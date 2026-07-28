Nestlé abre vagas para trainee: ‘Queremos preparar a juventude para o futuro do trabalho’, diz VP

Conseguir uma vaga em um programa de trainee está cada vez mais competitivo. Na última edição, a Nestlé recebeu mais de 83 mil inscrições.

Agora, para o Programa de Trainee 2027, a multinacional decidiu ampliar o impacto da seleção: todos os candidatos inscritos terão acesso gratuito a uma trilha de capacitação em inteligência artificial, tecnologia e competências comportamentais, mesmo que não avancem até as etapas finais.

Para Martha Uribe, vice-presidente de Gestão de Pessoas da Nestlé Brasil, a proposta é transformar o processo seletivo em uma experiência de aprendizagem.

"Queremos preparar ativamente a juventude para o futuro do trabalho. Ao oferecer essas trilhas, especialmente em IA, garantimos que cada jovem saia do processo mais preparado e competitivo para o mercado."

A iniciativa faz parte da estratégia global da companhia para impulsionar a empregabilidade dos jovens e acompanha uma das maiores transformações do mercado de trabalho: o avanço da inteligência artificial.

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IA e inteligência emocional caminham juntas

A capacitação oferecida pela Nestlé combina tecnologia com desenvolvimento humano.

Além de conteúdos sobre inteligência artificial, os participantes terão acesso a masterclasses sobre competências comportamentais consideradas essenciais para o futuro das carreiras.

As aulas já têm datas definidas:

20 de agosto: Emoções e gestão de expectativas;

Emoções e gestão de expectativas; 27 de agosto: Pensamento crítico;

Pensamento crítico; 3 de setembro: Autocuidado e bem-estar.

Também haverá conteúdos sobre uso de copilotos de IA, agentes inteligentes e um coach baseado em inteligência artificial para auxiliar os candidatos durante o processo seletivo.

Para Martha, dominar tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade.

"Queremos despertar a curiosidade dos jovens sobre tecnologia e mostrar como usar essas ferramentas de forma prática. Essas habilidades serão cada vez mais relevantes dentro das organizações."

O que a Nestlé procura nos futuros líderes

Embora algumas áreas exijam conhecimentos técnicos específicos, a empresa afirma que as competências comportamentais têm peso crescente na seleção.

Os quatro comportamentos mais valorizados atualmente são:

Agilidade;

Colaboração;

Curiosidade;

Coragem.

Além disso, inteligência emocional, capacidade de adaptação, disposição para aprender e trabalho em equipe aparecem entre os principais critérios avaliados.

"Nem todos os candidatos chegam com experiência profissional. O que valorizamos é atitude, vontade de aprender e paixão para fazer acontecer."

IA ajuda, mas a decisão continua sendo humana

Mesmo investindo em inteligência artificial, a Nestlé afirma que a tecnologia não substituirá os recrutadores.

Para a executiva, a IA será utilizada apenas para validar requisitos iniciais dos candidatos, enquanto todas as decisões de contratação continuam passando pela avaliação das equipes de Recursos Humanos e das lideranças da empresa.

"A inteligência artificial facilita algumas etapas, mas fazemos questão de manter o olhar humano durante toda a seleção."

Programa forma líderes há mais de 20 anos

O trainee da Nestlé existe há mais de duas décadas e já formou diversos executivos da companhia.

Entre eles está o atual CEO da Nestlé Brasil, Marcelo Melchior, além de líderes que hoje ocupam posições estratégicas na operação brasileira e na matriz da empresa, na Suíça.

A companhia também destaca que todos os trainees ingressam no programa com perspectiva de efetivação.

"Investimos muito no desenvolvimento dessas pessoas. Nossa expectativa é que construam uma carreira dentro da Nestlé”, diz a executiva que afirma que o RH prepara agora as vagas desses novos líderes.

“Apresentando resultados, os novos líderes terão oportunidades de serem efetivados quando o programa acabar”, diz.

O programa tem duração de dois anos e pode incluir rotações entre diferentes áreas e localidades.

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Requisitos

Podem participar candidatos que:

tenham concluído graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026;

possuam diploma reconhecido pelo MEC;

tenham disponibilidade para mudança de cidade durante o programa.

Não há limite de idade nem preferência por universidade pública ou privada.

O inglês será exigido apenas para algumas vagas, conforme a área de atuação.

Benefícios

Os selecionados terão acesso a:

remuneração compatível com o mercado;

assistência médica, odontológica e de medicamentos;

previdência privada;

seguro de vida;

participação nos lucros e resultados (PLR);

vale-refeição;

desconto em produtos Nestlé;

licenças parentais;

Programa de Bem-Estar, com psicólogos, nutricionistas e atividades físicas;

acesso ao Trainee Hub, plataforma de educação que oferece apoio para graduação, pós-graduação, MBA, cursos livres e idiomas durante os dois anos do programa.

Outro diferencial é que todos os participantes recebem devolutiva sobre sua participação no processo seletivo. Os candidatos finalistas ainda recebem um feedback personalizado com seus pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento.

Como participar

As inscrições para o Programa de Trainee Nestlé 2027 ficam abertas até 9 de setembro no site da Nestlé.

O processo seletivo inclui testes online, trilhas de desenvolvimento, painéis com profissionais de Recursos Humanos, dinâmicas, entrevistas com lideranças e avaliações finais.

Segundo a companhia, a expectativa é superar o recorde de 83 mil inscritos registrado na edição anterior, consolidando o programa como uma das principais portas de entrada para jovens talentos no mercado brasileiro.