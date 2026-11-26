Em uma empresa especializada em segurança, proteger também significa saber a hora de parar. No Grupo Protege, conhecido pelos carros-fortes e serviços de vigilância patrimonial, o computador dos funcionários administrativos é desconectado automaticamente ao final da jornada de trabalho. A medida busca garantir que o expediente não avance sobre o tempo de descanso.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de gestão de pessoas que inclui home office às sextas-feiras, horários flexíveis e até o pagamento integral de cursos de graduação e pós-graduação para funcionários selecionados.

Com quase 14 mil funcionários, o Grupo Protege é um dos destaques do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

"Para que as pessoas possam viver, tenham qualidade de vida, isso está conectado também com o Pro Ativo. Não tem conversa. Vai descansar. Nós queremos você bem", afirma Jorge Tavares de Almeida, diretor de Gente, Gestão e Jurídico do Grupo Protege, em entrevista à EXAME.

Segundo o executivo, a estratégia de gestão de pessoas está apoiada em dois pilares: educação corporativa e saúde, bem-estar e qualidade de vida. A proposta é oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional sem deixar de lado as necessidades pessoais dos funcionários.

Faculdade gratuita e 300 mil horas de treinamento

Um dos principais benefícios oferecidos pelo Grupo Protege é o programa Formar, iniciativa que financia 100% dos custos de cursos superiores para funcionários contemplados.

Inicialmente, o programa foi criado para permitir que profissionais de cargos que não exigiam ensino superior conquistassem a primeira graduação. Com os resultados da iniciativa, a empresa decidiu ampliar o investimento e passou a oferecer oportunidades também para quem já possui diploma, incluindo uma segunda graduação, pós-graduação e MBA.

O benefício não é automático para todos os quase 14 mil funcionários. A participação depende de critérios específicos estabelecidos pela companhia.

Além do incentivo financeiro à educação, o Grupo Protege mantém uma universidade corporativa com trilhas de aprendizagem destinadas a todos os níveis hierárquicos, desde os cargos operacionais até a alta liderança.

Nos últimos 12 meses, a companhia contabilizou 300 mil horas de treinamento, o equivalente, segundo o executivo, a uma média de aproximadamente 25 horas anuais por funcionário.

"Não damos foco somente em cargos de liderança. Todos, desde a base até os cargos de alta direção e de alta liderança, têm uma trilha de aprendizagem", afirma Almeida.

A aposta na qualificação também está relacionada à política de crescimento profissional. Atualmente, cerca de 70% das posições abertas mensalmente são preenchidas por profissionais que já trabalham na empresa.

Home office às sextas-feiras e computador desligado após o expediente

Enquanto algumas empresas têm reduzido o trabalho remoto, o Grupo Protege decidiu seguir na direção contrária para parte de seus funcionários.

Nas áreas corporativas, equipes abaixo da liderança trabalham aproximadamente metade do mês presencialmente e a outra metade em home office. Há cerca de três meses, a companhia também estabeleceu que todas as sextas-feiras seriam de trabalho remoto para os profissionais do escritório, incluindo a presidência.

"Estamos vendo as empresas indo numa direção e nós estamos indo em outra direção. Estamos aqui valorizando o home office", diz o diretor.

A medida não se aplica às operações de segurança, que dependem da presença física dos profissionais.

Outro benefício é a flexibilidade de horário. Os funcionários elegíveis podem iniciar a jornada entre 7h e 9h, com o encerramento do expediente calculado de acordo com o horário de entrada.

Ao final da jornada, a conexão do computador é desligada automaticamente, uma iniciativa voltada a preservar o período de descanso.

A empresa também permite que profissionais compensem horas durante a semana para encerrar o trabalho mais cedo na sexta-feira, conforme as regras de organização da jornada. No aniversário, os funcionários elegíveis podem trabalhar de casa, mesmo quando a data não coincide com um dia previsto de home office.

Saúde mental e qualidade de vida

Além da educação e da flexibilidade, a saúde dos funcionários ocupa espaço na estratégia de gestão de pessoas do Grupo Protege.

A companhia mantém o programa Pro Ativo, voltado à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida. A iniciativa contempla ações relacionadas à saúde mental, tema especialmente relevante para uma empresa que atua em atividades de segurança e transporte de valores.

Segundo Almeida, a companhia também estruturou suas práticas para atender às exigências da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), relacionadas à gestão de riscos ocupacionais, incluindo os fatores psicossociais associados ao trabalho.

Outro benefício valorizado pelos funcionários é o plano de saúde, apontado pelo executivo como um dos itens de maior importância para os profissionais e suas famílias.

"Para nós, tem que ter qualidade. Porque nós temos uma preocupação não só com o colaborador, mas também com a família", afirma.

A empresa também oferece participação nos resultados, buscando conectar o desempenho das diferentes equipes aos objetivos do negócio.

O desafio de preparar quase 14 mil funcionários para a inteligência artificial

Com atuação em transporte de valores, vigilância patrimonial, serviços aeroportuários, tecnologia e soluções financeiras, o Grupo Protege também enfrenta o desafio de modernizar uma atividade tradicional.

A companhia criou uma fintech para conectar os serviços físicos de transporte de dinheiro às operações financeiras digitais. A transformação exige novas competências dos profissionais e uma cultura organizacional mais conectada à tecnologia.

Para preparar os funcionários, o grupo criou um Hub de Inteligência Artificial, com uma estrutura de embaixadores responsáveis por disseminar conhecimentos e incentivar o uso da tecnologia nas diferentes áreas.

"Hoje, o maior desafio é, nesse momento de novas tecnologias, que a gente possa alcançar todos os nossos colaboradores. Que a empresa possa continuar inovando e com as pessoas preparadas", afirma Almeida.

A preocupação é garantir que a transformação digital alcance não apenas os profissionais administrativos, mas também aqueles que trabalham diretamente nas operações.

Para o executivo, a combinação de educação, saúde e inovação é fundamental para sustentar o crescimento de uma companhia que precisa equilibrar a tradição dos serviços de segurança com as novas exigências do mercado de trabalho.

"Esse é o nosso maior desafio, mas com muita alegria eu estou vendo que as coisas estão acontecendo dentro daquilo que foi planejado. Mas o desafio continua todos os dias", diz.