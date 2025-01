Como a IA generativa está remodelando o varejo farmacêutico

Por Julio Mottin Neto*

Em imersão recente ao Vale do Silício, região no estado americano da Califórnia que é referência mundial em questões de empreendedorismo, inovação e tecnologia, tive a oportunidade de visitar grandes empresas de tecnologia e IA, como Google, NVIDIA, Oracle, C3.ai, Air Group, Articul8, Scale e Cohere.

Essas corporações, que estão entre as mais relevantes do mundo no mercado de tecnologia e IA, estão moldando o futuro da IA generativa, ao investirem de forma robusta em plataformas de infraestrutura.

E a minha sensação inicial, de que a Inteligência Artificial (IA) generativa é uma tecnologia que está redefinindo o futuro da economia global e transformando profundamente o funcionamento das empresas, ficou ainda mais evidente em minha mente. Trata-se, definitivamente, de um ponto sem volta.

Pude perceber que, ao contrário das abordagens tradicionais de IA, a IA generativa é capaz de criar novos conteúdos, como texto, imagens, código, música e muito mais, a partir de grandes volumes de dados. Com essas características únicas, os especialistas citam que ela possui duas vantagens fundamentais: a capacidade de lidar com dados não estruturados e a arquitetura avançada desses modelos, que utiliza redes neurais profundas para processar esses dados.

Trocando em miúdos, isso significa que a IA generativa pode ser treinada com padrões complexos e uma diversidade muito maior de dados, como textos livres, imagens e vídeos, gerando novos conteúdos com alta precisão, o que não era uma realidade nos modelos tradicionais.

Essa combinação de fatores expande o volume e a profundidade das informações e ajuda a explicar o profundo impacto da IA generativa nos negócios das empresas, que estão cada vez mais buscando integrá-la para otimizar suas operações, escalar rapidamente e inovar em seus produtos e serviços.

Essa imersão na região do Vale do Silício reforçou o ponto de que estamos apenas no começo da revolução. Com o crescimento de infraestrutura cada vez mais acessível e sustentável, as oportunidades para inovação são vastas.

Utilização da IA no varejo farmacêutico

Com variadas formas de utilização nas redes de farmácias e nas empresas de varejo, a possibilidade de uso de uma base de dados bem estruturada já permite um uso cada vez mais estratégico de IA, aprimorando serviços, melhorando a experiência com o cliente e aumentando a eficiência operacional, além de ser utilizada na otimização da gestão de estoques, ajudando a identificar falhas e antecipando a demanda por produtos.

Próximos passos para o varejo farmacêutico

O desafio seguinte é explorar essas oportunidades em maior escala, implementando soluções para melhorar a personalização de ofertas, a automação de processos e, principalmente, melhorar a experiência do cliente.

Além disso, a IA pode ser uma aliada poderosa na análise de dados de saúde e na inovação de serviços farmacêuticos, criando uma vantagem competitiva robusta. Ampliando nossa visão e integrando IA em todos os aspectos do negócio, podemos aproveitar a infraestrutura que está cada vez mais acessível para transformar, cada vez mais, nossos dados em ações estratégicas e inovação real.

Por fim, cabe dizer que a necessidade de acelerar a implementação de IA é justificada pelos benefícios palpáveis que a tecnologia já está entregando em diversas áreas operacionais, seja na redução do tempo de inatividade de equipamentos ou no gerenciamento mais eficiente de estoques. O impacto na produtividade e na qualidade do atendimento é imenso. Por isso, a adoção por todas as empresas precisa ser imediata.

*Julio Mottin Neto é o CEO do Grupo Panvel, uma das maiores redes de farmácias do Brasil. Graduado em Economia pela PUC/RS, com especializações pela Harvard Business School, Mottin Neto iniciou sua carreira no marketing do Grupo, ocupando diversas posições até assumir a liderança.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube