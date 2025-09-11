Espaçolaser lança programa para contratar profissionais acima de 50 anos

A Espaçolaser acaba de anunciar o programa 50+EL, iniciativa voltada à contratação de profissionais com mais de 50 anos. O objetivo é valorizar a experiência desse público, ao mesmo tempo em que a companhia responde ao cenário demográfico do Brasil, onde, até 2040, quase 60% da força de trabalho terá mais de 45 anos.

A iniciativa tem como meta dobrar o número atual de funcionários 50+ até o fim de 2025. Hoje, a companhia conta com aproximadamente 4.600 funcionários, sendo apenas 70 acima dessa faixa etária, segundo Mariana Costábile, diretora de Recursos Humanos da empresa.

“O público 50+ já faz parte da nossa história, a diferença é que as pessoas encaram o mercado de varejo como sendo um espaço para os jovens, para quem está pagando a faculdade ou está entrando no mercado de trabalho agora. Nosso objetivo é ter um foco nesse público, mostrando que as vagas aqui também são para eles”, afirma Costábile.

Diversidade geracional como estratégia

A decisão foi influenciada, segundo a executiva de RH, pelo fortalecimento das discussões sobre etarismo e pela análise do perfil interno da companhia.

“Esse movimento também ajuda a provocar outras empresas a se movimentarem e a terem esse olhar, mas também, as pessoas 50+ a se identificam com as vagas e a se candidatarem, sem medo de serem barradas por qualquer restrição de idade ou preconceito”, diz a CHRO.

Hoje, 40% dos funcionários da Espaçolaser são da Geração Z e mais de 50% são Millennials. O novo programa busca equilibrar o quadro de funcionários.

“Acreditamos muito que essa diversidade geracional, assim como a diversidade de etnia e a de orientação sexual, podem ajudar a empresa a ter um resultado muito melhor, afinal, o nosso cliente é diverso. É uma forma de falar uma linguagem muito mais próxima do cliente”, afirma Costábile.

Funções abertas em todo o país

As vagas estão abertas para todas as funções - tanto nas 560 lojas próprias, que concentram a maior parte da força de trabalho, quanto no corporativo.

“Estamos contratando para todas as funções, sem qualquer restrição. O projeto tem um olhar muito para trazer esse perfil para as unidades, que é o que toca o cliente final”, afirma Costábile.

A executiva acrescenta que não há necessidade de experiência prévia para atuar nas unidades, já que todos passam por um treinamento intenso oferecido pela empresa.

Expectativa e impacto

Atualmente, 75% dos funcionários 50+ da Espaçolaser são mulheres, refletindo o perfil geral da companhia, em que 95% da força de trabalho é feminina. A empresa espera aumentar de forma consistente esse percentual ao longo de 2025.

As vagas estarão disponíveis na página oficial de carreiras, no LinkedIn da Espaçolaser e em outras redes da marca.

“Se o candidato tiver a experiência ou simplesmente a vontade de aprender a vaga é para essa pessoa. Fica o convite para que esses profissionais se candidatem e participem do nosso processo seletivo, porque estamos com um olhar mais dedicado a isso”, afirma Costábile.