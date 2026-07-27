Diploma não basta: o que os universitários que se destacam fazem além da sala de aula

Frequentar as aulas, entregar os trabalhos e obter boas notas continuam sendo partes importantes da formação acadêmica. Para o mercado de trabalho, no entanto, o diploma já não conta toda a história — empresas também procuram jovens capazes de tomar iniciativa, mobilizar pessoas, resolver problemas e transformar conhecimento em resultados concretos.

É nesse espaço — entre o conteúdo aprendido e aquilo que o estudante faz com ele — que se constrói o protagonismo universitário.

O estudante preparado para o futuro profissional não ocupa uma posição passiva diante da graduação. Ele questiona, propõe soluções, procura experiências práticas e assume responsabilidade pelas escolhas que faz durante a formação.

Essa postura pode aparecer de diferentes maneiras. Está na pesquisa conduzida dentro de um laboratório, na participação em uma empresa júnior, na criação de um projeto de extensão, no trabalho voluntário, na monitoria, no estágio, no esporte ou em uma iniciativa empreendedora.

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O diploma continua importante, mas já não é suficiente

O ensino superior oferece conhecimento técnico, acesso a professores e contato com diferentes áreas. A trajetória profissional, porém, também é influenciada pela capacidade do estudante de aplicar esse repertório fora das avaliações tradicionais.

O Fórum Econômico Mundial aponta que, além das competências tecnológicas, habilidades como pensamento criativo, resiliência, flexibilidade, curiosidade, aprendizagem contínua, liderança e influência social estão entre as que mais devem crescer em importância no mercado de trabalho até 2030.

São competências difíceis de desenvolver apenas pela memorização de conteúdos. Elas aparecem quando o universitário enfrenta um problema real, precisa organizar uma equipe, negociar recursos, corrigir uma estratégia ou assumir as consequências de uma decisão.

Projetos universitários também contam como experiência

Muitos jovens chegam aos primeiros processos seletivos acreditando que não têm nada relevante para apresentar por nunca terem ocupado um emprego formal. Essa leitura desconsidera uma parte importante da formação.

Organizar uma semana acadêmica, liderar um coletivo estudantil, participar de uma iniciação científica ou criar uma ação para a comunidade exige competências utilizadas diariamente nas empresas. Há planejamento, comunicação, trabalho em equipe, análise de problemas e responsabilidade por entregas.

Protagonismo não significa fazer tudo sozinho

A ideia de protagonismo pode ser confundida com uma carreira construída sem apoio. Na prática, as realizações universitárias raramente acontecem de forma isolada.

Professores, coordenadores, colegas, mentores e instituições podem abrir caminhos, apresentar oportunidades e fornecer recursos. Cabe ao estudante reconhecer essas possibilidades e decidir como aproveitá-las.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, trata a capacidade de agir de forma autônoma e responsável como uma dimensão relevante da educação para o futuro. O objetivo não é apenas preparar estudantes para responder às mudanças, mas ajudá-los a participar ativamente da construção de novos cenários.

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O que o protagonismo revela aos recrutadores

Uma iniciativa universitária pode mostrar mais sobre um candidato do que uma lista genérica de competências no currículo. Em vez de apenas afirmar que possui liderança, criatividade ou capacidade de execução, o jovem consegue apresentar uma situação em que essas habilidades foram colocadas à prova.

O valor da experiência está nos detalhes: qual problema precisava ser resolvido, qual foi a responsabilidade assumida, quais obstáculos surgiram e que resultado foi alcançado.

Esse tipo de trajetória também mostra disposição para aprender fora do roteiro obrigatório. Em um mercado sujeito a transformações tecnológicas e econômicas rápidas, a capacidade de continuar aprendendo passou a ter peso estratégico.

A OCDE alerta que diferenças no acesso ao desenvolvimento de competências podem afetar tanto as oportunidades individuais quanto o aproveitamento de talentos pela economia.

Prêmio reconhece universitários que já geram impacto

O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário busca identificar jovens que não esperaram a formatura para realizar projetos de impacto. A seleção considera trajetórias em pesquisa acadêmica, organizações estudantis e sociais, estágio ou trabalho, empreendedorismo, artes e esportes.

Podem participar brasileiros de 18 a 34 anos, regularmente matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas, conforme as regras da edição de 2026. A participação é gratuita e a seleção ocorre de forma regionalizada, com um vencedor de cada região do país.

Os candidatos precisam apresentar a trajetória acadêmica e uma iniciativa ou projeto do qual tenham participado ou que tenham liderado. Entre os aspectos observados estão resultados concretos, liderança, execução, resiliência, colaboração e capacidade de transformação.

Os cinco vencedores regionais recebem uma imersão de uma semana na China, com visitas a empresas, universidades e lideranças ligadas ao ecossistema de inovação e empreendedorismo.

Os 15 finalistas participam de uma etapa presencial em São Paulo, enquanto os 100 primeiros colocados recebem oportunidades de desenvolvimento e conexão profissional.

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