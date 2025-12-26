Ela tem 36 anos, é mãe e vive de renda passiva — veja o conselho mais valioso que ela dá

Ganhar dinheiro sem estar ativamente trabalhando pode parecer um conceito distante para muitas pessoas. No entanto, para Rachel Jimenez, mãe de 36 anos, essa realidade se tornou possível por meio do empreendedorismo digital.

Hoje, ela fatura mais de US$ 10 mil por mês com quatro fontes de renda passiva vendendo produtos digitais. As informações são do CNBC Make It.

Como tudo começou

A jornada começou há quatro anos, em 2021, quando ela enfrentava depressão pós-parto e um trabalho tradicional que não trazia satisfação profissional.

Buscando uma nova alternativa, decidiu vender modelos de negócios e jogos de festa online. No início, as vendas foram modestas, mas sua dedicação a levou a identificar produtos com maior potencial de mercado.

O sucesso, no entanto, não veio da noite para o dia. Com uma abordagem estratégica, ela identificou que muitas pessoas falham por não compreenderem a importância de projeções financeiras e planejamento de despesas.

A chave para construir um fluxo de renda passiva sustentável foi investir tempo no início do projeto e garantir que ele fosse escalável no longo prazo.

Uma lição importante

O caso dela reforça um princípio fundamental das finanças corporativas: a criação de múltiplas fontes de receita reduz riscos e garante maior segurança financeira no longo prazo. Especialistas em finanças e negócios são unânimes: saber administrar dinheiro não é uma habilidade exclusiva para quem trabalha com números, é uma competência essencial para qualquer profissional.

Veja por que:

Evita armadilhas financeiras Abre portas para melhores oportunidades Garante independência e segurança Facilita negociações e tomadas de decisão Transforma desafios em oportunidades

Rachel Jimenez não construiu sua independência financeira apenas vendendo produtos digitais. Ela conseguiu porque dominou os números, soube planejar e diversificar suas fontes de receita.

