Estratégia com zero custo: ferramentas que revelam o que seu público realmente quer

Conhecer o próprio público é um dos pilares da comunicação estratégica. Ainda assim, muitas marcas seguem partindo do pressuposto de que isso exige investimentos robustos em pesquisa. A realidade, no entanto, é outra: há ferramentas gratuitas, eficazes e acessíveis que podem oferecer insights valiosos sobre o comportamento do consumidor.

Plataformas como Google Trends e Answer the Public têm se consolidado como aliadas poderosas nesse processo. Com elas, é possível mapear os principais termos de busca, identificar dúvidas recorrentes e entender como o público se movimenta no ambiente digital – informações fundamentais para a construção de conteúdos mais relevantes e assertivos.

O impacto desse tipo de abordagem já foi comprovado na prática. Um estudo divulgado pela Verblio revelou que o software HiveDesk, que monitora equipes remotas, conseguiu triplicar o tráfego de seu site ao ajustar sua estratégia de conteúdo com base em buscas sazonais detectadas no Google Trends — entre elas, temas como “trabalho remoto” e “modelo de trabalho híbrido”.

O que o Google Trends revela sobre o comportamento do público

O Google Trends é uma das ferramentas mais eficientes para captar sinais do comportamento digital em tempo real. Ele permite visualizar a frequência com que determinado termo é pesquisado ao longo do tempo, com recortes por região, idioma e categoria – oferecendo insumos estratégicos tanto para decisões de marketing quanto para criação de conteúdo.

Entre os principais recursos da plataforma, destacam-se:

Comparação entre termos , permitindo entender qual linguagem ressoa melhor com o público – por exemplo, “receita low carb” versus “dieta cetogênica”; ;

Identificação de picos de interesse e padrões sazonais , como o crescimento do termo “ideias de presente” nas semanas que antecedem o Natal;

Monitoramento de temas emergentes , por meio da aba “consultas em ascensão”, que revela tópicos ganhando tração na busca pública;

Personalização regional de campanhas , como ajustar a comunicação de inverno para o Sul do Brasil, onde o frio se antecipa em relação a outras regiões.

Como o Answer the Public ajuda a ouvir as perguntas que ninguém está respondendo

Se o Google Trends revela o “quanto”, o Answer the Public entrega o “como”. A plataforma parte de uma lógica complementar: em vez de mostrar apenas o volume de buscas, ela revela de que forma as pessoas estruturam suas dúvidas online.

Basta digitar um termo — como marketing digital — e a ferramenta exibe uma série de perguntas reais feitas em mecanismos de busca. Algumas das mais recorrentes incluem:

“Marketing digital funciona mesmo?”

“Qual a diferença entre marketing digital e tráfego pago?”

“Marketing digital vale a pena em 2025?”

Esses questionamentos, extraídos diretamente da linguagem do usuário, funcionam como um termômetro de interesse e são pontos de partida valiosos para criar conteúdo relevante — desde títulos de blog e roteiros de vídeo até carrosséis e campanhas publicitárias. A grande vantagem? São dúvidas que já existem — só falta alguém respondê-las melhor do que os concorrentes.

Mesmo com limite de buscas diárias na versão gratuita, o Answer the Public é útil para para gerar ideias de conteúdo fundamentadas em dados reais, e não em suposições.

Dados gratuitos, decisões mais inteligentes

Utilizar ferramentas como o Google Trends e o Answer the Public é um passo fundamental para tirar o conteúdo do terreno da intuição e levá-lo à esfera da estratégia.

Isso porque relevância não se constrói apenas com criatividade, mas com contexto. E o contexto se conquista escutando — ou, neste caso, analisando — o que as pessoas estão buscando, perguntando e esperando encontrar.

Produzir conteúdo com base apenas em hipóteses pode resultar em desperdício de tempo, recursos e oportunidades. Já ao utilizar dados reais de intenção e comportamento, você aumenta a chance de acerto, gera mais impacto e estabelece uma conexão mais autêntica com o público.

Ao combinar a inteligência dos dados de busca (Google Trends) com a clareza das dúvidas reais (Answer the Public), é possível entregar o conteúdo certo, no momento certo, com a linguagem certa.

O resultado? Mais cliques. Maior tempo de permanência. Mais relevância.

E o melhor: sem gastar nada.

