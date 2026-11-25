(Getty Images/Divulgação)
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17h32.
A câmera abre, o recrutador dá bom-dia e, antes da primeira pergunta, já está olhando para a sua parede. O sofá, a pilha de roupa no canto, o quadro torto. Ou a estante.
Esse olhar conta. Num estudo da Universidade de Durham, no Reino Unido, publicado em 2023 na revista PLOS ONE, 167 pessoas de 19 a 68 anos avaliaram rostos que apareciam em chamadas de vídeo simuladas.
Quando o fundo tinha plantas ou uma estante de livros, as pessoas foram vistas como mais confiáveis e mais competentes. A sala de estar e os fundos divertidos ficaram no fim da fila.
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A equipe, liderada pelo psicólogo Paddy Ross, partiu de fotos de 36 adultos, cada um com expressão alegre e com expressão neutra. As imagens foram montadas sobre seis fundos e emolduradas com a borda do Zoom, para parecer uma chamada de verdade.
Os fundos eram uma sala de estar, a mesma sala desfocada, uma estante de livros, um móvel com vasos de plantas, uma parede lisa e uma imagem divertida, de uma morsa diante de um iceberg. Cada participante deu notas de confiança e de competência para as pessoas que via.
Plantas e estante ficaram no topo nas duas notas, praticamente empatadas. A parede lisa também foi bem avaliada nos dois quesitos, uma boa notícia para quem não tem livros nem vasos em casa.
Na outra ponta, a sala de estar e a morsa receberam as notas mais baixas. O fundo desfocado ficou no meio do caminho: foi bem em confiança, mas ficou entre os piores em competência.
A expressão também pesou. Rostos sorridentes foram vistos como mais confiáveis e mais competentes do que os neutros, qualquer que fosse o fundo.
"Um fundo de videochamada bem escolhido parece ser o novo terno", diz Ross, professor de psicologia em Durham, em entrevista à CNN.
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O estudo usou fotos, e não vídeos, e os participantes não estavam contratando ninguém. Eles julgaram rostos de desconhecidos sem saber por que aquelas pessoas estavam numa chamada. Numa entrevista de verdade, a primeira impressão divide espaço com as respostas, a voz e a conversa. Os próprios autores apontam que o contexto da chamada ainda precisa ser testado.
Ross também faz um alerta para o outro lado da tela. Em texto publicado em 2024, ele lembra que o fundo pode dar pistas sobre a origem, uma deficiência ou a condição socioeconômica de quem está na chamada, e que recrutadores precisam se esforçar para não deixar isso pesar na avaliação.
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O recrutador ainda não ouviu a sua primeira resposta, mas já viu a sua parede.