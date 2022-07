Evento gratuito reúne Google e Microsoft para discutir mercado de tecnologia; acompanhe

Nesta terça-feira, 19, ocorre o evento de lançamento da plataforma de tecnologia Wikitech. Criada pela Fundação Estudar, a Wikitech é mais uma nova ferramenta para conectar e profissionalizar aqueles que atuam na área de tecnologia.

Misturando ferramentas de redes sociais e plataformas de contratação e recrutamento, a Wikitech oferece vídeos curtos, em formato dinâmico, de profissionais de empresas como Nubank, Stone, Wildlife e Amazon, com objetivo de inspirar mais brasileiros a seguirem carreira na área tech.

E para comemorar o lançamento da plataforma, a Fundação Estudar irá realizar um evento com painéis de discussão e workshops interativos com grandes nomes do mercado de tecnologia nacional. O evento será online e é gratuito.

Empresas como Google, Ifood, Microsoft, Loud, Meta e outras gigantes da tecnologia terão representantes durante o evento para tratar do cenário de tecnologia de várias frentes alternativas, desde as habilidades chave para a carreira de tecnologia até sobre o mercado das dezenas de profissões deste universo em si.

Dentre os painéis que serão apresentados durante a primeira parte do evento, temas importantes da vida de um profissional de tecnologia serão abordados e debatidos com o público. Nomes como Elizabeth Arredon, diretora de recursos humanos da Microsoft, e Bruno "PlayHard" Bittencourt, CEO da Loud, são alguns dos convidados.

Além disso, o evento terá uma segunda parte, com quatros workshops diferentes e interativos. Cada um deles aborda uma especificidade no mundo da tecnologia, como um painel com um executivo da Oracle sobre carreira em serviços de nuvem, enquanto outro painel trata da história de desenvolvimento do jogo 100% brasileiro Castle Crush, que já atingiu a marca de 25 milhões de downloads.

Como acompanhar o evento de tecnologia da Fundação Estudar

Para acompanhar o evento de lançamento da plataforma Wikitech, basta acessar o site oficial do evento e realizar a inscrição de forma gratuita. O evento ocorre nesta terça-feira, 19, das 19h às 21h de forma remota e terá uma transmissão oficial enviada aos inscritos. Toda a programação pode ser conferida no site oficial.

Para fomentar o uso da plataforma Wikitech, a Fundação Estudar está oferecendo, junto com a inscrição para o evento de lançamento, um teste de perfil para que usuários possam saber se possuem um perfil compatível com o que as grandes empresas de tech buscam no mercado.

