Sete extensões do Google Chrome que todo social media deveria ter

Se você trabalha com redes sociais, sabe que cada clique conta. Entre cronogramas apertados, múltiplas abas abertas e entregas criativas, otimizar tempo e organizar tarefas pode ser o diferencial entre o caos e o fluxo.

Pensando nisso, listamos sete extensões do Chrome que facilitam a vida de quem trabalha com marketing digital. Da organização à análise, passando pela criação de conteúdo e checagem de dados, elas vão se tornar suas aliadas diárias.

1. Grammarly

Evite deslizes de português (ou inglês) nas legendas, e-mails e pautas. A extensão corrige ortografia, pontuação e até sugere ajustes de tom e clareza (tudo em tempo real).

Ela funciona dentro do Google Docs e redes sociais como LinkedIn e X (Twitter).

2. GoFullPage

Precisa tirar print de uma página inteira? Com essa extensão, é só um clique. Ideal para salvar referências de Landing Pages, campanhas, relatórios e apresentações.

3. ColorZilla

Identifique qualquer cor de um site e copie seu código com um clique. Excelente para manter a paleta visual de marcas e posts sempre alinhada. Também inclui um histórico das últimas cores copiadas.

4. Meta Ads Library Helper

Essa extensão facilita a navegação na Biblioteca de Anúncios do Meta (Facebook e Instagram), permitindo filtrar anúncios por data, país e tipo de criativo com mais agilidade. Uma boa dica é criar pastas com anúncios salvos por tema.

5. Bitly

Transforme links gigantes em URLs curtas e personalizadas direto do navegador. Perfeito para colocar nos posts, “bios” e materiais de campanha.

6. Notion Web Clipper

Salve qualquer conteúdo da web direto no seu Notion, com tags, comentários e organização por pastas. Dá pra guardar tudo: referências, inspirações, dados e até feedbacks. Além disso, ele funciona offline e sincroniza quando voltar à internet.

7. Trello Extension for Chrome

Adicione cards ao seu Trello direto do navegador, sem precisar abrir o painel. Muito útil para anotar ideias de post, delegar tarefas ou salvar links para depois. Use em conjunto com o Trello Calendar Power-Up para organizar sua semana de conteúdo.

Produtividade em apenas um clique

Com essas extensões, seu navegador vira uma central de controle para o marketing digital. São ferramentas simples, mas que quando integradas à rotina, ajudam a otimizar tempo, reduzir erros e aumentar a entrega com mais qualidade e agilidade.

Mas instale aos poucos, teste o que faz sentido pro seu estilo de trabalho e desinstale o que pesar. O segredo é usar a tecnologia a seu favor, sem sobrecarregar.

