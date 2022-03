Ambev abre 300 vagas para estudantes de todo o Brasil

A Ambev abriu nesta quarta-feira, 23, as inscrições para os seus famosos programas de estágio: o estágio regular e o Representa, com oportunidades voltadas para pessoas pretas.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

São 300 vagas nas áreas de business, supply e tech para estudantes de todo o Brasil. Não há exigência de inglês ou de algum curso específico, a empresa só pede que os inscritos tenham previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2022 e julho de 2024.

Camila Tabet, diretora de gente e gestão da Ambev no Brasil, conta que o programa é uma oportunidade única para os estudantes já iniciarem a carreira envolvidos em projetos de impacto.

“Queremos jovens talentos para prepará-los para assumir diversos desafios antes mesmo de concluírem seus cursos”, diz.

Com o processo totalmente online e às cegas, a avaliação vai valorizar o perfil dos candidatos, como a colaboração, curiosidade e o desejo de impactar positivamente a sociedade.

Para isso, a empresa substituiu o tradicional teste de lógica por games interativos e também mudou a etapa de vídeo. Qualquer formato de vídeo será aceito e a única regra é que o candidato não pode aparecer nele.

Para o estágio Representa, que começou como um piloto em 2019 com dez jovens na sede da Ambev em São Paulo, terá a mesma seleção que o regular, mas o programa em si oferece bolsa de estudo de inglês aos candidatos, apoio psicológico, mentoria e salário extra no primeiro mês de contrato.

Assim, a empresa espera eliminar barreiras do mundo corporativo e ajudar os estagiários a trilhar uma carreira de sucesso desde o início.

As inscrições vão até o dia 4 de abril pelo site.

E confira o episódio sobre as principais características e habilidades que a Ambev procura nos profissionais:

Espaço On

Com o programa de entrada de estudantes mudando para ser mais educativo e inclusivo, outra iniciativa da cervejaria se destaca na aproximação com os futuros talentos que vão entrar no mercado.

Neste mês, foi inaugurado o espaço On dentro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP). Com cerca de 400 m², a construção é sustentável e vai ser um espaço de inovação e conexão com a universidade e a sociedade.

“Estamos planejando diversas atividades para os próximos anos, e queremos que este espaço sirva de inspiração e oportunidade para que os alunos consigam tirar suas ideias mais criativas e inovadoras do papel”, afirma Dayane Faviero, coordenadora do Espaço On pela Ambev.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da EXAME Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.