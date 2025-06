IA de apoio emocional? Conheça o Pi, ferramenta que conquistou milhares de usuários no Brasil

A corrida da inteligência artificial muitas vezes gira em torno de produtividade, eficiência e automação. Mas uma plataforma tem se destacado por seguir o caminho oposto: oferecer apoio emocional, escuta ativa e empatia em tempo real.

Essa é a proposta do Pi, a IA conversacional criada pela Inflection AI. Com uma abordagem que lembra a de um terapeuta ou conselheiro, o Pi foi projetado para ser uma “inteligência pessoal”.

Ele não é uma máquina que entrega tarefas prontas, mas um companheiro digital que ajuda você a refletir, pensar melhor e tomar decisões com mais calma.

O que é o Pi e como ele funciona?

Pi é uma sigla para Personal Intelligence. Em vez de agir como um assistente técnico, como o ChatGPT ou o Claude, o Pi se posiciona como um interlocutor empático, capaz de manter conversas longas, sensíveis e personalizadas.

A interface é minimalista e acessível: você pode usar diretamente no navegador ou baixar o app para celular.

Ao iniciar a conversa, o tom da IA é imediatamente acolhedor, com frases como “Fico feliz em conversar com você. Como posso te ajudar hoje?”.

O diferencial está no modelo de linguagem utilizado. O Pi opera com a versão 2.5 do Inflection-2, um modelo proprietário treinado com reforço humano em escala, com foco em:

Escuta ativa e validação emocional

Evitar respostas abruptas, sarcásticas ou impessoais

Manter o contexto da conversa para diálogos contínuos

Como usar o Pi na prática

Acesse pi.ai pelo navegador ou baixe o app (iOS/Android). Comece a conversa com temas do dia a dia ou dilemas pessoais: “Estou em dúvida sobre aceitar uma nova vaga de trabalho.”

“Me sinto estressado o tempo todo. Não sei por onde começar.” O Pi responderá com mensagens que combinam escuta, devolutivas e sugestões, sempre com linguagem empática e sem julgamentos .

Não é preciso criar uma conta para começar a usar, e todas as funcionalidades atuais são gratuitas.

