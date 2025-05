Embraer lança programa de estágio com bolsas de até R$ 2.400; veja como se inscrever

A Embraer abriu 200 vagas de estágio para estudantes de nível técnico e superior, com bolsas que chegam a R$ 2.400. As oportunidades são voltadas a alunos de cursos como Tecnologia, Administração e Engenharia, com inscrições abertas até 25 de maio pelo site oficial da companhia (embraer.com/estagio2025).

A seleção inclui testes e dinâmicas online e está aberta a estudantes de todo o país. O início das atividades está previsto para agosto e setembro, com benefícios, recesso remunerado e direito a férias.

Metade das vagas será reservada a mulheres, pessoas negras/pardas e pessoas com deficiência (PCDs), em uma ação da empresa para fortalecer a diversidade nos times. A inclusão de grupos sub-representados faz parte da estratégia da companhia para estimular um ambiente mais plural e inovador.

Segundo a vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer, Andreza Alberto, a empresa vive uma nova fase de crescimento sustentável e busca talentos alinhados com os valores de inovação e colaboração internacional.

Durante o estágio, os selecionados irão participar de projetos reais da empresa, com foco em desafios técnicos e desenvolvimento de competências comportamentais. A jornada inclui aprendizado prático e atividades em equipes multiculturais.

A Embraer é certificada pelo selo Great Place to Work (GPTW), com base em avaliações voluntárias dos próprios colaboradores. A empresa destaca a valorização do ambiente de trabalho como um dos pilares para a formação de profissionais no setor aeroespacial.