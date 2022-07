Profissão que virou febre no metaverso chega ao Brasil pagando R$ 13.580

Este conteúdo é produzido e apresentado por Empiricus

Se você não tem faculdade, não tem qualquer experiência na área de tecnologia, mas se considera uma pessoa esforçada e quer ter um bom salário, meus parabéns: você está apto a se especializar para um cargo no metaverso cujo salário médio é de R$ 13.580.

Isso mesmo, o salário médio de algumas profissões desse segmento é de mais de R$ 13 mil. E a melhor parte é que esse cargo não exige nem regime presencial. Você pode trabalhar diretamente da sua casa para as maiores empresas do Brasil e do mundo.

Além disso, repito: os profissionais não precisam de faculdade, experiência prévia ou qualquer outro pré-requisito rotineiro do mercado de trabalho para começarem.

O necessário é apenas um computador com internet, acesso a um conjunto específico de conhecimentos e disposição para entrar de cabeça em uma nova atividade com alto potencial de lucratividade que pode revolucionar a internet e o mundo como conhecemos.

Me refiro aqui a uma série de novas tendências que já estão mudando diversos mercados. Metaverso, Web3, Blockchain etc. Você provavelmente já ouviu falar desses termos, provavelmente como forma de investimento.

O que você provavelmente não sabe é que talvez a maior oportunidade desses novos segmentos seja a de criar uma carreira que pode pagar cerca de R$ 160 mil por ano.

QUERO BUSCAR UM SALÁRIO DE R$ 13 mil OU MAIS

Por que esses salários são tão altos?

Bom, isso acontece porque as maiores empresas do mundo estão numa verdadeira corrida contra o tempo para se adaptar a essas novas tendências. Você já deve ter visto notícias de grandes empresas investindo milhões em presença no metaverso.

E não pense que, para exercer essa profissão, você terá de aprender a programar, se tornar um desenvolvedor ou um analista de TI. Esses cargos são bem democráticos no que diz respeito ao conhecimento exigido, tanto é que é possível começar a aprender tudo em apenas oito semanas.

Não à toa que existem, literalmente, centenas de vagas abertas por empresas desesperadas para encontrar os melhores profissionais — com salários que superam, com facilidade, a média do mercado de trabalho.

Conheça a profissão que não exige faculdade e paga R$ 13.580

Estas são as vagas disponíveis para o cargo de agile coach, por exemplo. Esse é o responsável pela implementação de processos rápidos e inteligentes em empresas. O salário médio desse profissional é de R$ 13.580, como você pode ver no print abaixo — e sem necessidade de qualquer formação superior.

E essa é apenas uma das diversas profissões com altos salários que surgiram recentemente.

Qualquer um pode começar do zero, inclusive você

Eu sei que tudo isso parece ser bom demais para ser verdade. Mas esta é a tendência de novas tecnologias: criar novos empregos e pagar excessivamente bem nos primeiros anos.

Isso aconteceu em praticamente toda revolução tecnológica pela qual a humanidade passou. Novos empregos foram criados, em vista da necessidade de atender as demandas das novas tecnologias — e quem estava qualificado antes de todo mundo teve a chance de surfar a onda e aproveitar os melhores salários.

Além disso, a nova profissão permite que você trabalhe em casa, perto da família e dos filhos e crie a sua própria rotina de trabalho. Tudo isso recebendo um salário digno de médico ou de engenheiro.

E isso não é nenhum exagero. Com essa nova profissão, é realmente possível receber salários de elite sem precisar de nenhuma formação tradicional.

Como afirmou Vinícius Bazan, especialista em tecnologia e analista no grupo Empiricus, "você pode ganhar como profissionais de TI sem saber uma linha de código."

Mas é claro que nem tudo são rosas. Existe um grande gargalo para quem quer começar a ganhar dinheiro nessa nova profissão.

Você precisa de um conjunto de conhecimentos que, embora não sejam tão difíceis quanto programação ou matemática avançada, não são óbvios e precisam ser aprendidos para exercer essa profissão.

Isso faz sentido. Afinal, um salário de R$ 13.580 só pode ser possível se o profissional sabe o que está fazendo e entrega um trabalho de extremo valor para a empresa.

A boa notícia é que, com o amadurecimento desse mercado, diversas soluções foram criadas para inibir esse problema inicial. Hoje já é possível começar do zero e, em apenas dois meses, adquirir os conhecimentos necessários para ter condições de disputar qualquer vaga.

Como isso é possível? Algumas empresas oferecem formações profissionais, verdadeiros cursos de qualificação — muitos deles sendo até gratuitos.

Uma das principais formações desse segmento, que inclusive está chamando bastante atenção no mercado, é a oferecida pela área de educação do grupo Empiricus.

Empresa libera 3 aulas gratuitas com o básico dessa qualificação profissional; veja como participar

O Grupo Empiricus faz parte do grupo de empresas sob o guarda-chuva do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. Ou seja, tem gente grande e bastante séria por trás dessa formação — provavelmente de olho nos profissionais que serão formados.

Através dessa formação, você pode

Receber um certificado de conclusão para turbinar seu currículo

Aprender o básico sobre esse novo universo e do que você precisa para ingressar nele

Buscar competir por salários que podem chegar a R$ 13.580 e até mais do que isso

A boa notícia é que agora, de maneira extraordinária, as 3 primeiras aulas dessa formação serão liberadas de forma gratuita para quem quiser assistir.

Trata-se de um plano prático de qualificação em apenas dois meses para a sua Qualificação Profissional Agile com ênfase em WEB 3.0.

Você vai aprender tudo que precisa sobre esse novo universo: Inteligência Artificial, Machine Learning, Cloud computing, Metaverso… Tudo isso para buscar a meta salarial de R$ 13 mil mensais.

R$ 100 milhões estão sendo investidos em formação agora mesmo

Por mais que R$ 13 mil pareça muito para você que não conhece esse universo, a realidade é que essa é até uma projeção conservadora se levarmos em conta todo o potencial e todo o investimento que está sendo feito nessas novas tecnologias.

Uma das notícias que chamou a atenção recentemente e que ilustra esse ponto com maestria é o anúncio do investimento de R$ 100 milhões da Faculdade XP.

É isso mesmo. Uma das principais empresas de investimentos do país está apostando R$ 100 milhões na formação desses profissionais.

Você acha que os diretores e membros da alta gestão da XP estão “queimando” dinheiro? Claro que não, né? Eles sabem o que estão fazendo e têm projeções bastante confiantes de que esses R$ 100 milhões vão dar um bom retorno no futuro.

Afinal, investir na formação de profissionais é, literalmente, investir no futuro da própria empresa, já que a companhia admite estar interessada nesses profissionais.

É por isso que o potencial é tão alto e que você pode ganhar tanto ao ingressar agora nesse novo universo.

As empresas estão numa verdadeira 'corrida do ouro' para se adaptar a essas novas tecnologias, e o profissional que puder ajudar nesse trajeto tem todo o potencial de ganhar muito dinheiro.

Em pouco tempo, você vai poder testemunhar todo esse potencial com os seus próprios olhos, já que as inscrições do curso gratuito da Empiricus já estão abertas.

Nesse curso, em 3 aulas gratuitas, você vai começar a aprender o passo a passo para buscar R$ 13.000 ou mais por mês sem precisar de formação superior.

Você vai aprender:

Quem são os profissionais do futuro que estão recebendo salários astronômicos;

Quais são as habilidades desses profissionais;

Como você pode se tornar um deles em apenas dois meses.

As aulas serão ministradas pelo especialista em tecnologia da companhia, Vinícius Bazan, engenheiro mecatrônico formado pela USP com passagem pela New York University. Você não paga nada para participar, mas ela pode mudar a sua vida para sempre.

Para assistir a aula e entender como ter a chance de ganhar R$ 13.000 ou mais com essa nova profissão, basta clicar aqui, se inscrever e deixar um alarme pronto para o dia e a hora do evento.

