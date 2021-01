Em busca de emprego? Veja 15 startups que estão contratando 

Apesar da crise econômica causada pela pandemia e do desemprego em alta, a área de tecnologia está com vagas aquecidas, principalmente dentro de startups.

UAUBox

A UAUBox é um clube de assinaturas de produtos de beleza e cuidados, que usa a tecnologia de machine learning e reconhecimento facial para entregar produtos personalizados para assinantes. A Beauty Tech está em processo de expansão das atividades e, neste momento, oferece mais de 10 vagas em diversas áreas. Para saber mais sobre as vagas e se candidatar, é só acessar o site https://jobs.uaubox.com.br/ .

houpa!

O houpa! é a primeira rede gratuita de pedidos para a rede de moda atacadista no Brasil. O aplicativo funciona como um marketplace que reúne lojas e fabricantes de roupas em São Paulo para realizar suas vendas de maneira 100% online. A startup está com 5 vagas abertas para Produtor(a) e Coordenador(a) de Conteúdo, Designer e Atendimento. Os interessados devem enviar currículo com pretensão salarial e portfólio (para a vaga de design) para rh@houpa.app.

Vigilantes do Sono

O Vigilantes do Sono é um programa digital focado no combate à insônia. Ele ajuda as pessoas a dormirem melhor através da mudança de hábitos. A empresa está contratando engenheiro de software para fazer parte do time de engenharia, sendo desenvolvedor(a) full-stack com as seguintes tecnologias: Node, Graphql, React, React Native, Gatsby, Chatfuel e Hasura.

Para se inscrever na vaga, o candidato pode escrever um e-mail para careers@vigilantesdosono.com com assunto [Engenharia]. A empresa está localizada em São Paulo.

Carefy

A Carefy, uma empresa de gestão e monitoramento de internações que oferece dados de apoio para a tomada de decisão das operadoras de planos de saúde, está com 3 vagas abertas: desenvolvedor web, desenvolvedor react native e SDR (pré-vendedor). As vagas são para trabalhar em Ribeirão Preto (SP) e os interessados devem entrar em contato pelo e-mail querosercarefy@carefy.com.br.

Nexodata

A Nexodata, empresa especializada em receitas digitais por meio de tecnologia integrada com softwares está com vagas abertas para Account Executive e Senior Frontend Developer. Os interessados podem realizar a candidatura pelo Linkedin .

eNotas

Com sede em Belo Horizonte, a eNotas, plataforma tecnológica criada para automatização de notas fiscais, tem expandido sua atuação. A empresa, que traz soluções que possibilitam a automatização dos documentos fiscais para Serviços (NFS-e), Comércio (NF-e) e Varejo (NFC-e/CF-e), oferece 10 vagas de emprego para suprir sua crescente demanda. São vagas para estágio em Design, Analista de DevOps, Tech Lead, Analista de TI, Estágio em Engenharia de Software e Desenvolvedor(a) Júnior, Pleno e Sênior .NET C#.

Para se candidatar, basta acessar o link (https://enotas.com.br/jobs/) e selecionar o ícone da vaga desejada.

Bom pra Crédito

O Bom Pra Crédito é o primeiro e maior marketplace de crédito online do Brasil. A plataforma une credores e tomadores de empréstimos por meio de uma experiência única e 100% digital, do cadastro até a assinatura do contrato. A fintech está com vagas abertas para a cidade de São Paulo. Entre os cargos estão: analista de performance e de CRM, desenvolvedor sênior, tech lead, dentre outras. Para saber mais e se candidatar é só acessar esse link: https://jobs.kenoby.com/bompracredito.

Comunica.in

A startup Comunica.in ajuda empresas a se aproximarem de seus colaboradores por meio de multiplataformas proprietárias inteligentes que comunicam, criam e mensuram resultados com o uso de tecnologia de dados. Voltada para a área de comunicação interna, aComunica.in tem vagas abertas em três áreas: produto, growth e CS. Todas não possuem nível hierárquico, por isso, profissionais dos níveis júnior, pleno e sênior podem enviar seus currículos para o e-mail vagas@comunica.in .

Apptite:

O app delivery de gastronomia artesanal está em expansão, já que acaba de lançar o modelo de franquias do negócio. Com funcionamento apenas em São Paulo (SP) no momento, o Apptite também tem vagas abertas apenas para o Estado. São elas: Lider de Produto, Analista de Big Data & Maching Learning e Coordenador de Branding&Content. Interessados devem mandar os currículos para contato@apptite.com.

Escala

A startup Escala é uma solução completa que aumenta a transparência da gestão e agiliza a elaboração de escalas de trabalho, plantões e turnos. Nascida dentro do Laboratório de Inovação do Hospital Albert Einstein, a empresa também está em expansão e conta com quatro vagas, duas delas para o escritório corporativo, que fica em São Paulo (SP), e as outras duas para o modelo home-office. As vagas são Desenvolvedor(a) FullStack Sênior, Head of Customer Success, Desenvolvedor FullStack Pleno/Sênior e Account Executive. Mais informações no link: https://careers.smartrecruiters.com/Escala1/.

Bee Touch

A Bee Touch é uma digital healthtech pioneira na mensuração digital de risco psicológico e em avaliações psicológicas digitais. Fundada em Porto Alegre (RS), a startup tem duas vagas abertas para profissionais que moram na capital gaúcha. As oportunidades são para a área comercial e também para desenvolvedores de aplicativos. Os interessados devem mandar os currículos para o e-mail de contato da empresa: contato @beetouch.com.br

Medei:

Startup que torna as demissões e o pós-desligamento mais transparente, humano e simples, está com oportunidades de emprego abertas. São 3 vagas para setor de Tecnologia. Mais informações no link.

Convenia

A Convenia, empresa com soluções para tornar os RH’s mais digitais, também está com oportunidades de emprego abertas. Ao todo são sete vagas disponíveis para a cidade de São Paulo, em cargos como Analista de Placement, Analista de Relacionamento Júnior, Coordenação de Pré Vendas Sênior, Estágio em Implantação, entre outras . Todas as vagas são efetivas e têm em comum que o candidato goste de um ambiente com autonomia, de compartilhamento de ideias e grandes desafios. Mais informações no link .

Triider

A startup Triider , um marketplace de serviços gerais, apostou na crescente demanda do setor e criou uma plataforma que conecta clientes com profissionais especializados em diversas áreas como elétrica, pintura, hidráulica, instaladores, marido de aluguel, entre outros. Devido ao crescimento da procura por profissionais de obra durante o período de home office, a empresa está com vagas abertas presenciais em Porto Alegre e remotas nas áreas de TI, marketing e suporte ao cliente. Interessados podem enviar currículo para mecontrata@triider.com

Yuca:

A Yuca é a startup referência em moradia compartilhada no Brasil. Com apartamentos em bairros como Vila Madalena, Vila Olímpia, Berrini e Jardins, a startup está com seis vagas para São Paulo. As oportunidades vão desde Advogado Generalista Junior até Product Marketing, Aquisição de Talentos e Desenvolvedor Back End. Mais informações no link .

Cia da Consulta:

A Cia da Consulta é uma rede de medicina inteligente que disponibiliza mais de 40 especialidades médicas. A rede, que possui 10 unidades em São Paulo e Região Metropolitana, está com 7 vagas para efetivos disponíveis, duas para enfermeiros, uma para auxiliar de sala, duas para consultor de pós consulta, uma em assistência de práticas assistenciais e uma vaga para analista pleno em marketing. Uma vaga é para trabalho remoto e três para atuação em São Paulo. Todas podem ser conferidas no site da própria companhia por meio do link: https://ciadaconsulta.gupy.io/.