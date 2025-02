De CFO a CEO, ela está colocando nos trilhos a maior rede de depilação a laser da América Latina

Para a Espaçolaser, tudo correu como planejado e o IPO saiu em 2021. O problema foi que a pandemia se estendeu, a procura pela depilação a laser caiu e a taxa Selic aumentou de 2% para quase 14%. A empresa saiu dessa situação sem demissões e focada em manter a qualidade do serviço, mas o preço foi uma alavancagem acima do saudável.

Quando entrou para a empresa em junho de 2023, este era o desafio de Magali Leite: liderar o reperfilamento da dívida e retomar a saúde financeira da companhia. Encarando uma alavancagem de 2,6 vezes, a CFO traçou um plano que reduziu o indicador para 2,2 vezes, com resultados financeiros mais recentes indicando lucro bruto de R$ 79,7 milhões ao trimestre. Não é atoa que ela tenha se tornado CEO da companhia.

Magali assumiu a cadeira em março de 2024, e no acumulado de nove meses do ano a empresa chegou a um lucro bruto de R$ 283,9 milhões (+10%), uma receita líquida de R$ 761,2 milhões (+3,1%) e EBITDA ajustado de R$ 174,7 milhões (+3,2%).

Nascida em Brasília e criada no Rio, Magali fez escola pública e não teve referências no mundo corporativo, mas hoje ela é uma das únicas cinco mulheres que comandam empresas listadas na B3. Segundo ela, o sucesso é resultado da habilidade de colocar seu trabalho em evidência. Trabalho este que é movido por um princípio:

“Você precisa ter interesse genuíno nas coisas que faz ”

Quando chegou na Infoglobo, Magali viu uma oportunidade nos mais de 6 mil televisores que sobraram de uma promoção. Depois de negociar com o fabricante para estender a garantia, ela formou um grupo de trabalho para vender os produtos com descontos para os colaboradores da TV Globo.

No fim, até faltaram TVs. A ideia, fora da caixa, é exemplo de como ela enxerga sua função de forma expandida. “Nunca fui uma CFO padrão. Sempre tive outras áreas e outras responsabilidades. Precisamos pensar sempre no sentido de explorar as melhores possibilidades que vão trazer resultado para o negócio onde você está trabalhando. Essa sempre foi minha motivação”, conta, e assim ela conduziu toda sua carreira.

Magali fez Letras, mas começou muito cedo na área financeira e abraçou a aptidão. Fez uma pós-graduação em Economia, um MBA em Gestão de Negócios e graduação em Contabilidade. Ela passou pelo Grupo Globo, Claro e Grupo Bandeirantes.

Com cerca de 30 anos de experiência na área financeira, Magali estava pronta para assumir a cadeira de CFO na Espaçolaser. Mais ainda, ela já estava pronta para ser CEO.

Um caminho natural até a liderança

"Se você está entregando, se o seu trabalho tem qualidade e tem um fit natural com o que a companhia busca em um executivo, se você deixa claro que tem interesse, a hora que aparece a oportunidade, acaba sendo natural. E foi assim que aconteceu."

Como CFO, Magali realizou uma série de mudanças para tornar estável a estrutura de capital da companhia. A estratégia visava a diminuição das taxas de juros, aumento dos prazos para pagamento, aumento da carência e do hall de credores.

No balanço do primeiro trimestre de 2024, o primeiro com ela na cadeira de CEO, já era possível ver resultados de movimentações como a terceira emissão de debêntures, no valor de R$ 750 milhões. O prazo médio da dívida foi de 1,5 ano para 3,7 anos.

No último trimestre a empresa ainda apresentou geração de caixa operacional de R$ 57,8 milhões e uma redução de 12,4% nos cancelamentos. O último, foi resultante de ações como a criação de nova identidade visual e posicionamento, uma das primeiras decisões da nova diretora.

Magali também tinha um ótimo relacionamento com seu antecessor, Paulo Camargo, que assumiu em 2022 e iniciou o processo de reestruturação. Para Magali, sua chegada à posição foi uma escolha natural e o que ela sabe outras mulheres também precisam saber.

O segredo, para elas, é colocar seu trabalho em evidência

A Espaçolaser possui mais de 6 mil colaboradores e 95% são mulheres. Como profissional de uma área tipicamente dominada pelos homens, a presença de tantas mulheres a fez se identificar com a empresa. E no dia a dia ela também investe seu tempo em compartilhar sua experiência com elas.

"Muitas vezes, na minha trajetória, percebi que havia uma expectativa de que eu me provasse mais do que um homem na mesma posição. Eu aprendi rápido a mostrar o meu valor e deixar isso claro. E acho que, como contribuição para a trajetória das mulheres, podemos aprender a fazer isso de uma forma sutil, elegante e constante", conta.

A executiva ainda comenta sobre as muitas mães que fazem parte da Espaçolaser. Sobre como construir um ambiente de trabalho para essas mulheres “de jornada tripla”, faz parte do que a fez se encontrar na empresa.

Com o mote “pessoas em primeiro lugar”, a Espaçolaser superou a pandemia sem demitir ninguém e conquistou reconhecimentos como Great Place to Work, Prêmio FIA de Qualidade na Gestão de Pessoas e o Selo RA1000 do Reclame Aqui.

Certeza no futuro

Para 2025 a Espaçolaser vai continuar com as diretrizes que geraram os resultados financeiros dos últimos 10 trimestres. A área de P&D continuará desenvolvendo as tecnologias de laser utilizadas. A empresa também tem uma “universidade do laser” que vai continuar capacitando os profissionais.

O crescimento do número de lojas também foi retomado, com o último lançamento feito em Sergipe, na semana passada. A empresa encerrou o terceiro trimestre de 2024 com 870 lojas no Grupo, sendo 804 lojas da Espaçolaser no Brasil (562 próprias e 242 franquias) e 66 na América Latina (36 próprias e 30 franquias).

Os resultados totais de 2024 ainda não estão disponíveis, mas Magali diz que tem boas notícias para compartilhar com o mercado.

Na liderança da empresa, e quando olha para sua trajetória até aqui, ela ressalta: “acho que os principais fatores para mim foram a capacidade de fazer bons diagnósticos, o apreço pelas pessoas e a vontade de fazer acontecer. A vontade e a sabedoria para saber o que precisa ser transformado para levar a empresa a um novo patamar.

