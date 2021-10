Emprego novo? Veja mais de 1.000 vagas de destaque da semana

Quer mudar de emprego ainda em 2020 ou começar 2021 com um emprego novo? Diversas empresas também tem planos para os próximos meses -- e eles incluem novas vagas sendo abertas.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.

A startup Cora planeja terminar o ano com 250 funcionários e já estima abrir 200 vagas de emprego para o próximo ano.

Após aporte de R$ 600 milhoes em agosto, o plano da empresa é acelerar a criação de novos produtos. Assim, o time de tecnologia terá grande destaque na abertura de novas oportunidades.

A fintech também terá um foco grande na diversidade. Recentemente, foram contratadas duas mulheres para a diretoria, com Susana Yamamoto entrando como diretora financeira e Mônica Leite como diretora de Legal e Compliance.

Confira as vagas que já estão abertas na Cora aqui e leia mais sobre a empresa aqui

Vagas com home office

Se o tema é trabalho remoto, um destaque é a consultoria de soluções digitais Lambda3. A empresa tem 25 vagas abertas com opções de trabalho 100% remoto e de regime híbrido.

São oportunidades com desenvolvimento de software, agilidade, infraestrutura para segurança de dados, análise de BI, designer de produto (UX e UI), data science e engenharia de dados.

Assim como na Lambda3, o trabalho mais flexível abre a oportunidade para que profissionais de todo o Brasil se candidatem para as novas vagas no QuintoAndar.

A startup tem 230 vagas abertas para diversas áreas, com destaque para 30 posições recém-abertas para analista de negócio. Esses profissionais têm como missão utilizar dados para a estratégia da empresa, ajudando na tomada de decisão e crescimento.

A maioria das vagas não exige graduação como pré-requisito, mas o QuintoAndar procura por pessoas com vivência nas áreas de interesse como diferencial.

Confira as vagas abertas no QuintoAndar aqui.

Confira mais vagas abertas

Vagas na BrasilCenter

São mais de 400 vagas em todo o Brasil para profissionais de vendas e atendimento ao cliente. As oportunidades são para pessoas maiores de 18 anos com Ensino Médio Completo, de preferência com experiência na área de atuação.

Confira como se inscrever nas vagas da BrasilCenter aqui.

Vaga na Ypê

A empresa está com mais de 200 vagas abertas para diversas regiões do Brasil. Há oportunidades para atuar nas unidades fabris e nas áreas comerciais,

São para posições como a de auxiliar de operações e supervisores, mecânicos e eletricistas, motoristas com CNH E, analistas de atração e seleção, de controladoria, de projetos, de manufatura, analista SAP Salesforce, analista SAP IBP, gerente executivo de manutenção, gerente de projetos e gerente de atendimento ao cliente (customer service).

Confira as vagas da Ypê pelo site

Vagas na idwall

Até o final do ano, a startup vai abrir mais de 150 vagas. E 97 devem ser apenas para a equipe de tecnologia. Há ainda oportunidades exclusivas para pessoas transexuais e mulheres por meio do programa de vagas afirmativas.

Todos os funcionários ficarão em home office até o final do ano. Em 2021, ainda não há data de retorno, mas o modelo de trabalho será híbrido. Para o time de tecnologia, há a opção totalmente remota.

Confira as vagas abertas na idwall aqui

Vagas na JobHome

A startup tem 100 novas vagas para os times de SDRs, Inside Sales e SAC, com carteira assinada e benefícios como auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, auxílio internet, comissão, computador, plano de carreiras e seguro de vida. Para participar do processo seletivo basta ser maior de 18 anos e ter o ensino superior completo ou estar cursando – tradicional ou tecnólogo.

Confira as vagas da JobHome aqui

Vagas no Grupo DB1

A empresa tem 85 vagas abertas para modelo remoto e quer atrair nômades digitais, que trabalham de qualquer lugar do mundo. Confira as oportunidades abertas:

Vagas na Turbi

Startup brasileira de mobilidade, a Turbi tem mais de 50 vagas abertas para diversas áreas. As contratações também tem foco na atração de diversidade, com algumas posições reservadas para pessoas negras, por exemplo. Confira:

Vagas na Claranet

A multinacional especializada em cibersegurança está com mais de 25 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para contratação efetiva e variam entre trabalho remoto e presencial, em Barueri (SP). Entre as oportunidades disponíveis estão System Engineer, Devops, Data Engineer, Analista de Suporte Cloud, Analista Command Center dentre outras.

Confira as vagas da Claranet aqui.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.