Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Essa palavra que pode mudar a forma como o ChatGPT responde às suas perguntas; veja qual é

Descubra como um simples ajuste no prompt pode tornar as respostas do ChatGPT mais completas, úteis e estratégicas para sua rotina de trabalho

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 03: In this photo illustration, the welcome screen for the OpenAI "ChatGPT" app is displayed on a laptop screen on February 03, 2023 in London, England. OpenAI, whose online chatbot ChatGPT made waves when it was debuted in December, announced this week that a commercial version of the service, called ChatGPT Plus, would soon be available to users in the United States. (Photo by Leon Neal/Getty Images) (Leon Neal/Getty Images)

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 03: In this photo illustration, the welcome screen for the OpenAI "ChatGPT" app is displayed on a laptop screen on February 03, 2023 in London, England. OpenAI, whose online chatbot ChatGPT made waves when it was debuted in December, announced this week that a commercial version of the service, called ChatGPT Plus, would soon be available to users in the United States. (Photo by Leon Neal/Getty Images) (Leon Neal/Getty Images)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10h21.

Se você já se frustrou com respostas genéricas do ChatGPT, saiba que não está sozinho. A IA é eficiente para gerar texto rápido, mas muitas vezes deixa a desejar em profundidade e relevância. O segredo para mudar isso pode estar em uma única palavra: “detalhe”.

Ao incluir esse termo nos seus prompts, você incentiva a IA a aprofundar as explicações, listar nuances e trazer mais contexto em cada resposta. Em vez de uma visão superficial, você recebe um conteúdo mais rico e estruturado.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Por que essa palavra funciona

O ChatGPT é treinado para identificar padrões de linguagem. Palavras como “detalhe”, “explique” ou “descreva” ativam um comportamento específico: entregar respostas mais completas.

Isso acontece porque esses termos pedem, de forma direta, uma expansão de informações. É como se você desse um comando explícito para “abrir a caixa preta” da IA.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Essa técnica é especialmente útil em tarefas que exigem análise, como:

  • Elaborar relatórios de mercado com dados mais completos

  • Criar planos de negócios com etapas claras

  • Produzir conteúdos técnicos para diferentes públicos

  • Explorar diferentes ângulos de uma decisão estratégica

Ao aplicar esse ajuste simples, você transforma a IA em uma ferramenta mais valiosa para projetos pessoais e profissionais.

Como usar na prática

Veja alguns exemplos de prompts:

  • “Explique em detalhe os impactos da taxa de juros na economia brasileira.”

  • “Liste em detalhe os passos para criar uma campanha de marketing digital eficiente.”

  • “Descreva em detalhe as vantagens e desvantagens de trabalhar no setor de tecnologia.”

Quanto mais você orienta o ChatGPT a aprofundar, mais próximo chega de respostas que se parecem com análises de especialistas.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

A grande oportunidade

A IA está remodelando o mercado de trabalho em velocidade recorde. Quem souber extrair respostas estratégicas do ChatGPT terá uma vantagem competitiva enorme, seja para crescer na carreira ou empreender.

De olho nisso, EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO!

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Por dentro do mundo lucrativo, surreal e invisível dos engenheiros de IA

Como a mulher mais rica do mundo administra sua fortuna de US$ 111 bilhões?

Indique um estudante e ajude a revelar um futuro líder nacional

Quatro movimentos que jovens líderes universitários estão fazendo para se destacar

Mais na Exame

Mercados

Vale (VALE3) reduz meta de investimentos para 2025: veja a nova projeção

Tecnologia

iPhone 17: confira os preços dos novos smartphones da Apple no Brasil

Future of Money

Franklin Templeton anuncia parceria com a Binance para iniciativas com ativos digitais

Brasil

Marinha do Brasil conclui compra de navio de guerra britânico