Por que essa famosa filosofia de autoajuda pode prejudicar a sua carreira?

A filosofia “Let Them”, apresentada pela autora Mel Robbins no livro The Let Them Theory, ganhou destaque ao propor uma abordagem de aceitação radical: deixar que as pessoas sejam quem são, façam suas escolhas e sigam seus caminhos sem a tentativa constante de intervenção.

Em tempos de burnout e sobrecarga, a ideia de deixar ir o que está fora do nosso controle se mostra sedutora. Robbins defende que, ao parar de tentar mudar os outros, cada pessoa pode retomar o controle sobre si mesma, conquistando liberdade emocional e alívio do estresse.

No entanto, para Alan Fleischmann, presidente de uma empresa global de consultoria para CEOs, aplicar indiscriminadamente o “Let Them” pode se tornar uma desculpa para a inação. As informações foram retiradas de Fast Company.

Isso pode ser uma armadilha para a sua carreira

Alan defende que, em muitos contextos, especialmente no ambiente profissional, a responsabilidade exige que o indivíduo não apenas observe passivamente, mas intervenha. Quando a moral da equipe está ameaçada, ou quando há conflitos que comprometem a produtividade, o papel da liderança não é “deixar para lá” — é agir de forma assertiva e estratégica.

Para o especialista, esse discernimento é fundamental. Líderes eficazes são aqueles que conseguem, sim, economizar energia evitando disputas inúteis, mas que também reconhecem o momento em que precisam assumir a responsabilidade e conduzir mudanças.

Dominar essa habilidade é o que diferencia um gestor passivo de um verdadeiro agente de transformação dentro das organizações.

