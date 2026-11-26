Lúcia Menezes, líder de Gestão de Pessoas da Passarelli (Passareli/Divulgação)
Repórter de Carreira e Negócios e apresentadora do programa “De frente com CEO”, da revista EXAME
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 21h00.
Construir pontes, estações de tratamento de esgoto e grandes obras de infraestrutura exige muito mais do que concreto, aço e máquinas. Por trás de cada projeto existem profissionais que enfrentam jornadas exigentes, riscos operacionais e, muitas vezes, trabalham longe dos grandes centros urbanos.
Na Passarelli Engenharia e Construção, empresa brasileira com mais de 90 anos de história e atuação em infraestrutura e saneamento básico, cuidar dessas pessoas se tornou uma das prioridades da gestão de recursos humanos.
Com 5.200 funcionários distribuídos pelo Brasil, a construtora oferece benefícios que vão além dos tradicionais vale-refeição e vale-alimentação. Entre eles estão telemedicina, atendimento psicológico online, programas de acolhimento emocional, incentivo à atividade física e sessões gratuitas de massagem.
O desafio é atender uma população com realidades bastante diferentes, que reúne desde profissionais com mestrado e pós-graduação até trabalhadores que não foram alfabetizados.
"Nós temos demandas diferentes das nossas populações, porque elas estão no Brasil todo. Tenho desde gente que tem pós-graduação, mestrado, até gente que não é alfabetizado. Então, as necessidades são muito diferentes", afirma Lúcia Menezes, líder de Gestão de Pessoas da Passarelli, em entrevista à EXAME.
A companhia é um dos destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026, reconhecimento que valoriza empresas com práticas de gestão de pessoas no país.
Um dos principais investimentos da Passarelli nos últimos anos foi ampliar o acesso dos funcionários aos serviços de saúde física e mental.
Na construção civil, a oferta de assistência médica varia conforme a região e os acordos sindicais. Para superar essa dificuldade, a empresa adotou serviços de telemedicina e telepsicologia, permitindo que profissionais de diferentes localidades tenham acesso remoto ao atendimento.
A iniciativa busca alcançar especialmente trabalhadores que estão em regiões onde a assistência médica é mais limitada.
"Como é que a gente cuida da saúde do funcionário que está lá no Agreste de Pernambuco? Então, essa foi uma forma de trazer esse cuidado para as pessoas", diz Menezes.
A estratégia também inclui o programa Dividir para Somar, criado antes da pandemia de covid-19. A iniciativa nasceu da percepção de que os profissionais precisavam de um espaço de escuta e acolhimento psicológico.
Como a equipe de recrutamento e seleção já contava com psicólogas, a empresa decidiu aproveitar essa estrutura para oferecer apoio emocional aos funcionários.
A procura e a importância do serviço cresceram durante a pandemia. Atualmente, a profissional que iniciou o projeto se dedica exclusivamente às atividades de acolhimento e às iniciativas relacionadas à saúde mental e à NR-1, norma que trata de segurança e saúde no trabalho.
"Começamos a perceber que existia uma necessidade de acolhimento, de apoio psicológico. Com a pandemia, isso ficou muito mais latente", afirma a executiva.
O conjunto de iniciativas também inclui o Avatar da Saúde, solução que reúne serviços e ações de cuidado com os profissionais.
O cuidado com a saúde não fica restrito às consultas médicas e psicológicas.
A Passarelli também incentiva a participação dos funcionários em corridas, com patrocínio parcial da empresa, e oferece atividades de ginástica laboral.
Nos escritórios, outro benefício é a quick massage, modalidade de massagem rápida que busca proporcionar momentos de relaxamento durante o expediente.
O atendimento acontece duas vezes por semana, mediante agendamento, sem custo para os funcionários.
"Não paga. Tem que agendar. Ela vem duas vezes por semana, faz a quick massage e depois faz a laboral, ou faz a laboral e faz a quick", explica Menezes.
As ações fazem parte de uma estratégia que busca incorporar o bem-estar à rotina profissional, e não apenas oferecer atendimento quando algum problema de saúde já está instalado.
A construtora também está estruturando uma política de saúde mental acompanhada por um comitê multidisciplinar.
O grupo reúne representantes de Gestão de Pessoas e da área de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde (QSMS), com encontros a cada dois meses para analisar indicadores e definir medidas de prevenção e cuidado.
Entre as informações avaliadas estão pesquisas internas, entrevistas de desligamento, conversas com gestores e funcionários e registros do canal de compliance.
A empresa também realiza pesquisas rápidas quinzenais, conhecidas como pulses, para acompanhar indicadores de bem-estar, felicidade, alinhamento e engajamento.
Quando os resultados apontam dificuldades específicas em uma equipe, o RH atua diretamente com a liderança responsável. Quando os problemas são mais abrangentes, são desenvolvidas ações para toda a organização.
A companhia afirma ter alcançado adesão próxima de 100% no primeiro ciclo de avaliação de riscos psicossociais relacionado à NR-1, com classificação de risco considerada muito baixa pela empresa.
"Quando veio o mapeamento da NR-1, foi muito tranquilo para nós, porque a gente já fazia isso. Era só uma questão de quantificar aquilo da forma que era exigida", afirma Menezes.
Além disso, a Passarelli prepara uma programação de palestras ao longo de um ano, com temas relacionados à saúde física e mental identificados a partir das necessidades internas.
A educação é outra frente de investimento da construtora.
A Passarelli estuda ampliar os benefícios educacionais por meio de uma parceria com a Único Skill, plataforma que oferece acesso a instituições de ensino, cursos de idiomas e diferentes modalidades de formação.
A proposta contempla tanto o desenvolvimento das lideranças quanto a possibilidade de estender oportunidades de aprendizagem aos filhos e familiares dos funcionários.
"Estamos trazendo com duas vertentes: uma de educação, desenvolvimento das lideranças, porque tem um leque bastante abrangente, e queremos também trazer como benefício para os filhos", afirma a executiva.
O projeto está em fase de estruturação, e a companhia ainda avalia os planos disponíveis e o modelo de participação financeira dos funcionários. A iniciativa já foi incluída no orçamento de 2027.
A discussão sobre o formato do benefício surgiu após experiências anteriores com plataformas educacionais.
Em uma delas, a empresa percebeu que a oferta gratuita não necessariamente estimulava a participação dos profissionais. Posteriormente, adotou um modelo de acesso por períodos de três meses, que registrou maior adesão, segundo a executiva.
A experiência levou o RH a considerar a possibilidade de uma contribuição financeira simbólica para estimular o aproveitamento dos cursos.
"Será que, quando é dado, é valorizado? Então, talvez tenha uma taxa mínima em função disso", diz Menezes.
A preocupação com o engajamento também aparece no processo de contratação.
Na Passarelli, a integração dos novos funcionários não termina após a apresentação inicial da empresa.
O RH acompanha os primeiros 90 dias de trabalho e realiza uma conversa aos 45 dias para entender como o profissional está se adaptando à cultura e como o gestor avalia esse processo.
A empresa também oferece devolutivas sobre o perfil identificado durante a seleção, buscando facilitar a integração e identificar eventuais dificuldades.
O objetivo é evitar que a chegada de um novo profissional se limite ao tradicional primeiro dia de integração.
"Não é simplesmente aquele um dia em que a pessoa conhece a empresa e as pessoas", afirma Menezes.
Além dos benefícios, a Passarelli está investindo em tecnologia para tornar a gestão de pessoas mais estratégica.
A empresa já utiliza inteligência artificial em processos de recrutamento e seleção e ferramentas de automação na administração de pessoal.
Também estruturou um núcleo de People Analytics para analisar indicadores e apoiar decisões relacionadas à força de trabalho.
Um dos desafios é medir corretamente a rotatividade dos funcionários, conhecida como turnover.
Diferentemente de setores com estruturas de pessoal mais estáveis, a construção civil registra movimentações frequentes de trabalhadores conforme o início e o encerramento das obras.
Segundo Menezes, quando um projeto termina, pode haver desligamento de até 80% dos profissionais envolvidos naquela operação.
Por isso, considerar todos esses desligamentos como rotatividade tradicional poderia produzir uma leitura distorcida dos resultados.
"Eu não posso considerar o turnover sem expurgar o movimento natural do negócio. Porque, se eu for pegar no ano ou no mês, tenho obras começando e obras finalizando", afirma.
Para aperfeiçoar essa análise, a empresa contratou apoio especializado e passou a desenvolver soluções mais alinhadas às características do setor.
"Não adianta eu ter para dizer assim: meu turnover é tanto, se ele não serve para nada", diz a executiva.
A construtora também criou um grupo multidisciplinar para discutir o uso da inteligência artificial, incluindo questões relacionadas à cibersegurança, riscos e capacitação dos líderes.
Apesar dos investimentos em benefícios e tecnologia, um dos maiores desafios da Passarelli está fora dos canteiros de obras: despertar o interesse das novas gerações pela construção civil.
Segundo Menezes, a companhia não enfrenta dificuldades significativas para preencher suas vagas, mas observa uma questão mais ampla relacionada ao interesse dos jovens pelo setor.
"Eu acho que o maior desafio hoje é o engajamento das pessoas", afirma.
Na avaliação da executiva, a construção civil precisa se modernizar para conquistar profissionais que buscam novas perspectivas de carreira.
"Acho que a gente vai ter que caminhar naturalmente para a industrialização desse segmento, para que se torne mais atrativo, mais interessante", diz.
Para aproximar os estudantes da realidade da profissão, a Passarelli intensificou, em 2026, parcerias com universidades e instituições de ensino ligadas à engenharia civil e mecânica.
As iniciativas incluem visitas aos canteiros de obras, conversas com engenheiros responsáveis por grandes projetos e acompanhamento de atividades relacionadas às disciplinas acadêmicas.
A proposta é mostrar que, além da execução física das obras, existe conhecimento técnico, inovação e oportunidade de desenvolvimento profissional dentro do setor.
A transformação da gestão de pessoas acompanha a própria trajetória de Menezes na companhia.
Psicóloga de formação, a executiva acumula mais de 25 anos de experiência em recursos humanos e está há quase 13 anos à frente da área na Passarelli.
Quando chegou à empresa, encontrou uma estrutura mais próxima de um departamento pessoal tradicional.
Desde então, participou da ampliação das práticas de RH e da revisão da cultura organizacional, hoje reunida no projeto Jeito de Ser Passarelli.
A companhia definiu nove valores e distribuiu uma cartilha aos aproximadamente 5.200 funcionários, incluindo aqueles que não têm acesso frequente a computadores ou e-mails corporativos.
O material apresenta os princípios da organização e os comportamentos esperados no ambiente de trabalho.
Entre os pontos reforçados estão respeito, cuidado e inovação.
"Não basta só respeitar. Eu posso dizer que respeito você, que entendo, mas o que faço com isso?", questiona Menezes.
Para a executiva, o desafio de uma empresa que se aproxima de um século de história é preservar sua experiência e, ao mesmo tempo, abrir espaço para novas formas de trabalhar.
"Estamos falando de uma empresa de quase 100 anos. Como é que a gente lida com essa questão da tradição? Como é que a gente lida com a inovação sem perder aquilo que construímos?", afirma.
É nesse equilíbrio entre tradição, tecnologia e cuidado com as pessoas que a Passarelli busca construir o futuro de sua gestão de pessoas.