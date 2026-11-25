Na hora de contratar um profissional para resolver um problema complexo na Rappi, Felipe Villamarín não costuma procurar executivos com currículos recheados de experiências em grandes corporações. O cofundador da plataforma prefere um perfil menos convencional, o de empreendedores que já tentaram construir seus próprios negócios, inclusive aqueles que fracassaram.

Na avaliação de Villamarín, esses profissionais aprenderam a lidar com as diferentes dimensões de uma empresa, interpretar indicadores financeiros, tomar decisões e assumir a responsabilidade pelos resultados sem depender de grandes estruturas corporativas.

A preferência por quem já enfrentou dificuldades nos negócios foi uma das provocações de uma conversa sobre liderança durante o 2026 Council of the Americas Symposium, realizado em 19 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos.

Mediado por Susan Segal, presidente e CEO da Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), o painel reuniu três dos homenageados da 31ª edição do BRAVO Business Awards.

Além de Villamarín, reconhecido com o prêmio Beacon of Innovation, participaram Roberto Alvo, CEO da LATAM Airlines e eleito CEO do Ano, e Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, premiado como CEO Inovador do Ano.

Quando ter muito dinheiro atrapalha

Ao revisitar a trajetória da Rappi, Villamarín reconheceu que um dos desafios da companhia surgiu justamente em um momento em que os recursos financeiros eram abundantes. As grandes rodadas de investimento aceleraram a expansão da plataforma, mas também trouxeram ineficiências e desviaram a atenção de questões essenciais para o negócio.

Com a desaceleração do mercado de venture capital após a pandemia, a empresa precisou voltar às origens, revisitar seus processos e buscar um crescimento mais sustentável.

“O melhor aprendizado é captar o que você realmente precisa e entender qual é a essência do produto que sua empresa oferece, trabalhando nisso em vez de se distrair com dinheiro, crescimento e expansão”, afirmou.

Villamarín observou ainda que a escassez de recursos muitas vezes produz resultados surpreendentes. Na Rappi, equipes que operam com orçamentos mais restritos, como as do Brasil e do Chile, desenvolveram iniciativas que acabaram incorporadas ao produto em outros mercados.

Carlos Barrera, da Atlas Renewable Energy, ao lado de Felipe Villamarín, da Rappi, Susan Segal, do COA; e Roberto Alvo, da LATAM: executivos foram os homenageados do BRAVO Business Awards 2026 (COA/Divulgação)

A coragem de mudar o que está dando certo

A disposição de questionar a própria estratégia de crescimento também foi determinante na trajetória da Atlas Renewable Energy. No caso da companhia de energia, porém, a mudança de direção aconteceu quando o modelo de negócios ainda funcionava bem.

Fundada em 2017, a Atlas crescia conquistando contratos em grandes leilões de energia no Brasil e no Chile, mas Carlos Barrera enxergou uma oportunidade mais promissora no fornecimento de energia limpa para grandes indústrias. A aposta na capacidade de inovação de suas equipes redefiniu o negócio, a ponto de a empresa hoje praticamente não participar mais de leilões.

Assim como Villamarín, Barrera reconhece que os períodos de dificuldades também tiveram um papel importante na construção da companhia. Questionado se gostaria de voltar no tempo para evitar algum desses momentos, respondeu que não. Para ele, algumas das relações profissionais mais sólidas nasceram justamente das adversidades.

“Você constrói vínculos muito mais profundos porque, em situações de grande dificuldade, expressa sua humanidade”, afirmou.

Quando liderar significa tomar menos decisões

A capacidade das adversidades de unir as equipes foi também um dos principais aprendizados de Roberto Alvo à frente da LATAM. Depois de conduzir a companhia aérea durante a pandemia, o executivo chegou a uma conclusão que pode parecer contraditória.

“É mais fácil administrar uma crise do que administrar um momento em que você está indo bem”, afirmou.

Enquanto a necessidade de sobreviver à pandemia ajudou a mobilizar os funcionários em torno de um objetivo comum, os períodos de crescimento exigem outra dinâmica de gestão. Se durante a crise era importante que as equipes identificassem claramente quem estava no comando, hoje Alvo considera fundamental abrir espaço para outras vozes dentro da organização.

Para o executivo, um dos sinais de maturidade de uma empresa é justamente a capacidade de seus profissionais de tomar decisões sem depender constantemente da aprovação do CEO.

“Espero não precisar tomar decisões. Não porque eu não goste delas, mas porque espero que as equipes sejam capazes de tomá-las sozinhas”

Roberto Alvo, CEO da LATAM

A ascensão da inteligência artificial tende a acelerar esse movimento, à medida que os profissionais ganham acesso a ferramentas que lhes permitem resolver problemas com maior autonomia. Para quem está no comando, entretanto, isso significa ter a mesma disposição para mudar que se espera das equipes.

“Se acreditarmos que o que fizemos nos últimos 30 anos de nossas carreiras é a receita para os próximos cinco, acho que, em muitas ocasiões, descobriremos que isso não funciona mais”, afirmou Alvo.

A disposição para aprender, experimentar e mudar de rota apareceu também nos conselhos que os três executivos deixaram às próximas gerações de líderes. Ao encerrar o painel, Susan Segal convidou os participantes a refletir sobre o próprio significado do sucesso profissional, levando a conversa para além dos resultados financeiros e das posições conquistadas.

Villamarín, que abriu a discussão valorizando a experiência de empreendedores que fracassaram, resumiu sua visão em uma recomendação para quem pretende construir um negócio.

“Vá resolver um problema que o mundo realmente precisa que seja resolvido. Faça isso com o coração. Se fracassar, não se preocupe, você aprenderá muito.”