Nestlé abre vagas para trainee: ‘Queremos preparar a juventude para o futuro do trabalho’, diz VP

Martha Uribe, VP de Gestão de Pessoas da Nestlé Brasil: "A IA facilita algumas etapas, mas fazemos questão de manter o olhar humano durante toda a seleção” (Nestlé Brasil/Divulgação)
Repórter
Publicado em 28 de julho de 2026 às 08h08.
Conseguir uma vaga em um programa de trainee está cada vez mais competitivo. Na última edição, a Nestlé recebeu mais de 83 mil inscrições.
Agora, para o Programa de Trainee 2027, a multinacional decidiu ampliar o impacto da seleção: todos os candidatos inscritos terão acesso gratuito a uma trilha de capacitação em inteligência artificial, tecnologia e competências comportamentais, mesmo que não avancem até as etapas finais.
Para Martha Uribe, vice-presidente de Gestão de Pessoas da Nestlé Brasil, a proposta é transformar o processo seletivo em uma experiência de aprendizagem.
"Queremos preparar ativamente a juventude para o futuro do trabalho. Ao oferecer essas trilhas, especialmente em IA, garantimos que cada jovem saia do processo mais preparado e competitivo para o mercado."
A iniciativa faz parte da estratégia global da companhia para impulsionar a empregabilidade dos jovens e acompanha uma das maiores transformações do mercado de trabalho: o avanço da inteligência artificial.
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A capacitação oferecida pela Nestlé combina tecnologia com desenvolvimento humano.
Além de conteúdos sobre inteligência artificial, os participantes terão acesso a masterclasses sobre competências comportamentais consideradas essenciais para o futuro das carreiras.
As aulas já têm datas definidas:
Também haverá conteúdos sobre uso de copilotos de IA, agentes inteligentes e um coach baseado em inteligência artificial para auxiliar os candidatos durante o processo seletivo.
Para Martha, dominar tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade.
"Queremos despertar a curiosidade dos jovens sobre tecnologia e mostrar como usar essas ferramentas de forma prática. Essas habilidades serão cada vez mais relevantes dentro das organizações."
O que a Nestlé procura nos futuros líderes
Embora algumas áreas exijam conhecimentos técnicos específicos, a empresa afirma que as competências comportamentais têm peso crescente na seleção.
Os quatro comportamentos mais valorizados atualmente são:
Além disso, inteligência emocional, capacidade de adaptação, disposição para aprender e trabalho em equipe aparecem entre os principais critérios avaliados.
"Nem todos os candidatos chegam com experiência profissional. O que valorizamos é atitude, vontade de aprender e paixão para fazer acontecer."
Mesmo investindo em inteligência artificial, a Nestlé afirma que a tecnologia não substituirá os recrutadores.
Para a executiva, a IA será utilizada apenas para validar requisitos iniciais dos candidatos, enquanto todas as decisões de contratação continuam passando pela avaliação das equipes de Recursos Humanos e das lideranças da empresa.
"A inteligência artificial facilita algumas etapas, mas fazemos questão de manter o olhar humano durante toda a seleção."
O trainee da Nestlé existe há mais de duas décadas e já formou diversos executivos da companhia.
Entre eles está o atual CEO da Nestlé Brasil, Marcelo Melchior, além de líderes que hoje ocupam posições estratégicas na operação brasileira e na matriz da empresa, na Suíça.
A companhia também destaca que todos os trainees ingressam no programa com perspectiva de efetivação.
"Investimos muito no desenvolvimento dessas pessoas. Nossa expectativa é que construam uma carreira dentro da Nestlé”, diz a executiva que afirma que o RH prepara agora as vagas desses novos líderes.
“Apresentando resultados, os novos líderes terão oportunidades de serem efetivados quando o programa acabar”, diz.
O programa tem duração de dois anos e pode incluir rotações entre diferentes áreas e localidades.
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Podem participar candidatos que:
Não há limite de idade nem preferência por universidade pública ou privada.
O inglês será exigido apenas para algumas vagas, conforme a área de atuação.
Os selecionados terão acesso a:
Outro diferencial é que todos os participantes recebem devolutiva sobre sua participação no processo seletivo. Os candidatos finalistas ainda recebem um feedback personalizado com seus pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento.
As inscrições para o Programa de Trainee Nestlé 2027 ficam abertas até 9 de setembro no site da Nestlé.
O processo seletivo inclui testes online, trilhas de desenvolvimento, painéis com profissionais de Recursos Humanos, dinâmicas, entrevistas com lideranças e avaliações finais.
Segundo a companhia, a expectativa é superar o recorde de 83 mil inscritos registrado na edição anterior, consolidando o programa como uma das principais portas de entrada para jovens talentos no mercado brasileiro.