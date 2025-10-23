Essa é uma das graduações que mais forma líderes no Brasil

A graduação em administração oferece uma formação ampla, que prepara o aluno para liderar pessoas, projetos e empresas em diferentes setores. Segundo dados do Censo da Educação Superior, o curso é um dos mais procurados do país há mais de dez anos — com mais de 1 milhão de matrículas ativas — e é também um dos que mais colocam profissionais em cargos de gestão.

Entre os principais motivos para isso estão:

Formação multidisciplinar: o estudante aprende sobre finanças, marketing, economia, inovação e estratégia;

Desenvolvimento de liderança e soft skills: disciplinas focadas em gestão de pessoas, comunicação e negociação fortalecem a capacidade de inspirar e conduzir equipes.

Além disso, a graduação tem se modernizado com disciplinas voltadas à transformação digital, inteligência de dados e sustentabilidade empresarial, preparando o aluno para liderar organizações do futuro.

Uma graduação para líderes vai além da teoria. Ela combina conhecimento técnico e comportamental, incentivando o aluno a pensar estrategicamente e agir de forma inovadora.

Durante o curso, o estudante aprende a:

Tomar decisões baseadas em dados e indicadores de desempenho;

Planejar e executar estratégias corporativas;

Gerenciar equipes com empatia e eficiência;

Liderar transformações digitais e culturais dentro das empresas.

Graduação em alta: a escolha de quem quer crescer rápido

As empresas buscam cada vez mais profissionais com visão de dono, capazes de unir gestão, inovação e propósito. É por isso que a graduação em Administração segue como uma graduação em alta no Brasil — especialmente para quem sonha em ocupar cargos de liderança antes dos 30 anos.

Um levantamento da consultoria Michael Page indica que 67% dos executivos em posições de diretoria no país possuem formação em Administração ou áreas correlatas. Entre os jovens líderes, esse número é ainda maior: 74% afirmam que o curso foi determinante para acelerar suas carreiras.

Essa graduação também se destaca pela versatilidade: o profissional pode atuar em empresas privadas, órgãos públicos, startups, instituições financeiras ou no próprio negócio. Essa amplitude de oportunidades reforça seu papel como uma das graduações mais estratégicas e adaptáveis do mercado.

Como escolher uma graduação para líderes

Na hora de escolher uma graduação para líderes, é importante avaliar:

A presença de disciplinas voltadas à inovação, análise de dados e gestão estratégica ;

O foco em desenvolvimento humano e liderança de equipes ;

A integração entre teoria e prática, com projetos, mentorias e desafios empresariais reais.

O estudante que busca uma carreira de liderança deve optar por cursos que o preparem não apenas para administrar, mas também para inspirar, criar e transformar.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.