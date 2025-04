Boomerask: conheça esta armadilha silenciosa que pode comprometer a sua carreira

Fazer uma pergunta apenas para puxar assunto sobre si mesmo agora tem nome: boomerask. O termo dado pelos pesquisadores comportamentais Alison Wood Brooks, da Harvard Business School, e Michael Yeomans, da Imperial College Business School, descreve uma prática comum — e irritante — nas interações humanas. As informações foram retiradas de Business Insider.

Publicado no The Journal of Experimental Psychology: General deste ano, o estudo liderado por Wood Brooks e Yeomans analisou o comportamento de mais de 3.000 pessoas para compreender o impacto desse “bumerangue de conversação”. Ao contrário do que imaginam, aqueles que praticam o boomerasking acreditam estar sendo simpáticos e interessantes, mas são percebidos como egocêntricos, falsos e desinteressados.

Impacto do boomerask na liderança

No contexto de liderança e gestão, essa descoberta é particularmente relevante. A capacidade de escutar de forma genuína é uma das habilidades mais valorizadas entre líderes de alta performance.

Yeomans destaca que cada episódio de boomerasking, isoladamente, é apenas um pequeno incômodo. No entanto, quando se torna parte de um padrão, revela uma falta de interesse genuíno que pode custar caro para a reputação de quem lidera.

"“Você perderá a paciência deles”, afirmou o pesquisador."

Comunicação autêntica como diferencial estratégico

O boomerask se soma a outros comportamentos de comunicação considerados irritantes e prejudiciais no ambiente de trabalho, como o “mansplaining” (homens explicando de maneira condescendente), o “hepeating” (apropriação de ideias femininas) e o “manterrupting” (interrupção frequente de mulheres durante conversas). Em todos esses casos, a linha comum é a dificuldade de ouvir ativamente e valorizar as contribuições dos outros.

Wood Brooks e Yeomans apontam que o segredo para abandonar o boomerasking é simples, mas exige prática: fazer perguntas cujas respostas genuinamente desconhecemos e, mais importante, prestar atenção sincera às respostas.

"“Se você prestar atenção sincera a alguém, isso pode lhe dar a confiança e o espaço para se abrir um pouco mais tarde — se for preciso”, afirmou Yeomans."

