Universidade em Michigan oferece bolsa de estudos para alunos internacionais

Estão abertas as inscrições para ser um dos estudantes bolsistas da Universidade Estadual do Vale de Saginaw, nos Estados Unidos. A instituição, que fica localizada no estado de Michigan, já está recebendo candidaturas para cursos de graduação e pós, com início ainda no segundo semestre deste ano, em setembro.

Como é a Universidade de Saginaw Valley State (SVSU)

A universidade, também conhecida pela sigla em inglês “SVSU”, conta com um programa de bolsas de estudo chamado President's International Scholarship. Através dessa iniciativa, a instituição oferece entre US$ 1 mil e US$ 2,5 mil (cerca de R$ 5,3 mil e R$ 13,3 mil) por ano para os melhores estudantes internacionais. O objetivo é apoiar financeiramente os alunos de alto desempenho durante os estudos nos Estados Unidos.

Assim como em outros programas de bolsas desse tipo, os critérios para escolher os bolsistas são com base no rendimento acadêmico. Ou seja, esse é um benefício competitivo, voltado para aqueles estudantes que alcançam um alto nível de sucesso acadêmico — portanto, boas notas são fundamentais para ser selecionado.

Quem pode ser um bolsista?

Para ser um bolsista do programa President's International Scholarship é necessário ser um aluno internacional da universidade, e, por isso, residentes dos Estados Unidos não são contemplados. Já em relação à área de estudos, não há restrições: qualquer estudante de uma das faculdades da SVSU poderá se tornar bolsista.

É exigido que o interessado tenha, pelo menos, o ensino médio concluído. Isso porque essa bolsa de estudos vale tanto para a graduação, quanto para a pós-graduação. Desse modo, será necessário apresentar o histórico escolar do ensino médio e também da graduação (no caso daqueles interessados em um mestrado ou doutorado). Além disso, é obrigatório apresentar a proficiência da língua inglesa, já que as aulas serão ministradas em inglês.

Já para se inscrever para a bolsa de estudos, não é preciso preencher nenhuma solicitação ou formulário adicional. Os alunos estrangeiros aceitos na Universidade Estadual do Vale de Saginaw já serão automaticamente considerados para essa oportunidade. Por isso, o canditado deve ter, primeiro, uma oferta de admissão em um curso de graduação ou pós-graduação na instituição de ensino.

De maneira geral, para essa inscrição, costuma ser necessário fazer um cadastro no site oficial da instituição e enviar documentos pessoais, cartas de recomendação e histórico escolar.

Qual é a taxa de aprovação dos pedidos para estudar lá

A SVSU foi fundada em 1963 e tem, aproximadamente, 10 mil alunos. A instituição é conhecida por favorecer o acesso dos estudantes ao ensino superior, seja com financiamento estudantil ou com bolsas de estudo. De acordo com a instituição, cerca de 90% dos alunos recebem algum tipo de apoio financeiro para estudarem lá.

A universidade, localizada no Centro Universitário de Michigan, oferece cursos de graduação em Artes e Ciências Comportamentais, Negócios e Gestão, Ciências, Engenharia e Tecnologia, Educação e Saúde, e Serviços Humanos. A SVSU também conta com cursos de pós-graduação em todas as faculdades, exceto nas de Ciências, Engenharia e Tecnologia.

De acordo com o US News, a Universidade Estadual do Vale de Saginaw é reconhecida como a 112ª melhor das universidades regionais do meio-oeste dos Estados Unidos. Além disso, a instituição se destaca por ter uma das anuidades mais acessíveis da região para os alunos.

A taxa de aprovação para estudar na SVSU está acima de 80%. Por isso, vale lembrar que os estudantes estrangeiros de destaque acadêmico já serão considerados para a bolsa de estudos. Para conferir os detalhes da inscrição para estudar na universidade, é só acessar o site oficial (em inglês).

