A câmera abre, o recrutador dá bom-dia e, antes da primeira pergunta, já está olhando para a sua parede. O sofá, a pilha de roupa no canto, o quadro torto. Ou a estante.

Esse olhar conta. Num estudo da Universidade de Durham, no Reino Unido, publicado em 2023 na revista PLOS ONE, 167 pessoas de 19 a 68 anos avaliaram rostos que apareciam em chamadas de vídeo simuladas.

Quando o fundo tinha plantas ou uma estante de livros, as pessoas foram vistas como mais confiáveis e mais competentes. A sala de estar e os fundos divertidos ficaram no fim da fila.

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Seis fundos, uma morsa e um iceberg

A equipe, liderada pelo psicólogo Paddy Ross, partiu de fotos de 36 adultos, cada um com expressão alegre e com expressão neutra. As imagens foram montadas sobre seis fundos e emolduradas com a borda do Zoom, para parecer uma chamada de verdade.

Os fundos eram uma sala de estar, a mesma sala desfocada, uma estante de livros, um móvel com vasos de plantas, uma parede lisa e uma imagem divertida, de uma morsa diante de um iceberg. Cada participante deu notas de confiança e de competência para as pessoas que via.

A estante ganhou, a sala de estar perdeu

Plantas e estante ficaram no topo nas duas notas, praticamente empatadas. A parede lisa também foi bem avaliada nos dois quesitos, uma boa notícia para quem não tem livros nem vasos em casa.

Na outra ponta, a sala de estar e a morsa receberam as notas mais baixas. O fundo desfocado ficou no meio do caminho: foi bem em confiança, mas ficou entre os piores em competência.

A expressão também pesou. Rostos sorridentes foram vistos como mais confiáveis e mais competentes do que os neutros, qualquer que fosse o fundo.

"Um fundo de videochamada bem escolhido parece ser o novo terno", diz Ross, professor de psicologia em Durham, em entrevista à CNN.

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A ressalva

O estudo usou fotos, e não vídeos, e os participantes não estavam contratando ninguém. Eles julgaram rostos de desconhecidos sem saber por que aquelas pessoas estavam numa chamada. Numa entrevista de verdade, a primeira impressão divide espaço com as respostas, a voz e a conversa. Os próprios autores apontam que o contexto da chamada ainda precisa ser testado.

Ross também faz um alerta para o outro lado da tela. Em texto publicado em 2024, ele lembra que o fundo pode dar pistas sobre a origem, uma deficiência ou a condição socioeconômica de quem está na chamada, e que recrutadores precisam se esforçar para não deixar isso pesar na avaliação.

Como preparar o fundo antes da entrevista

Comece pelo básico. O primeiro conselho de Ross é fazer tudo o que você faria numa entrevista presencial: estudar a empresa, preparar as respostas, escolher a roupa.

O primeiro conselho de Ross é fazer tudo o que você faria numa entrevista presencial: estudar a empresa, preparar as respostas, escolher a roupa. Uma parede lisa resolve. Ela foi bem avaliada nas duas notas. Se tiver uma estante ou uma planta, melhor, desde que estejam arrumadas.

Ela foi bem avaliada nas duas notas. Se tiver uma estante ou uma planta, melhor, desde que estejam arrumadas. Deixe os fundos divertidos para outra hora. Praia, espaço sideral e bichos podem cair bem numa chamada com amigos, mas ficaram entre os piores no estudo.

Praia, espaço sideral e bichos podem cair bem numa chamada com amigos, mas ficaram entre os piores no estudo. Pense duas vezes antes de desfocar. O desfoque esconde a bagunça, mas não ajudou a parecer competente.

O desfoque esconde a bagunça, mas não ajudou a parecer competente. Teste a câmera antes. Entre na chamada alguns minutos mais cedo, confira a luz e o enquadramento e veja o que aparece atrás de você.

Entre na chamada alguns minutos mais cedo, confira a luz e o enquadramento e veja o que aparece atrás de você. Sorria quando a câmera abrir. Parece óbvio, mas foi um dos efeitos mais consistentes da pesquisa.

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O recrutador ainda não ouviu a sua primeira resposta, mas já viu a sua parede.

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