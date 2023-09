É hoje: João Branco revela a receita do Marketing que Funciona em live gratuita; participe

Se você sabe fazer uma coisa muito bem, compartilhe. Esse é um dos conselhos que João Branco divide com seus seguidores em suas redes sociais -- e deve colocar em prática durante um encontro ao vivo sobre Marketing que acontece nesta segunda-feira, 25, às 19h30, no YouTube da EXAME.

Durante a live, uma das mentes mais brilhantes do marketing brasileiro falará sobre marketing, vendas, alta performance e propósito, e ainda revelar a receita do Marketing que Funciona. Uma oportunidade única para empreendedores e executivos ouvirem os direcionamentos de um dos 10 melhores CMOs do Brasil e aplicarem em seus negócios todo o conhecimento adquirido durante o evento.

Ainda dá tempo: acompanhe o conteúdo gratuito no YouTube da EXAME, hoje às 19h30.

Uma resposta que pode te ajudar a faturar milhões

Considerando que vivemos em um mundo cada vez mais conectado, a importância das estratégias de marketing e vendas para a sobrevivência das empresas é evidente. Segundo a pesquisa global 2022 Marketing Investment Forecast, publicada pela Forrester, os valores valores investidos em ações de marketing irão crescer em pelo menos 30% até 2025.

Alocar recursos em marketing e vendas deve ser considerado um investimento para o seu negócio, porém, ao se debruçar sobre as possibilidades, por onde e como começar? A live de hoje é a oportunidade de encontrar a resposta para essa pergunta. Ao longo da live, ele irá responder as melhores dúvidas dos participantes. A resposta pode ser o que faltava para virar a chave da sua empresa.

Saiba mais sobre um dos profissionais mais talentosos e influentes do marketing brasileiro

A trajetória de sucesso de João Branco no marketing digital é indiscutível. Com mais de 20 anos de experiência e uma carreira sólida no segmento, é considerado uma das mentes mais brilhantes do marketing brasileiro, além um dos 10 melhores CMOs do Brasil.

​Por quase 10 anos, atuou como CMO do McDonald 's, onde liderava os times de Brand Growth, Sales Growth e Trade Marketing. Com a liderança e gestão visionárias de João Branco, a equipe bateu todos os recordes de vendas da história do Big Mac. ​Ele também foi responsável por grandes projetos como o “Méqui”, na Avenida Paulista, em São Paulo, e a campanha de “Méquizices”.

Além de executivo, João também é autor dos livros Dê propósito: Coloque a intenção certa no seu trabalho e preencha sua rotina de satisfação e significado e Desmarketize-se.​

Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME