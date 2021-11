Buser cria programa de bolsas de estudo com estágio e salário de R$ 3 mil

Para quem está prestando as provas do Enem, a Buser, startup de fretamento colaborativo de ônibus, acaba de lançar uma nova oportunidade para utilizar a nota: no programa Buser Tech, os estudantes poderão aplicar para 50 bolsas de estudo de ensino técnico e superior na Faculdade Descomplica.

Antes mesmo de iniciar o curso escolhido, os selecionados vão começar sua experiência profissional como estagiários na empresa e recebendo a bolsa-auxílio de R$ 3 mil.

Em parceria com a Faculdade Descomplica, o programa vai oferecer oito opções de cursos, todos aprovados pelo MEC, para os estudantes. As formações são à distância e têm relação com a área de tecnologia. As opções são:

Banco de Dados

Computação em Nuvem

Sistemas para Internet

Jogos Digitais

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciência da Computação

Sistemas de Informação

Engenharia da Computação

Como todos os negócios focados em inovação e tecnologia, a Buser também tem a falta de profissionais qualificados na área como uma barreira para o seu crescimento acelerado.

Segundo Tony Lâmpada, CTO da startup, a solução que eles encontraram esbarra no desejo da companhia de contribuir com a educação no país.

“Várias empresas estão percebendo isso. Se tornou uma necessidade você olhar o problema da formação de profissionais e abraçar a responsabilidade de resolver esse problema. Se você quer se manter inovador, precisa tratar a educação como uma área estratégica do crescimento do negócio”, fala Lâmpada.

No início do ano, a startup fez duas turmas para formações mais curtas. Foram bootcamps de um mês e de três meses, que formaram 19 pessoas. Dessas, 13 foram contratadas e continuam na empresa.

A oferta de um curso gratuito e voltado para a empregabilidade se tornar aliada também dos esforços para trazer diversidade para a área de tecnologia. Para dar um viés social para o Buser Tech, a seleção terá pontos adicionais para alunos da escola pública.

O executivo conta que o Buser Camp, com a formação curta, gratuita e com bolsa, trouxe grandes aprendizados.

“Acho que o primeiro aprendizado é que funciona. Você consegue partir de um talento bruto e, fazendo um bom processo seletivo e dando a motivação certa, desenvolvê-la em pouco tempo”, diz.

Segundo ele, o segundo grande aprendizado foi saber diferenciar o ensino que é escalável e o que não é. É essa fórmula que a empresa deseja reproduzir com o novo programa em maior escala e um prazo maior de formação.

“Existe o treino e o jogo. A parte do traine pode ser feita em aula e por vídeos. Só que vão até certo ponto. Aí entra a parte do jogo, que é pra valer. É mexer no código que envolve dinheiro de verdade e pessoas de verdade. Essa parte do jogo tem que ser feita dentro de casa e com mentores para acompanhar de perto”, explica.

Como se inscrever nas bolsas do Buser Tech

Para se inscrever, é necessário ter a partir de 16 anos. A seleção usará a nota da prova ENEM 2021, assim como dos vestibulares do Instituto Militar de Engenharia (IME) e do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site do programa. Além da nota do vestibular, o processo de seleção também terá entrevista e testes comportamentais.

As inscrições vão até o dia 30 de dezembro pelo site. A lista de aprovados vai sair após os resultados do ENEM, o que deve acontecer até o fim de janeiro.

O estágio se inicia antes mesmo das aulas e há possibilidade de efetivação ainda no primeiro ano. Os estagiários terão aulas sobre programação dentro da empresa e ainda vão desenvolver essas competências na prática.

