Ele é físico e professor. Um MBA ajudou a mudar sua rota: ‘Não conhecia esse universo’

A transição para o mercado financeiro nem sempre começa por um caminho óbvio. No caso de Victor Thome, a porta de entrada veio depois de uma trajetória marcada pela física, pela matemática e pela educação.

Formado em física, Victor construiu parte da carreira como professor e, ao retornar para São Paulo, passou a buscar uma formação mais próxima do universo financeiro. Começou por cursos da B3, avançou nos estudos em matemática e, ao perceber que precisava dar um próximo passo, decidiu procurar uma pós-graduação que conectasse conhecimento técnico, mercado e aplicação prática.

Foi nesse momento que ouviu falar do MBA Executivo em Finanças da Saint Paul. A recomendação veio de colegas e professores que já conheciam a instituição e destacavam sua força no mercado.

“Até então, eu não conhecia esse universo das escolas de negócio, mais voltado para o mundo corporativo e financeiro”, afirma. “Quando entrei na Saint Paul, os próprios alunos, que já estavam inseridos nesse meio, elogiaram muito a instituição e falavam que ela tinha um nome muito forte no mercado”, complementou.

Da sala de aula ao mercado financeiro

A trajetória de Victor mostra como o mercado financeiro também pode ser acessado por profissionais de formações diversas, especialmente quando existe uma base analítica sólida e disposição para construir repertório específico.

Com conhecimentos em física, matemática, análise de investimentos, risco, dados e educação financeira, ele já tinha familiaridade com raciocínio quantitativo. O desafio era transformar essa base em uma atuação mais direcionada ao mercado.

Segundo Victor, o MBA Executivo em Finanças teve papel importante nesse processo. Mais do que aprofundar conteúdos, o programa ajudou a apresentar possibilidades profissionais que ele ainda não enxergava com clareza.

“Eu consegui ingressar no mercado de trabalho dessa área graças ao conhecimento que obtive e a coisas que descobri que existiam”, diz.

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Mais do que um módulo, uma formação completa

Ao ser perguntado sobre um módulo específico que tenha marcado sua experiência, Victor não cita apenas uma disciplina. Para ele, o ganho veio da soma de aulas, professores, trocas com colegas e vivências ao longo do curso.

“Não digo que foi só um módulo. Foram várias disciplinas, vários conhecimentos, várias trocas de ideias”, afirma.

A experiência internacional também aparece como um ponto relevante da formação. Segundo ele, a viagem ampliou horizontes e mostrou caminhos profissionais que ainda não estavam no seu radar.

“Teve a viagem internacional, que foi muito boa, e me mostrou caminhos que eu às vezes nem sabia que existiam. Ali eu ganhei muita base e aprendizado”, conta.

Conhecimento aplicado no dia a dia

Hoje, Victor atua em duas frentes: como professor e na PRX Capital, gestora e consultoria financeira. No trabalho ligado ao mercado financeiro, afirma utilizar conhecimentos aprendidos no MBA, especialmente em atividades relacionadas à área de tesouraria.

“Várias coisas que aprendi na Saint Paul estou utilizando. Foi muito importante para me dar base de conhecimento e aprimorar alguns conhecimentos”, afirma.

A formação também teve impacto na forma como ele se posiciona profissionalmente. Para Victor, carregar no currículo um MBA Executivo em Finanças da Saint Paul fortalece a apresentação em processos seletivos e conversas de carreira.

“Na entrevista, falar que você tem um MBA Executivo na Saint Paul é muito bom”, diz.

A trajetória de Victor Thome mostra que a entrada no mercado financeiro nem sempre nasce de um caminho óbvio, mas pode ser construída com base analítica, formação aplicada e contato com profissionais que já atuam no setor. No MBA Executivo em Finanças da Saint Paul, líderes e profissionais de diferentes áreas desenvolvem visão estratégica, domínio técnico e repertório de mercado para tomar decisões com mais impacto