Para formar e contratar ‘devs’, Carrefour oferece 7.500 bolsas de estudo

O Carrefour quer contratar novos talentos na área de desenvolvimento web e, para isso, o grupo vai oferecer 7.500 bolsas de estudo no bootcamp Carrefour Web Developer.

Segundo Kiko Campos, Diretor Sênior de Recursos Humanos do Grupo Carrefour Brasil, as bolsas fazem parte do “Hub Educação”, iniciativa para formar e desenvolver pessoas a partir de uma intensa e completa jornada de capacitação.

“Já foram concedidas milhares de bolsas de estudos para os interessados em integrar a área de TI, não importando o nível de conhecimento sobre o tema”, diz.

As vagas serão para profissionais de todo o Brasil que se formarem no programa de 104,5 horas. E podem participar do treinamento pessoas que queiram ingressar em carreiras de tecnologia ou já tenham alguma experiência.

O programa é feito em parceria com a DIO, plataforma de educação em tecnologia. As aulas vão abordar tanto desenvolvimento front-end, com ensino de JavaScript e sua biblioteca React.js, quanto back-end, com aulas da linguagem Java e seu framework Spring Boot.

O Bootcamp ficará disponível até o dia 22 de abril e os interessados podem se inscrever pelo site.

