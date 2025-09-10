Veja o detalhe pouco usado em prompts, mas que melhora as respostas do ChatGPT

Quem nunca recebeu uma resposta vaga do ChatGPT e pensou que a IA “não entendeu” a pergunta? Muitas vezes, o problema não está na tecnologia, mas em como pedimos as informações. Existe um detalhe que a maioria dos usuários ignora: dar contexto antes de pedir a resposta.

Ao apresentar mais informações sobre a situação, a IA tem mais elementos para oferecer análises completas e relevantes. Esse hábito simples transforma o ChatGPT de um “gerador de texto” em uma ferramenta de apoio estratégico.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Por que o contexto importa

O ChatGPT não “sabe” nada por conta própria — ele identifica padrões na linguagem com base nos dados que recebe. Quanto mais específico e contextualizado for o prompt, mais a IA consegue trazer repertório, cruzar dados e entregar insights aplicáveis.

Essa prática é valiosa em situações como:

Criar relatórios ou apresentações para clientes

Obter ideias de campanhas alinhadas ao seu público

Analisar cenários de investimento ou de mercado

Explorar soluções para problemas complexos na empresa

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Com poucas linhas a mais de contexto, você transforma a qualidade da resposta e torna a IA uma parceira de decisões.

Como usar na prática

Exemplos de prompts:

“Sou gerente de marketing de uma startup de tecnologia. Dê ideias de campanhas para captar leads no LinkedIn.”

“Estou escrevendo um artigo sobre o impacto da IA na saúde pública no Brasil. Liste referências e dados recentes.”

“Preciso criar um plano de estudo para Data Science. Tenho 6 meses e estudo 1h por dia.”

O segredo é simples: comece seus comandos explicando quem você é, o que busca e em qual contexto.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

A grande oportunidade

Dominar a arte de fazer boas perguntas à IA é uma habilidade estratégica para os próximos anos. Quem souber orientar ferramentas como o ChatGPT terá vantagem competitiva em qualquer mercado.

De olho nisso, EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Garanta sua vaga agora no pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME | Saint Paul. São 4 aulas online, certificado e conteúdo prático por apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.