Falconi abre vagas de estágio e trainee e oferece meio expediente na sexta

A consultoria Falconi está com mais de 80 vagas abertas para seus programas de estágio e trainee.

Ao todo, o programa de estágio da Falconi contará com vagas disponíveis para estudantes de todas as áreas, para atuar na consultoria, no time corporativo, de tech e de gente da empresa, entre outras.

O programa contará com processo seletivo totalmente remoto. Os candidatos selecionados terão de apresentar disponibilidade para residir em locais onde há bases da Falconi — São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília ou Porto Alegre em um modelo de contratação híbrida. Os candidatos ao estágio precisam ter formatura prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2024.

Além da bolsa de estágio, a Falconi oferece a seus estagiários benefícios como vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche, plano de saúde e odontológico integral, seguro de vida, day-off no mês de aniversário, política de maternidade e paternidade, Gympass, parceria de desconto com rede Psicologia Viva e parceria em escolas de idiomas.

A companhia apresenta, desde o início do programa de estágio, uma média de efetivação de 97% dos candidatos aprovados.

O faixa salarial da vaga de estagiário varia de R$ 1,4 mil e R$ 2 mil. Além dos benefícios listados, a empresa também oferece short friday (meio expediente na sexta-feira). Por meio desta ação, o horário de trabalho na sexta-feira se encerra no horário de almoço e todas os colaboradores têm a liberdade de usar o período da tarde para estudar, colocar as pendências em dia, marcar uma conversa ou simplesmente descansar.

Como se inscrever no Programa de Estágio da Falconi

Estudantes de graduação podem realizar a inscrição para o programa de estágio da Falconi através do site oficial de contratação da companhia.

As inscrições duram até o dia 24 de maio.

Programa de trainee da Falconi

Para aqueles que já se formaram no ensino superior, a Falconi informa que seu programa anual de trainee abre as inscrições no dia 30 de maio e terá seu encerramento no dia 26 de junho. A companhia disponibilizará oportunidades para profissionais interessados em fazer parte da Falconi nos times do corporativo, gente, tech, além da consultoria.

Os candidatos a trainee selecionados devem ter a disponibilidade para trabalhar presencialmente na base sede da Falconi em São Paulo e algumas vagas do corporativo e de tech poderão ser em contrato remoto.

Entre os benefícios oferecidos estão vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche, Short Friday (meio expediente na sexta-feira), plano de saúde e odontológico integral, seguro de vida, day-off no mês de aniversário, política de maternidade e paternidade, participação nos lucros e resultados, Gympass, parceria de desconto com rede Psicologia Viva e parceria em escolas de idiomas.

O salário oferecido para Trainees é de R$ 8 mil.

“Aqui, desde os primeiros dias de trabalho, o estagiário já lida com projetos reais que o integram em nossos pilares de contribuição de resultados sustentáveis para nossos clientes. Já os trainees da companhia são reais agentes de transformação, não meros aprendizes. Eles desenvolvem suas carreiras para que cresçam conosco”, contou Viviane Martins. atual CEO da empresa, que começou sua carreira na Falconi justamente como trainee.

As inscrições para o programa de trainee, que só serão abertas no final deste mês de maio, também devem ser realizadas no site oficial de contratação da companhia.

