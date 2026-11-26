Enquanto muitas empresas discutem o retorno integral aos escritórios e a redução da jornada de trabalho, uma farmacêutica japonesa com mais de 120 anos de história aposta em um caminho diferente para atrair e reter talentos no Brasil: mais tempo com a família, flexibilidade no expediente e dinheiro extra no bolso.

Na Daiichi Sankyo Brasil, os funcionários elegíveis ao modelo híbrido trabalham três dias em home office e apenas dois presencialmente. Às sextas-feiras, o expediente termina mais cedo, geralmente entre 13h e 14h. Para os pais, a licença-paternidade pode chegar a 60 dias, enquanto as mães contam com seis meses de afastamento.

Os benefícios também chegam ao contracheque. Nos últimos dois anos, a companhia pagou dois salários adicionais a todos os funcionários, além da participação nos lucros e resultados (PLR), como forma de reconhecer o desempenho do negócio.

A estratégia ajudou a farmacêutica a alcançar um índice recorde de 93% de engajamento entre os funcionários brasileiros, resultado 16 pontos acima da média global da companhia.

A Daiichi Sankyo é um dos destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026, pelo segundo ano consecutivo.

“Cuidar das pessoas é cuidar do negócio. Temos uma cultura muito forte e humanizada, em que as pessoas gostam de trabalhar”, afirma Irineu Sérvulo Silva, diretor de Recursos Humanos, Comunicação, Responsabilidade Social e Assuntos Institucionais da Daiichi Sankyo Brasil.

Dois salários extras além da PLR

Entre os benefícios oferecidos pela farmacêutica, um dos mais expressivos é a remuneração adicional vinculada aos resultados da companhia.

Nos últimos dois anos, a Daiichi Sankyo concedeu dois salários extras aos funcionários brasileiros, além dos valores previstos no programa de participação nos lucros e resultados.

Internamente, a iniciativa é conhecida como liberalidade e funciona como um reconhecimento adicional pelo desempenho coletivo.

“Nos dois últimos anos, oferecemos dois salários adicionais para os colaboradores. Além da PLR, adicionamos mais dois salários para todos os funcionários”, diz Silva.

Segundo o executivo, o pagamento foi possível porque a companhia superou suas metas nos respectivos períodos.

“É uma forma de reconhecer o resultado de todos. E esse retorno as pessoas valorizam muito”, afirma.

Licença-paternidade de 60 dias e seis meses para as mães

Outro diferencial está na política de apoio às famílias.

Recentemente, a Daiichi Sankyo ampliou a licença-paternidade para 60 dias, divididos em dois períodos.

O primeiro afastamento, de 30 dias corridos, acontece após o nascimento da criança. O segundo, também de 30 dias, pode ser utilizado depois que o bebê completa seis meses, justamente no período em que muitas mães retornam ao trabalho.

A licença-maternidade, por sua vez, é de seis meses, por meio da participação da empresa no Programa Empresa Cidadã.

“Ele tem 30 dias logo que a criança nasce. Depois dos seis meses, tem direito a mais 30 dias. No total, são 60 dias de licença-paternidade”, explica Silva.

A proposta é permitir que os pais participem mais ativamente dos cuidados com os filhos, especialmente durante a transição da licença-maternidade para a retomada da rotina profissional.

Três dias de home office e sexta-feira curta

A flexibilidade também faz parte da estratégia de gestão de pessoas.

Desde a pandemia, a companhia mantém um modelo híbrido com dois dias presenciais e três dias de trabalho remoto por semana para os profissionais contemplados pela política.

A farmacêutica também oferece horário flexível e o chamado Short Friday, que permite encerrar o expediente mais cedo às sextas-feiras.

“Temos dois dias somente presenciais e três dias de home office. Vemos isso como um grande diferencial na região”, afirma Silva.

O executivo destaca que a flexibilidade permite aos funcionários conciliar compromissos pessoais e profissionais, como levar os filhos à escola ou acompanhar atividades familiares.

“A gente vê que isso ajuda muito na questão da saúde mental, porque a pessoa tem mais tempo para se dedicar à família e pode adaptar seus horários”, diz.

A jornada 5x2 também já é adotada há anos pela companhia, inclusive nas operações industriais. Segundo Silva, tanto essa escala quanto o Short Friday já existiam antes da pandemia.

Saúde mental também é prioridade

A preocupação com a saúde emocional ganhou força durante a pandemia, quando a companhia precisou preparar suas lideranças para lidar com situações de luto, perdas familiares e dificuldades enfrentadas pelos funcionários.

A Daiichi Sankyo promoveu treinamentos com psicólogos para orientar gestores sobre como acolher suas equipes.

Atualmente, mantém um programa de assistência ao funcionário, conhecido como EAP, que oferece suporte psicológico aos profissionais e também aos seus familiares.

A empresa realizou ainda um diagnóstico interno sobre saúde mental, com resultados considerados positivos pela consultoria responsável pela avaliação.

“A saúde mental está interligada a várias outras iniciativas de recursos humanos”, afirma Silva.

Para o diretor, a combinação entre flexibilidade, desenvolvimento profissional, acolhimento e benefícios familiares contribui para construir um ambiente de trabalho mais saudável.

Bolsa de estudos, idiomas e oportunidades no Japão

O desenvolvimento profissional é outro pilar da estratégia.

A Daiichi Sankyo oferece apoio para cursos de idiomas, pós-graduação, MBA e outras iniciativas de formação.

No caso dos idiomas, o subsídio pode chegar a 70% do valor dos cursos, dependendo da necessidade profissional e dos critérios internos.

Para os participantes do programa de estágio, voltado a jovens em situação de vulnerabilidade social, o apoio para capacitação em idiomas chega a 100%.

“Temos um programa de estágio com foco em vulnerabilidade social. Para desenvolver esses jovens, oferecemos capacitação em idiomas. No caso dos estagiários, o subsídio é de 100%”, afirma.

Funcionários que dominam idiomas também atuam voluntariamente no apoio aos estagiários.

A companhia mantém programas de mentoria, desenvolvimento de novos gestores e preparação de profissionais com potencial para assumir cargos de liderança.

Entre eles está o Potencial Líder, voltado à formação de futuros gestores.

Há ainda iniciativas de melhoria contínua inspiradas no conceito japonês kaizen, abertas à participação dos funcionários, e uma plataforma de aprendizagem com cursos em diferentes áreas, incluindo inteligência artificial.

As oportunidades de carreira também ultrapassam as fronteiras brasileiras.

Com a expansão da Daiichi Sankyo na América Latina, profissionais que passaram pela operação brasileira assumiram posições de liderança em outros países.

Os presidentes das operações do México e da Colômbia, por exemplo, trabalharam anteriormente no Brasil.

No México, o executivo responsável pela operação é brasileiro e atuava como diretor financeiro da companhia. Na Colômbia, a liderança ficou com um profissional japonês que passou cinco anos na operação brasileira.

A empresa também oferece oportunidades de desenvolvimento na matriz, em Tóquio.

Uma profissional de marketing da operação brasileira participou de um processo seletivo internacional e foi selecionada para atuar durante dois anos em um projeto de oncologia no Japão.

Além disso, praticamente todos os anos, um ou dois funcionários brasileiros participam de experiências profissionais de dois a três meses na matriz japonesa.

“O aprendizado que temos aqui no Brasil tem sido muito valioso. Temos vários profissionais que conseguem oportunidades em funções ou projetos de médio prazo no Japão”, afirma Silva.

Almoço pago pela empresa e benefícios para os pets

Além dos programas de desenvolvimento e remuneração, a farmacêutica investe em ações de integração entre os funcionários.

Uma delas é um programa de engajamento que permite aos líderes levar suas equipes para almoçar uma vez por mês, com as despesas custeadas pela empresa.

Os próprios funcionários escolhem o restaurante, geralmente por votação.

“É uma oportunidade de trocar experiências, conhecer um pouco mais a equipe e fortalecer as relações”, afirma Silva.

A companhia também passou a oferecer um benefício de saúde para animais de estimação e promove o Pet Day, ocasião em que os funcionários podem levar seus cachorros ao escritório.

Outra iniciativa é o Kids Day, realizado em outubro, quando filhos de funcionários puderam conhecer o ambiente de trabalho dos pais, tanto nos escritórios quanto na fábrica.

As celebrações também fazem parte da cultura corporativa.

A empresa organiza festas julinas com participação das famílias e eventos de encerramento do ano. Na comemoração de dezembro de 2025, a atração musical foi o grupo Turma do Pagode.

Como o ano fiscal da companhia termina em março, a próxima celebração de encerramento poderá acontecer em abril.

Em 2025, os funcionários também receberam dois dias adicionais de folga, conhecidos como day offs, para aproveitar com a família.

Engajamento de 93% é recorde no Brasil

Os resultados dessas iniciativas aparecem na pesquisa global de engajamento da Daiichi Sankyo.

Em cinco anos, o indicador brasileiro avançou de 84% para 93% em 2026, um crescimento de nove pontos percentuais.

O resultado representa um recorde para a operação nacional e está 16 pontos acima da média global da farmacêutica.

Para Silva, o avanço está relacionado ao conjunto de iniciativas de desenvolvimento, escuta dos funcionários, valorização das lideranças e fortalecimento da cultura organizacional.

A empresa conta atualmente com cerca de 700 funcionários no Brasil, com participação feminina ligeiramente superior à masculina, próxima de 52%, segundo o executivo.

Uma farmacêutica japonesa com mais de 120 anos

Fundada no Japão, a Daiichi Sankyo tem sede em Tóquio e mais de 120 anos de história.

A companhia está presente no Brasil desde 1962 e passou a operar com a marca atual em 2006, após a fusão de duas farmacêuticas japonesas.

No país, atua em segmentos como cardiologia, oncologia, doenças raras, sistema nervoso central, gastroenterologia, ortopedia, inflamação e dor.

A oncologia ganhou maior relevância na operação brasileira nos últimos cinco anos, ampliando o portfólio de medicamentos.

A empresa mantém escritório em São Paulo, na região da Berrini, além de operações industriais na região de Alphaville e em Minas Gerais.

Silva está na Daiichi Sankyo desde 2019. Formado em Ciências Sociais, com especialização em administração de empresas, acumula cerca de 30 anos de experiência na indústria farmacêutica, com passagens pelas áreas comercial, desenvolvimento organizacional e responsabilidade social. Há aproximadamente dez anos atua em Recursos Humanos.

Quanto mais inteligência artificial, mais inteligência emocional

Apesar dos resultados positivos, o diretor afirma que um dos maiores desafios da Daiichi Sankyo é preservar sua cultura organizacional durante a expansão do negócio.

“A empresa está em franco crescimento. O desafio é crescer mantendo uma cultura de acolhimento, de cuidado e de ouvir as pessoas”, diz.

Outro desafio está na transformação provocada pela inteligência artificial.

Para Silva, as ferramentas tecnológicas estarão cada vez mais acessíveis às empresas. O diferencial competitivo, portanto, estará na capacidade dos profissionais de utilizá-las e das lideranças de manter equipes motivadas.

“Inteligência artificial todo mundo vai ter. O que vai ser o diferencial é quem opera a IA”, afirma.

O executivo acredita que competências humanas, como empatia, escuta ativa e inteligência emocional, ganharão ainda mais importância no ambiente corporativo.

“Quanto mais inteligência artificial, mais inteligência emocional você vai precisar. Porque cada vez mais o diferencial estará nas pessoas que estão comprometidas com o propósito da organização, que se sentem pertencentes e ouvidas.”

A filosofia encontra inspiração em um conceito japonês: ikigai, expressão associada ao propósito e à razão de viver.

Na Daiichi Sankyo, segundo Silva, esse conceito se conecta à missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas, tanto por meio dos medicamentos quanto das relações construídas dentro da empresa.

“Não adianta ter uma baita ferramenta de inteligência artificial se a pessoa está desmotivada, não é valorizada e não se sente pertencente”, afirma.

Para uma farmacêutica centenária que busca desenvolver novas tecnologias para cuidar da saúde, a mensagem do diretor é que o futuro dos negócios continuará dependendo de algo essencialmente humano: as pessoas.