ou término de contrato, requer delicadeza e empatia para minimizar o impacto negativo na pessoa que está deixando a organização.

Em primeiro lugar, escolha um momento e local adequados para a conversa. Privacidade é essencial para permitir que o receptor processe suas emoções de forma adequada.

Em seguida, seja claro e direto ao comunicar a decisão de desligamento, fornecendo uma explicação honesta e transparente, sem entrar em detalhes excessivos ou justificativas desnecessárias.

Demonstre empatia e compaixão ao reconhecer os sentimentos do receptor em relação à situação. Ouça atentamente suas preocupações e ofereça apoio emocional, se necessário. Esses pontos são fundamentais na área de gestão de pessoas.

Ofereça feedback construtivo sobre o desempenho ou comportamento do receptor durante o tempo em que esteve na organização. Destaque suas contribuições positivas e forneça sugestões claras para áreas de desenvolvimento futuro.