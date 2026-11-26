Construir pontes, estações de tratamento de esgoto e grandes obras de infraestrutura exige muito mais do que concreto, aço e máquinas. Por trás de cada projeto existem profissionais que enfrentam jornadas exigentes, riscos operacionais e, muitas vezes, trabalham longe dos grandes centros urbanos.

Na Passarelli Engenharia e Construção, empresa brasileira com mais de 90 anos de história e atuação em infraestrutura e saneamento básico, cuidar dessas pessoas se tornou uma das prioridades da gestão de recursos humanos.

Com 5.200 funcionários distribuídos pelo Brasil, a construtora oferece benefícios que vão além dos tradicionais vale-refeição e vale-alimentação. Entre eles estão telemedicina, atendimento psicológico online, programas de acolhimento emocional, incentivo à atividade física e sessões gratuitas de massagem.

O desafio é atender uma população com realidades bastante diferentes, que reúne desde profissionais com mestrado e pós-graduação até trabalhadores que não foram alfabetizados.

"Nós temos demandas diferentes das nossas populações, porque elas estão no Brasil todo. Tenho desde gente que tem pós-graduação, mestrado, até gente que não é alfabetizado. Então, as necessidades são muito diferentes", afirma Lúcia Menezes, líder de Gestão de Pessoas da Passarelli, em entrevista à EXAME.

A companhia é um dos destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026, reconhecimento que valoriza empresas com práticas de gestão de pessoas no país.

Telemedicina e terapia online chegam aos canteiros de obras

Um dos principais investimentos da Passarelli nos últimos anos foi ampliar o acesso dos funcionários aos serviços de saúde física e mental.

Na construção civil, a oferta de assistência médica varia conforme a região e os acordos sindicais. Para superar essa dificuldade, a empresa adotou serviços de telemedicina e telepsicologia, permitindo que profissionais de diferentes localidades tenham acesso remoto ao atendimento.

A iniciativa busca alcançar especialmente trabalhadores que estão em regiões onde a assistência médica é mais limitada.

"Como é que a gente cuida da saúde do funcionário que está lá no Agreste de Pernambuco? Então, essa foi uma forma de trazer esse cuidado para as pessoas", diz Menezes.

A estratégia também inclui o programa Dividir para Somar, criado antes da pandemia de covid-19. A iniciativa nasceu da percepção de que os profissionais precisavam de um espaço de escuta e acolhimento psicológico.

Como a equipe de recrutamento e seleção já contava com psicólogas, a empresa decidiu aproveitar essa estrutura para oferecer apoio emocional aos funcionários.

A procura e a importância do serviço cresceram durante a pandemia. Atualmente, a profissional que iniciou o projeto se dedica exclusivamente às atividades de acolhimento e às iniciativas relacionadas à saúde mental e à NR-1, norma que trata de segurança e saúde no trabalho.

"Começamos a perceber que existia uma necessidade de acolhimento, de apoio psicológico. Com a pandemia, isso ficou muito mais latente", afirma a executiva.

O conjunto de iniciativas também inclui o Avatar da Saúde, solução que reúne serviços e ações de cuidado com os profissionais.

Massagens gratuitas e incentivo à atividade física

O cuidado com a saúde não fica restrito às consultas médicas e psicológicas.

A Passarelli também incentiva a participação dos funcionários em corridas, com patrocínio parcial da empresa, e oferece atividades de ginástica laboral.

Nos escritórios, outro benefício é a quick massage, modalidade de massagem rápida que busca proporcionar momentos de relaxamento durante o expediente.

O atendimento acontece duas vezes por semana, mediante agendamento, sem custo para os funcionários.

"Não paga. Tem que agendar. Ela vem duas vezes por semana, faz a quick massage e depois faz a laboral, ou faz a laboral e faz a quick", explica Menezes.

As ações fazem parte de uma estratégia que busca incorporar o bem-estar à rotina profissional, e não apenas oferecer atendimento quando algum problema de saúde já está instalado.

Saúde mental passa a ser acompanhada por um comitê

A construtora também está estruturando uma política de saúde mental acompanhada por um comitê multidisciplinar.

O grupo reúne representantes de Gestão de Pessoas e da área de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS), com encontros a cada dois meses para analisar indicadores e definir medidas de prevenção e cuidado.

Entre as informações avaliadas estão pesquisas internas, entrevistas de desligamento, conversas com gestores e funcionários e registros do canal de compliance.

A empresa também realiza pesquisas rápidas quinzenais, conhecidas como pulses, para acompanhar indicadores de bem-estar, felicidade, alinhamento e engajamento.

Quando os resultados apontam dificuldades específicas em uma equipe, o RH atua diretamente com a liderança responsável. Quando os problemas são mais abrangentes, são desenvolvidas ações para toda a organização.

A companhia afirma ter alcançado adesão próxima de 100% no primeiro ciclo de avaliação de riscos psicossociais relacionado à NR-1, com classificação de risco considerada muito baixa pela empresa.

"Quando veio o mapeamento da NR-1, foi muito tranquilo para nós, porque a gente já fazia isso. Era só uma questão de quantificar aquilo da forma que era exigida", afirma Menezes.

Além disso, a Passarelli prepara uma programação de palestras ao longo de um ano, com temas relacionados à saúde física e mental identificados a partir das necessidades internas.

Educação também deve chegar às famílias dos funcionários

A educação é outra frente de investimento da construtora.

A Passarelli estuda ampliar os benefícios educacionais por meio de uma parceria com a Único Skill, plataforma que oferece acesso a instituições de ensino, cursos de idiomas e diferentes modalidades de formação.

A proposta contempla tanto o desenvolvimento das lideranças quanto a possibilidade de estender oportunidades de aprendizagem aos filhos e familiares dos funcionários.

"Estamos trazendo com duas vertentes: uma de educação, desenvolvimento das lideranças, porque tem um leque bastante abrangente, e queremos também trazer como benefício para os filhos", afirma a executiva.

O projeto está em fase de estruturação, e a companhia ainda avalia os planos disponíveis e o modelo de participação financeira dos funcionários. A iniciativa já foi incluída no orçamento de 2027.

A discussão sobre o formato do benefício surgiu após experiências anteriores com plataformas educacionais.

Em uma delas, a empresa percebeu que a oferta gratuita não necessariamente estimulava a participação dos profissionais. Posteriormente, adotou um modelo de acesso por períodos de três meses, que registrou maior adesão, segundo a executiva.

A experiência levou o RH a considerar a possibilidade de uma contribuição financeira simbólica para estimular o aproveitamento dos cursos.

"Será que, quando é dado, é valorizado? Então, talvez tenha uma taxa mínima em função disso", diz Menezes.

Acompanhamento começa nos primeiros 45 dias

A preocupação com o engajamento também aparece no processo de contratação.

Na Passarelli, a integração dos novos funcionários não termina após a apresentação inicial da empresa.

O RH acompanha os primeiros 90 dias de trabalho e realiza uma conversa aos 45 dias para entender como o profissional está se adaptando à cultura e como o gestor avalia esse processo.

A empresa também oferece devolutivas sobre o perfil identificado durante a seleção, buscando facilitar a integração e identificar eventuais dificuldades.

O objetivo é evitar que a chegada de um novo profissional se limite ao tradicional primeiro dia de integração.

"Não é simplesmente aquele um dia em que a pessoa conhece a empresa e as pessoas", afirma Menezes.

Inteligência artificial ajuda o RH a entender a rotatividade

Além dos benefícios, a Passarelli está investindo em tecnologia para tornar a gestão de pessoas mais estratégica.

A empresa já utiliza inteligência artificial em processos de recrutamento e seleção e ferramentas de automação na administração de pessoal.

Também estruturou um núcleo de People Analytics para analisar indicadores e apoiar decisões relacionadas à força de trabalho.

Um dos desafios é medir corretamente a rotatividade dos funcionários, conhecida como turnover.

Diferentemente de setores com estruturas de pessoal mais estáveis, a construção civil registra movimentações frequentes de trabalhadores conforme o início e o encerramento das obras.

Segundo Menezes, quando um projeto termina, pode haver desligamento de até 80% dos profissionais envolvidos naquela operação.

Por isso, considerar todos esses desligamentos como rotatividade tradicional poderia produzir uma leitura distorcida dos resultados.

"Eu não posso considerar o turnover sem expurgar o movimento natural do negócio. Porque, se eu for pegar no ano ou no mês, tenho obras começando e obras finalizando", afirma.

Para aperfeiçoar essa análise, a empresa contratou apoio especializado e passou a desenvolver soluções mais alinhadas às características do setor.

"Não adianta eu ter para dizer assim: meu turnover é tanto, se ele não serve para nada", diz a executiva.

A construtora também criou um grupo multidisciplinar para discutir o uso da inteligência artificial, incluindo questões relacionadas à cibersegurança, riscos e capacitação dos líderes.

Como uma construtora de 90 anos tenta atrair novos engenheiros

Apesar dos investimentos em benefícios e tecnologia, um dos maiores desafios da Passarelli está fora dos canteiros de obras: despertar o interesse das novas gerações pela construção civil.

Segundo Menezes, a companhia não enfrenta dificuldades significativas para preencher suas vagas, mas observa uma questão mais ampla relacionada ao interesse dos jovens pelo setor.

"Eu acho que o maior desafio hoje é o engajamento das pessoas", afirma.

Na avaliação da executiva, a construção civil precisa se modernizar para conquistar profissionais que buscam novas perspectivas de carreira.

"Acho que a gente vai ter que caminhar naturalmente para a industrialização desse segmento, para que se torne mais atrativo, mais interessante", diz.

Para aproximar os estudantes da realidade da profissão, a Passarelli intensificou, em 2026, parcerias com universidades e instituições de ensino ligadas à engenharia civil e mecânica.

As iniciativas incluem visitas aos canteiros de obras, conversas com engenheiros responsáveis por grandes projetos e acompanhamento de atividades relacionadas às disciplinas acadêmicas.

A proposta é mostrar que, além da execução física das obras, existe conhecimento técnico, inovação e oportunidade de desenvolvimento profissional dentro do setor.

Uma nova cultura para uma empresa quase centenária

A transformação da gestão de pessoas acompanha a própria trajetória de Menezes na companhia.

Psicóloga de formação, a executiva acumula mais de 25 anos de experiência em recursos humanos e está há quase 13 anos à frente da área na Passarelli.

Quando chegou à empresa, encontrou uma estrutura mais próxima de um departamento pessoal tradicional.

Desde então, participou da ampliação das práticas de RH e da revisão da cultura organizacional, hoje reunida no projeto Jeito de Ser Passarelli.

A companhia definiu nove valores e distribuiu uma cartilha aos aproximadamente 5.200 funcionários, incluindo aqueles que não têm acesso frequente a computadores ou e-mails corporativos.

O material apresenta os princípios da organização e os comportamentos esperados no ambiente de trabalho.

Entre os pontos reforçados estão respeito, cuidado e inovação.

"Não basta só respeitar. Eu posso dizer que respeito você, que entendo, mas o que faço com isso?", questiona Menezes.

Para a executiva, o desafio de uma empresa que se aproxima de um século de história é preservar sua experiência e, ao mesmo tempo, abrir espaço para novas formas de trabalhar.

"Estamos falando de uma empresa de quase 100 anos. Como é que a gente lida com essa questão da tradição? Como é que a gente lida com a inovação sem perder aquilo que construímos?", afirma.

É nesse equilíbrio entre tradição, tecnologia e cuidado com as pessoas que a Passarelli busca construir o futuro de sua gestão de pessoas.