Essa é a habilidade número 1 para liderar em um mercado cada vez mais complexo

O pensamento sistêmico surge como a habilidade de liderança mais crítica para enfrentar um mercado em constante transformação e cada vez mais conectado. Essa competência redefine o que significa liderar de forma estratégica.

Diferente da liderança tradicional, focada em resultados imediatos, o pensamento sistêmico capacita os profissionais a enxergar relações de causa e efeito, impactos indiretos e oportunidades que nem sempre são visíveis.

Por que o pensamento sistêmico é urgente para líderes

A importância dessa competência nunca foi tão urgente, uma vez que líderes com essa habilidade conseguem:

Tomar decisões mais claras mesmo em ambientes de alta incerteza;

Identificar riscos e oportunidades de longo prazo;

Coordenar times multidisciplinares de maneira fluida;

Transformar situações de crise em diferenciais competitivos.

Desenvolver o pensamento sistêmico é possível

Investir no desenvolvimento dessa habilidade pode abrir caminhos para assumir maiores responsabilidades, liderar projetos complexos e fazer parte das decisões estratégicas das organizações. Além disso, profissionais com visão sistêmica tendem a se destacar em processos de promoção e em movimentações internas.

Desenvolver essa habilidade é investir diretamente no futuro da carreira.

Seja o líder de alta performance que o mercado busca

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

