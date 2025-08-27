Essa habilidade de IA pode garantir empregos por muito anos, segundo executivo

Entender a inteligência artificial já deixou de ser um diferencial no mercado de trabalho e passou a ser uma necessidade. Segundo o investidor bilionário Mark Cuban, a chave para aproveitar as oportunidades no setor não está em criar novas tecnologias, mas em saber implementá-las nas empresas.

Cuban afirmou que a grande lacuna hoje está na integração da IA em pequenas e médias empresas, e que profissionais preparados para esse desafio terão acesso a um mercado em expansão com poucas pessoas qualificadas. As informações foram retiradas do Inc.

A habilidade que falta nas empresas: integração de IA

Mark Cuban foi direto ao identificar a maior oportunidade para quem quer trabalhar com inteligência artificial, que é tornar-se um integrador de IA.

Segundo ele, o problema não está na falta de ferramentas, mas sim na ausência de profissionais capazes de traduzir essas tecnologias para as necessidades reais das empresas.

"Existem 33 milhões de empresas neste país, e só uma pequena parte tem orçamento para IA ou especialistas na área " Mark Cuban, investidor bilionário

A maioria, no entanto, já sente a pressão de se adaptar à era da inteligência artificial. “Cada uma delas vai precisar de alguém que saiba como usar IA no dia a dia.”

