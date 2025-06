Esse jeito de perguntar muda tudo no ChatGPT — e quase ninguém faz assim

A maioria das pessoas usa o ChatGPT como um atalho: digita uma pergunta, espera uma resposta e pronto. Só que quem domina a ferramenta de verdade sabe que o segredo não está só no que você pergunta — mas em como você pergunta.

Existe um jeito simples, em dois passos, que muda completamente o nível da resposta. Pouca gente faz assim. Mas quem adota esse método, recebe conteúdo mais inteligente, relevante e com muito mais qualidade.

Faça a pergunta — mas trate como o primeiro rascunho

Comece com seu comando normalmente. Algo como:

“Crie uma sugestão de e-mail para divulgar um curso de liderança.”

Você vai receber uma resposta padrão. Está longe de ser ruim, mas também está longe de ser inesquecível. E é aí que entra o segundo passo — o que quase ninguém faz.

Dê um retorno claro e peça uma nova versão, melhor

Logo após receber a resposta, adicione contexto, crítica ou direção. Exemplos:

“Agora reescreva com tom mais direto e menos formal.”

“Ficou bom, mas quero algo mais envolvente, com uma pergunta no início.”

“Está genérico demais. Escreva como se fosse para um público C-level.”

“Nota 7. Faça uma versão nota 10, com mais impacto e linguagem mais atual.”

Ao fazer isso, você transforma o ChatGPT de gerador de conteúdo em parceiro de refinamento. A IA para de adivinhar o que você quer e começa a acertar.

Por que esse jeito de perguntar funciona?

Porque modelos como o ChatGPT funcionam melhor em ciclos. A primeira resposta é sempre uma base. A segunda, guiada por você, é onde a mágica acontece.

Esse método funciona com:

Textos profissionais

Argumentos de venda

Ideias de conteúdo

Posts para redes sociais

Estrutura de artigos

Simulações e estratégias

