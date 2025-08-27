Essa habilidade de IA pode garantir empregos por muito anos, segundo executivo

(Foto/Thinkstock)
27 de agosto de 2025
Entender a inteligência artificial já deixou de ser um diferencial no mercado de trabalho e passou a ser uma necessidade. Segundo o investidor bilionário Mark Cuban, a chave para aproveitar as oportunidades no setor não está em criar novas tecnologias, mas em saber implementá-las nas empresas.
Cuban afirmou que a grande lacuna hoje está na integração da IA em pequenas e médias empresas, e que profissionais preparados para esse desafio terão acesso a um mercado em expansão com poucas pessoas qualificadas. As informações foram retiradas do Inc.
Mark Cuban foi direto ao identificar a maior oportunidade para quem quer trabalhar com inteligência artificial, que é tornar-se um integrador de IA.
Segundo ele, o problema não está na falta de ferramentas, mas sim na ausência de profissionais capazes de traduzir essas tecnologias para as necessidades reais das empresas.
A maioria, no entanto, já sente a pressão de se adaptar à era da inteligência artificial. “Cada uma delas vai precisar de alguém que saiba como usar IA no dia a dia.”
