Para contratar 70 estagiários, empresa oferece 5 mil bolsas de estudo

A GFT abriu vagas para 70 estudantes em seu programa de estágio e vai oferecer um curso gratuito de programação para cinco mil candidatos. A iniciativa, em parceria com a plataforma de educação Digital Innovation One, está aberta para estudantes universitários de qualquer lugar do Brasil.

Segundo a diretora de Recursos Humanos da GFT, Fernanda Santos, a ideia é que o programa de seleção seja uma oportunidade de aprendizado, e ainda colabore para o mercado de tecnologia da informação no Brasil.

“Oferecendo 5 mil bolsas de estudo, mesmo os participantes não selecionados para as 70 vagas de estágio, saem do processo com conhecimentos e aprendizados que podem usar em outras seleções e empresas”, explica ela.

Diante da alta demanda por uma mão de obra ainda escassa, diversas empresas têm se movimentado para fornecer cursos de profissionalização para os candidatos. A Localiza abriu 60 vagas em cursos gratuitos para acelerar a carreira de programadores com um ano de experiência.

Com a Digital House, o QuintoAndar lançou o programa Código Preto, que vai formar 50 desenvolvedores. O programa é exclusivo para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, com idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. E, no final do curso, os alunos participarão do processo para vagas de engenharia de software na startup.

E a startup de mobilidade Buser foi além: a turma que se tornará programadores full-stack recebe transporte até o escritório da empresa em São José dos Campos e uma bolsa-auxílio de R$ 3.500.

No programa da GFT, a primeira fase do processo é o bootcamp de programação. Os estudantes devem concluir o curso de 40 horas que vai do básico ao avançado em Java e .NET (C#), além de abordar outras tecnologias como HTML, JavaScript e CSS. Depois, há uma dinâmica de grupo e uma entrevista individual.

De acordo com a diretora de RH, não é necessário que os candidatos tenham qualquer conhecimento técnico prévio para realizar o curso. “Toda a base de tecnologia e programação será realizada por meio das aulas da Digital Innovation One”, explica ela.

A empresa busca por estudantes das áreas de tecnologia, engenharia, ciência da computação e matemática ou pessoas que estão em transição de carreira. Com o novo modelo de seleção, a empresa também busca estimular a presença de diversidade entre os candidatos.

Iglá Generoso, CEO e fundador da Digital Innovation One fala que o modelo ajudará todos os candidatos a entrarem no processo com o mesmo nível de conhecimento, independente da instituição de ensino que estejam cursando.

“É um processo humanizado com grande impacto social que nos ajuda a identificar rapidamente os melhores talentos durante a jornada de aprendizado, ao mesmo tempo que cria condições para os candidatos que não forem aprovados nesse momento, se preparar para futuras oportunidades da área de TI”, diz o CEO.

O programa tem inscrições abertas até o dia 24 de janeiro pelo site. E a empresa também conta com mais de 280 vagas de emprego para profissionais formados em tecnologia da informação das áreas de desenvolvimento e arquitetura de software, Data e Cloud. Confira aqui.