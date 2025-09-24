Carreira

Você vai perder seu emprego? Estudo da Indeed mede o impacto da IA em diferentes profissões

Pesquisa revela que 41% das habilidades profissionais estão expostas à transformação pela inteligência artificial generativa, enquanto funções que exigem presença física e interação humana sofrem menor impacto

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17h01.

Um estudo recente da plataforma de anúncios de emprego Indeed aponta como a inteligência artificial generativa (GenAI) está remodelando o mercado de trabalho. A pesquisa, que resultou no GenAI Skill Transformation Index, analisou cerca de 2,900 habilidades profissionais nos EUA para medir o potencial de transformação provocado pela tecnologia, considerando a capacidade cognitiva e a necessidade de execução física de cada função.

Segundo o índice, 41% das habilidades avaliadas apresentam alto potencial de transformação por GenAI, enquanto 26% das vagas publicadas no último ano podem ser significativamente impactadas.

A maioria das funções (54%) deverá passar por mudanças moderadas, que dependem da adoção da tecnologia pelas empresas e da capacidade dos trabalhadores de se adaptarem e se requalificarem.

Aproximadamente 46% das habilidades em uma vaga típica dos EUA estão sujeitas a uma transformação híbrida, em que a supervisão humana continua essencial, mas GenAI já consegue executar boa parte do trabalho rotineiro.

Avanços em relação à edição passada

O estudo ainda indica que áreas como desenvolvimento de software estão mais expostas à automação, enquanto profissões que demandam presença física e interação humana, como enfermagem, devem ser menos afetadas, com GenAI atuando principalmente em tarefas administrativas.

Em comparação com a análise inicial realizada há um ano, o índice identificou 19 habilidades, ou 0,7% do total, com alta probabilidade de substituição completa por GenAI, o que sinaliza um avanço significativo, embora ainda restrito, a uma parcela pequena das funções analisadas.

