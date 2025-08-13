Carreira

Estudar na China pode ser o diferencial que transforma universitários em protagonistas globais

Com universidades de ponta e bolsas acessíveis, a China atrai quem quer começar a carreira com protagonismo

(Leandro Fonseca/Exame)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17h30.

Escolher onde começar a vida universitária pode ser o primeiro passo para construir uma trajetória de impacto. 

A China tem emergido como um destino estratégico para jovens que desejam mais do que um diploma internacional: querem protagonizar sua formação com experiências culturais únicas, excelência acadêmica e oportunidades reais de inserção profissional.

Em 2021, o país asiático investiu cerca de US$ 840 bilhões em educação, o equivalente a 4% do seu PIB. Esse movimento consolidou as universidades chinesas em posições de destaque nos principais rankings globais e atrai, ano após ano, estudantes do mundo inteiro — inclusive do Brasil. 

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

A seguir, veja por que estudar na China pode ser o diferencial que transforma universitários em protagonistas.

  • Excelência acadêmica: universidades entre as melhores do mundo

A China já é a segunda maior economia global e avança com rapidez também no campo acadêmico. Segundo o QS World University Rankings 2023, cinco instituições chinesas estão entre as 50 melhores do mundo. 

A Peking University (12ª colocada) e a Tsinghua University (14ª) são exemplos da qualidade de ensino que atrai estudantes internacionais interessados em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e negócios.

Além disso, universidades americanas de prestígio como a New York University (NYU) e a Duke University mantém estruturas em território chinês, oferecendo aos alunos uma formação híbrida, que une o melhor dos modelos de ensino oriental e ocidental.

  • Imersão cultural: uma vivência que molda o profissional do futuro

Ao estudar na China, o estudante mergulha em uma cultura milenar, rica em história, tradições e diversidade regional. 

Cidades como Pequim, Xangai e Hong Kong oferecem diferentes experiências — de templos históricos a arranha-céus futuristas — que contribuem para o desenvolvimento de habilidades interculturais, cada vez mais valorizadas em líderes globais.

VIAJE PARA CHINA COM TUDO PAGO: seja visto por quem realmente importa e mostre seu valor pelo resultado que você já entregou. Inscreva-se no Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

  • Acesso ao mercado de trabalho: grandes empresas e alta demanda por talentos globais

Estudar na China é também uma forma de se inserir em uma economia dinâmica e em expansão. O país abriga grandes empresas nacionais e transnacionais, que valorizam profissionais formados localmente, especialmente aqueles com proficiência em múltiplos idiomas.

Um diploma chinês, somado ao domínio de inglês e mandarim, pode ser um trunfo decisivo no mercado global. 

Para o jovem universitário, é a chance de transformar a graduação em uma porta de entrada para uma carreira internacional.

  • Custo de vida e bolsas de estudo: oportunidade real para brasileiros

O custo de vida nas cidades chinesas, ainda que grandes, tende a ser mais acessível do que em outros destinos populares entre estudantes internacionais. O yuan, moeda chinesa, é desvalorizado frente ao real, o que dá aos brasileiros maior poder de compra no país.

Além disso, o China Scholarship Council (CSC) oferece bolsas integrais e parciais a estrangeiros, por meio de parcerias com mais de 270 universidades. Isso permite que muitos brasileiros estudem em instituições de ponta com suporte financeiro total ou parcial.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

Tudo o que você ganha ao se tornar um dos 5 melhores universitários do Brasil 

  • Viagem internacional com tudo pago para a China 
  • Curso exclusivo de liderança 
  • Reconhecimento nacional 
  • Selo de excelência EXAME + Na Prática 
  • Rede de contatos com jovens brilhantes 
  • Visibilidade na imprensa e nas redes sociais 

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI 

