Esses cinco empregos em IA estão com alta demanda, pagam US$ 100 mil e podem ser feitos em casa

Não são apenas os profissionais de tecnologia que podem trabalhar com inteligência artificial. Na verdade, a maior parte das vagas em IA estão em áreas administrativas, de varejo e manufatura, que registram aumentos de contratação desde dezembro de 2022.

O estudo também mostra que, de forma geral, as ofertas de emprego no LinkedIn que mencionam IA mais que dobraram globalmente entre julho de 2021 e julho de 2023. O movimento também acontece em outras plataformas de busca de emprego, como a Indeed.

“As pesquisas por empregos de IA generativa aumentaram quase 4.000% no último ano e as ofertas de emprego para essas vagas aumentaram 306% no mesmo período”, disse Trey Causey, chefe de IA responsável na Indeed, em uma entrevista para a CNBC.

Mas algumas funções são mais procuradas do que outras. De acordo com dados da Indeed e ZipRecruiter, compartilhados exclusivamente com a CNBC Make It, essas são as cinco posições em IA mais procuradas.

Cientista de dados

Engenheiro de software

Engenheiro de dados

Cientista pesquisador

Gerente de produto

E a boa notícia é que os salários médios para essas funções excedem US$ 100 mil por ano. De acordo com o ZipRecruiter, Cientistas de Dados têm o menor salário médio – US$ 127 mil por ano –, enquanto os Gerentes de Produto têm o maior salário médio – US$ 153 mil por ano.

O relatório observa que a demanda por talentos e habilidades de IA “continuarão a aumentar à medida que mais empresas adotarem a IA em seus fluxos de trabalho”.

Como aproveitar esse movimento para crescer na carreira?

Fernandes acredita que "qualquer profissional pode se tornar um especialista em IA, independente da área de formação". Ou seja, não importa se a experiência profissional está em marketing, finanças ou operações: o programa é voltado para aqueles que desejam se especializar no setor.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.