Falta de autoconhecimento é apontada como gatilho de esgotamento no trabalho, dizem psicólogos

Burnout é um problema crescente na saúde mental corporativa
Redatora
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05h43.
Os afastamentos por burnout no Brasil cresceram 823% em quatro anos, saindo de 823 casos em 2021 para 7.595 em 2025, segundo dados do Ministério da Previdência Social.
Diante desse cenário, psicólogos e pesquisadores têm reforçado um ponto que muitas vezes passa despercebido nas discussões sobre saúde mental no trabalho: a dificuldade de reconhecer os próprios limites e padrões de comportamento tende a agravar o processo de esgotamento, não apenas sofrer as consequências dele.
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O Brasil fechou 2025 com mais de 530 mil afastamentos por transtornos mentais, o maior volume da série histórica, segundo o mesmo levantamento do Ministério da Previdência Social.
Desde 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) inclui o burnout na Classificação Internacional de Doenças (CID-11) como um fenômeno ocupacional, resultado de estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi administrado com sucesso, e não como uma condição médica isolada.
A relação entre autoconhecimento e esgotamento profissional já foi estudada de forma mais direta pela ciência. Uma pesquisa da Universidade da Madeira, publicada na revista científica INFAD, acompanhou 250 professores e encontrou uma correlação estatística clara: quanto maior a capacidade de reconhecer e regular as próprias emoções, menor o nível de exaustão emocional relatado.
O estudo reforça um achado recorrente na literatura sobre o tema, de que a inteligência emocional funciona como fator de proteção contra o burnout.
Na prática, isso se traduz em situações comuns no dia a dia profissional: aceitar mais uma demanda mesmo sem capacidade real de absorver, evitar um conflito necessário até ele virar crise, ou permanecer em uma função desalinhada com o próprio momento de vida sem entender por quê.
Sem clareza sobre os próprios padrões, esse tipo de decisão tende a se repetir, alimentando o ciclo de desgaste. Reforça o problema o fato de que apenas 12% das empresas brasileiras oferecem acompanhamento psicológico como benefício, segundo levantamento citado pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT).
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O que a literatura sugere é que desenvolver autoconhecimento de forma estruturada, entender padrões, gatilhos e limites, funciona como fator de proteção antes que o quadro se agrave, o que é diferente de tratar um burnout já estabelecido.
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