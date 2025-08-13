Brasil soma R$ 7,9 tri em investimentos e amplia demanda por especialistas em finanças

Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), os investimentos de pessoas físicas cresceram 6,8% entre dezembro de 2024 e junho de 2025. Atualmente, R$ 7,9 trilhões estão investidos no país.

A renda fixa lidera a lista de investimentos, concentrando 58,9% do total investido e registrando alta de 8,2% no semestre. Já os fundos de investimento avançaram 51%, alcançando R$ 35,2 bilhões.

Crescimento nacional e renda variável

A distribuição regional do capital investido também conta uma história: o Sudeste segue responsável por 66,5% do total aplicado, mas o avanço foi nacional. Todas as regiões apresentaram crescimento nos aportes.

Mesmo em um cenário favorável à renda fixa, os investimentos em renda variável cresceram 4,6%, alcançando R$ 1,04 trilhão. O número mostra que os investidores não abandonaram o apetite por risco, apenas se tornaram mais criteriosos.

Demanda por novos profissionais

Enquanto o Brasil acumula R$ 7,9 trilhões em investimentos de pessoas físicas, movimento se desenha nos bastidores do mercado: a valorização de quem sabe interpretar os números.

Esses investimentos exigem avaliação criteriosa de risco e retorno, tarefa que depende diretamente de uma formação sólida em finanças corporativas, o que reforça a necessidade de presença de especialistas financeiros não só nos grandes centros, mas em todo o território brasileiro.

Em um cenário em que a procura por investimentos cresce, profissionais com visão estratégica em finanças corporativas, capazes de transformar informação econômica em decisão empresarial ganham força no mercado.

Finanças corporativas: da leitura de mercado à tomada de decisão

Diante da alta nos investimentos, do crescimento da renda fixa e da diversificação da carteira dos brasileiros, torna-se evidente que não basta apenas entender o que está acontecendo, é preciso saber como cada mudança impacta o custo de capital, a estrutura de dívida, a captação e a gestão de caixa das empresas.

