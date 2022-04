Estágio e trainee: Dow, Volvo, Americanas e mais empresas com vagas

Está procurando emprego e quer reforçar seu currículo? Procurar por cursos online e com certificados é um bom caminho para ganhar conhecimentos novos e reforçar sua experiência.

Na matéria para o Dia da Mentira, Patrícia Faro, analista de Recrutamento e Seleção do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE One), dá a dica de que é melhor ter menos experiência no CV do que mentir.

"É comum vermos casos de candidatos que deixam de colocar informações que podem ser relevantes, evitando colocar no currículo experiências que não tenham a ver com a parte profissional ou acadêmica, seja uma atividade extracurricular ou uma participação em um grêmio estudantil, por exemplo", diz.

Uma forma de reforçar o CV e conhecer mais sobre a área de tecnologia é através de bootcamps gratuitos. No momento, o Carrefour está oferecendo 7.500 bolsas de estudo no bootcamp Carrefour Web Developer. Confira.

Para quem está na graduação ou é recém-graduado, diversas empresas têm programas abertos. E outras fecham os programas logo nos próximos dias! Confira abaixo as companhias que abriram programas de estágio e trainee.

Abril

São 45 vagas de estágio para estudantes negros e negras de todo o Brasil. As oportunidades serão na área de operação de logística, negócios e tecnologia e nos modelos presencial, híbrido e remoto.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 4 de abril pelo site.

A Ambev está aberta mais uma temporada de inscrições para os programas de estágio, tanta para a versão “Regular” quanto para a “Representa”. Ambos são voltados exclusivamente para pessoas pretas. As 300 vagas são para as unidades da Ambev de todo o país, e os processos seletivos serão 100% online.

Inscrições: até 4 de abril pelo link

Abbott – trainee

São três vagas distribuídas entre São Paulo e Rio de Janeiro para atuar na área de eletrofisiologia. Além disso, o candidato deve estar cursando o último semestre do ensino superior ou com até dois anos de formação em biomedicina, engenharia biomédica, engenharia elétrica, engenharia física e correlatos. Entre as exigências encontram-se inglês e pacote Office intermediários, disponibilidade para viajar em até 30% do tempo e horários flexíveis.

Salário: R$ 4.500,00

Inscrições: até 4 de abril pelo site

DHL Supply Chain – trainee

Candidatas e candidatos interessados no programa, que tem duração de 18 meses, devem ter concluído a formação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021, sendo que todas as graduações são aceitas. A companhia também solicita disponibilidade para residir em outra cidade e estado. São 30 vagas disponíveis sendo elas em sua maioria focadas em áreas operacionais.

Inscrições: até 7 de abril neste link.

Suzano – estágio

Vagas em seis estados para estudantes com previsão de formatura entre julho de 2023 e julho de 2024. Todos os cursos serão aceitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de abril pelo site

Dow – estágio técnico

São 26 vagas para estudantes de curso técnico, com previsão de formação a partir de Junho de 2023, que residam nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Pará. É necessário ter acima de 18 anos e ter previsão de finalização do curso a partir de junho de 2023 a junho de 2024.

Salário: não informado, com benefícios como Assistência Médica e Odontológica, Seguro de Vida, Vale Transporte

Inscrições: até dia 8 de abril no site

BRK Ambiental – estágio

São 100 vagas para atuar em operações de saneamento em todo o país. As oportunidades são direcionadas aos estudantes que estão cursando ou concluindo a graduação entre junho de 2023 e junho de 2024.

Os cursos aceitos serão definidos de acordo com as oportunidades em cada operação da companhia, com vagas para os alunos de administração, biologia, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais, comunicação social, direito, engenharias, psicologia, gestão ambiental, química, sistemas de informação, tecnologia da informação, tecnólogo em saneamento ambiental, serviço social, pedagogia, entre outros.

As oportunidades são para São Paulo (capital, Limeira, Mauá, Porto Ferreira, Rio Claro e Sumaré), Rio de Janeiro (Macaé), Maceió, Recife, Salvador, Goiás (Aparecida de Goiânia, Jataí e Rio Verde), Tocantins (Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional), Blumenau, Espírito Santo (Cachoeiro de Itapemirim), Maranhão (Paço do Lumiar) e Pará (Redenção).

Salário: bolsa auxílio, assistência médica e odontológica, vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, seguro para acidentes pessoais e plano de aprendizado e desenvolvimento

Inscrições: até 8 de abril pelo site

Raízen – estágio e aprendiz

Aberto para todos os cursos e em todas as regiões do Brasil, o programa tem mais de 55 vagas de estágio e aprendiz.

As oportunidades de estágio na Raízen não apresentam limite de idade e podem concorrer estudantes de todos os cursos e universidades com conclusão da graduação prevista entre julho de 2023 e julho de 2024. Quem se candidatar, deve ter disponibilidade para uma jornada de 30 horas semanais, sendo 6 horas por dia.

Já no processo seletivo para aprendiz, podem se inscrever jovens com até 21 anos e 11 meses de idade (até agosto de 2024), com ensino fundamental completo ou com ensino médio ou técnico, cursando ou completo.

Salário: R$ 1.735,00 para o estágio

Inscrições: até 9 de abril pelo site

BAT Brasil – estágio

São 20 vagas para estudantes negros em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG) e Cachoeirinha (RS) e Santa Cruz (RS).

Salário: além da bolsa, benefícios como vale transporte, restaurante ou vale refeição (para unidades sem restaurante), plano de saúde e odontológico, seguro de vida, Gympass e cartão de Natal.

Inscrições: até 10 de abril pelo site

Bayer – estágio

Vagas para estudantes do ensino superior e técnico. Há vagas especialmente para a trilha de Agro, voltada para estudantes dos cursos de agronomia ou engenharia agronômica que estejam no último ano da graduação. Nas demais vagas, é necessário ter pelo menos um ano para estagiar. O programa não exige conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 11 de abril pelo site

Novartis – estágio

A Novartis, grupo global do segmento farmacêutico, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio Talento Novartis 2022. As vagas abertas são para estudantes de cursos de graduação diversos e com disponibilidade para estagiar por pelo menos um ano.

Inscrições: até 14 de abril pelo link

Syngenta – trainee

Programa para recém-formados em diversas áreas. É necessário ter disponibilidade para viagens, disponibilidades para morar em São Paulo e ter concluído a graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de abril pelo site

Aker Solutions – estágio

São 77 vagas para as áreas de comercial, contratos, engenharia (controles, materiais, mecânica e sistemas), manufatura, performance, qualidade e HSSE, projetos, recursos humanos, serviços e planejamento, supply chain.

Como pré-requisito é necessário ser estudante de graduação nível bacharelado ou técnico e ter previsão de conclusão entre dezembro/2023 e dezembro/2024 nos cursos de administração, ciências contábeis, economia, psicologia, engenharias e TI, técnico em mecânica, eletrônica, elétrica. Além disso, devem apresentar Inglês e Excel e disponibilidade para atuar em Rio das Ostras (RJ) ou São José dos Pinhais (PR).

Salário: até R$ 1.260

Inscrições: até 15 de abril pelo site

Descomplica – estágio tech

São 12 vagas abertas para o “Programa de Estágio Tech” com foco em estudantes das áreas de Tecnologia e Engenharia de Software. É necessário ter previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Salário: não informado, mas benefícios como mentoria, folga de aniversário e auxílio home office

Inscrições: até 16 de abril pelo site

Klabin – estágio

A empresa está em busca de 93 estudantes para os seus dois programas de estágio: o Geração K e o Integra Klabin. Para participar do Geração K o jovem precisa estar cursando a partir do 2° ano de qualquer curso superior, com disponibilidade de no mínimo 6 horas diárias ou 30 horas por semana para atuar em Angatuba-SP, Goiana-PE, Jundiaí-SP, Otacílio Costa-SC, Piracicaba-SP, São Paulo-SP e Telêmaco Borba-PR.

Já o Integra Klabin é o programa de estágio social, destinado a estudantes de baixa renda. Para participar não há restrições de faculdade, curso, idiomas, idade ou experiência profissional. O candidato e a candidata devem estar matriculados em uma universidade brasileira e ter renda familiar de até três salários-mínimos (comprovação obrigatória). As vagas do Integra Klabin estão espalhadas por Angatuba-SP, Betim-MG, Feira de Santana-BA, Goiana-PE, Jundiaí-SP, Manaus, Otacílio Costa-SC, Paulínia-SP, Piracicaba-SP, São Paulo ou Suzano-SP.

Salário: de R$1.185 a R$1.927

Inscrições: até 17 de abril pelo site

Bradesco Seguros – estágio

Vagas em cinco estados e no Distrito Federal para estudante de nível superior a partir do segundo semestre da graduação ou do primeiro de tecnólogo.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de abril pelo site

Vivo – estágio

As vagas são para diversas áreas de atuação. A empresa procura por estudantes com formação prevista entre junho de 2023 e junho de 2024. É necessário ter disponibilidade para estagiar 4h ou 6h por dia, com horário flexível. E as oportunidades são presenciais em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Salário: não informado, mas possui benefícios como smartphone novo, plano de dados, folga de aniversário e programa de idiomas

Inscrições: até 20 de abril pelo site

Edson Queiroz – trainee

Grupo Edson Queiroz está com inscrições abertas para o seu Programa Trainee. A holding multisetorial é composta de empresas como Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistemas Verdes Mares.

Os interessados em se inscrever no Programa Trainee 2022 devem ter concluído a graduação há no máximo três anos, possuir perfil de liderança, e disponibilidade para residir em Fortaleza, onde está localizada a sede do Grupo Edson Queiroz. Dentre os diferenciais estão conhecimento avançado em inglês, vivência no exterior e pacote Office intermediário.

O processo seletivo será realizado totalmente online, e irá contar com testes de fit cultural do candidato com a Cultura GEQ, testes de inglês, avaliações de competência em grupo e individual com presença de diretores, e entrevista final. A admissão dos candidatos aprovados está prevista para agosto desse ano.

Inscrições: até 21 de abril pelo link

MSD Saúde Animal – residência corporativa

A empresa tem vagas em diversas áreas para recém-formados entre dezembro de 2017 a dezembro de 2021. É necessário ter disponibilidade para trabalhar 40 horas por semana.

Salário: R$ 2.650,00

Inscrições: até 21 de abril pelo site

Volvo – trainee

Vagas para recém-formados em engenharia, com conclusão entre 2019 e 2021. É necessário ter inglês fluente e Excel avançado. Além disso, o trainee deve ter disponibilidade para atuar em Curitiba e fazer viagens nacionais e internacionais.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de abril pelo site

Syngenta Digital – estágio

A empresa Syngenta Digital, estrutura global de negócios da Syngenta voltada para soluções digitais, está com inscrições abertas para seu programa de estágio. Estudantes matriculados em universidades a partir do 4º período que cursam marketing, comunicação social, engenharia, administração, agronomia, entre outros, podem se inscrever pelo link. Ao todo, são 25 postos de trabalho remoto e, portanto, abertos a qualquer interessado no Brasil.

Inscrições: até 22 de abril por este link

Banco Original – estágio

O programa abre oportunidades para estudantes que tenham interesse em se desenvolverem profissionalmente em uma empresa sólida, inovadora e em franco crescimento, que estejam cursando graduação, com formação a partir de julho de 2023, sem restrição de curso. Com cerca de 12 vagas em diferentes verticais do Banco.

Salário: R$ 2.700,00, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, 13º salário, plano de saúde e seguro de vida

Inscrições: até 25 de abril pelo site

Huawei – estágio

A Huawei Brasil está com cerca de 50 vagas abertas para estudantes de todo o Brasil que desejam participar do treinamento na empresa, com possibilidades de efetivação e plano de carreira para o futuro. O programa de estágio da empresa é aberto todos os meses.

Os candidatos devem ter graduação prevista para junho de 2023 e janeiro de 2024, disponibilidade para estagiar presencialmente na cidade da vaga e jornada de trabalho de 6 horas no horário comercial, além de boa comunicação em inglês.

O Programa de Estágio da Huawei oferece acesso à Universidade Corporativa, que disponibiliza todos os treinamentos necessários, e constante intercâmbio cultural global, principalmente com países da América Latina e a China.

Inscrições: até o final de abril no link.

Maio

O programa é voltado para recém-formados de qualquer curso e que desejam construir uma carreira de liderança na empresa. Para se inscrever, não é necessário ter experiência prévia. Profissionais de qualquer área de formação ou universidade que se formaram entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021 podem se candidatar.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de maio pelo site

Bradesco Seguros – trainee

As vagas são focadas na área de ciência de dados e pedem conhecimento em Python, R, SAS e SQL. É necessário estar cursando ensino superior ter formatura entre julho de 2020 até dezembro de 2022. Alunos do curso de tecnólog também podem se inscrever, tendo formatura entre julho de 2020 e dezembro de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de maio pelo site

Bradesco Seguros – trainee expert

Vagas em diversas áreas da empresa para recém-formados em cursos de exatas, tecnologia, administração e áreas correlatas, concluídos entre 2017 e 2021. O inglês será um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 27 de maio pelo site

Sem data definida

ISBET (Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento) – aprendiz e estágio

São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre dezembro de 2020 a julho de 2021; é necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: R$ 2.300,00

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio



Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio



O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

