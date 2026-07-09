Como responder às perguntas mais comuns de uma entrevista e aumentar suas chances de contratação

Conseguir uma entrevista de emprego já representa um avanço importante em qualquer processo seletivo. Mas é durante a conversa com o recrutador que muitos candidatos deixam escapar oportunidades por falta de preparação.

Em um mercado cada vez mais competitivo, saber apresentar experiências, responder às perguntas com segurança e demonstrar alinhamento com a vaga tornou-se tão importante quanto ter um bom currículo.

O tema ganha ainda mais relevância diante de uma pesquisa do LinkedIn, segundo a qual três em cada cinco brasileiros pretendiam buscar uma nova oportunidade profissional em 2025, movimento liderado pela Geração Z.

A preocupação faz sentido. Segundo o LinkedIn Workplace Learning Report e o Future of Jobs Report, do Fórum Econômico Mundial (WEF), comunicação, adaptabilidade e capacidade de resolver problemas estão entre as competências mais valorizadas pelos empregadores, tornando a entrevista uma etapa decisiva para avaliar essas habilidades.

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Essas oito estratégias servem para ajudar profissionais a enfrentar entrevistas de emprego com mais confiança.

1. Pesquisar sobre a empresa deixou de ser um diferencial

Isso inclui entender o modelo de negócio, os valores da empresa, seus produtos ou serviços e as responsabilidades da vaga anunciada. Além de demonstrar interesse genuíno, esse preparo permite que o candidato relacione sua trajetória às necessidades da posição.

Durante a conversa, referências ao contexto da empresa mostram que houve preparação e ajudam a construir uma comunicação mais estratégica.

2. Antecipar perguntas aumenta a segurança nas respostas

Algumas perguntas aparecem com frequência em praticamente todos os processos seletivos. Entre elas estão:

"Fale sobre você";

"Quais são seus pontos fortes e pontos de desenvolvimento?";

"Por que você quer trabalhar aqui?";

"Conte um desafio profissional e como o superou."

O objetivo dessas perguntas vai além de conhecer o currículo. Recrutadores procuram entender como o profissional organiza suas ideias, comunica resultados e reage diante de situações complexas.

Preparar respostas com antecedência reduz a ansiedade e evita improvisações que podem comprometer o desempenho.

3. A técnica STAR ajuda a responder de forma objetiva

Para perguntas que envolvem desafios profissionais, o conselho é usar a metodologia STAR, bastante adotada em processos seletivos internacionais e entrevistas por competências. A estrutura organiza a resposta em quatro etapas:

Situação: contextualize o cenário.

Tarefa: explique qual era sua responsabilidade.

Ação: descreva as decisões tomadas.

Resultado: apresente os impactos obtidos.

Esse formato facilita a construção de respostas objetivas e evidencia a contribuição individual do candidato, aspecto valorizado por recrutadores.

4. Perguntas inesperadas avaliam mais do que criatividade

Questões aparentemente inusitadas, como "Se você fosse um animal, qual seria?" ou "Por que eu não deveria contratar você?", costumam gerar desconforto.

Manter a calma e estruturar o pensamento antes de responder costuma ser mais importante do que a resposta em si.

5. Simular entrevistas ajuda a reduzir o nervosismo

Treinar respostas com amigos, familiares ou profissionais de orientação de carreira pode fazer diferença no desempenho.

Outra estratégia recomendada é gravar as próprias respostas para avaliar aspectos como clareza na comunicação, objetividade, postura e linguagem corporal. A prática permite identificar pontos de melhoria antes da entrevista real e aumenta a confiança do candidato.

6. Bons candidatos também fazem perguntas

Ao contrário do que muitos imaginam, a entrevista não é um momento apenas para responder. Demonstrar curiosidade sobre o cargo, os desafios da posição, as expectativas da liderança e a cultura organizacional sinaliza interesse genuíno pela oportunidade.

Perguntas bem elaboradas ajudam o recrutador a perceber que o candidato está avaliando o contexto da empresa e buscando compreender como poderá gerar resultados.

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7. Conhecer o próprio currículo evita contradições

Outro cuidado importante é revisar todas as informações apresentadas no currículo antes da entrevista. Experiências, projetos, resultados e competências podem ser explorados em profundidade pelos recrutadores, que frequentemente pedem exemplos concretos para validar as informações apresentadas.

A recomendação é manter coerência entre currículo, perfil no LinkedIn e discurso durante a entrevista.

8. Controlar a ansiedade também faz parte da preparação

O nervosismo é natural, mas algumas medidas ajudam a minimizar seus efeitos. Dormir bem na noite anterior, organizar documentos, escolher a roupa adequada e chegar com antecedência contribuem para uma postura mais tranquila durante a entrevista.

Técnicas simples de respiração também podem ajudar a recuperar o foco antes do início da conversa.

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