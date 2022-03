Loggi abre seu primeiro programa de estágio para estudantes negros

A Loggi abre nesta quinta-feira, 17, as inscrições para programa com 45 vagas de estágio para estudantes negros e negras de todo o Brasil.

A empresa de logística definiu no ano passado que iria manter um modelo de trabalho híbrido na empresa, com possibilidade de trabalho presencial, híbrido ou totalmente remoto.

Por conta disso, as vagas de estágio também vão seguir as três modalidades de trabalho dependendo de como estiver o trabalho na área e com a liderança. As oportunidades serão na área de operação de logística, negócios e tecnologia.

Essa é a segunda turma de estágio da empresa e a primeira com foco em vagas afirmativas para pessoas negras. Antes disso, a empresa abriu vagas pontuais para estágio.

No ano passado, o programa foi criado com o objetivo de formar talentos para assumir posições iniciantes na empresa.

Segundo a Érica Coimbra, Gerente de Atração & Seleção, foram abertas 100 vagas de analista júnior na empresa e parte delas teve que ser fechada com contratações no mercado. A ideia é que o programa seja uma trilha de desenvolvimento que leve à contratação.

“A primeira turma foi surpreendente pela quantidade de inscrições, pelas pessoas boas que entraram e como estão se desenvolvendo aqui. Agora, nosso objetivo maior é alimentar nosso pipeline de talentos com diversidade. Acima de tudo, queremos que o programa sirva como reparação da desigualdade no mercado”, diz.

A gerente explica que a criação de turmas de estagiários ajuda no acompanhamento da aprendizagem, com trilhas de desenvolvimento, avaliação da liderança e encontros mensais.

Os estagiários também vão contar com uma trilha de cerca de 60 horas de conteúdo preparada para toda a empresa sobre o futuro do trabalho e os novos modelos flexíveis.

“A nova geração, acho que por ser nativa digital, se acostumou mais rápido ao modelo remoto. E, com a rotina da faculdade e deslocamento, considero que é benéfico para eles”, diz.

Para o programa atual, a Loggi fez uma parceria com a IDBR para assessor a construção do programa e o treinamento do time de seleção e liderança.

Não há requisito de nível de inglês ou idade e qualquer curso de graduação será aceito no processo. Os estudantes devem estar no penúltimo ou último ano do curso.

Após as inscrições, os candidatos passarão por um teste de lógica e raciocínio fluido e uma etapa de vídeo. Depois, será realizado o Conecta Day, um dia inteiro que vai concentrar a apresentação de cultura e últimos passos da seleção, com a participação de lideranças da Loggi.

Todo o processo, inclusive o Conecta Day, será online. Nessa última etapa, os estudantes realizarão dinâmicas em pequenos grupos e entrevistas individuais.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de abril pelo site.

