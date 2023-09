Dividendos em dólar: ação comprada por Buffett pode pagar ‘bolada’

Imagine receber dividendos bem atrativos. Este é, sem dúvidas, um dos grandes objetivos de todo investidor. Mas e se, além da chance de embolsar proventos atrativos, houvesse a possibilidade de ganhar esses valores em dólar?

Isso mesmo, ganhar proventos em moeda forte, com cotação 5 vezes superior à do real, de maneira recorrente e, melhor, fazendo tudo aqui do Brasil.

Só em 2022, essa ação retornou para os investidores o valor de US$ 3,3 bilhões, equivalente a R$ 16 bilhões. Para deixar claro: você tem a oportunidade de ganhar valores baseados no dólar e gastar o seu dinheiro em reais. Tem algo melhor do que isso?

Eu digo que tem, porque a ação que oferece essa oportunidade para os investidores brasileiros não vai apenas pagar um dividendo gordo em dólar. Ela oferece uma excelente oportunidade de multiplicação de capital.

A equipe de análise da Empiricus Research estima que a ação pode subir mais 65% e pagar dividendos de 7% ao ano em dólar – o que é um percentual bem atraente quando se pensa no dividend yield que costuma ser praticado nos Estados Unidos.

É exatamente uma oportunidade como essa que os analistas da Empiricus Research encontraram em uma ação americana do setor de varejo (que pode ser comprada aqui no Brasil) que, entre 2009 e 2022, saltou 1.058% – equivalente a 20,5% ao ano.

Isso significa que, no período, a ação multiplicou por 10 vezes e conseguiu transformar:

R$ 1 mil em até R$ 11.580;

R$ 5 mil em até R$ 57.900;

R$ 12 mil em até R$ 138.960.

Para ter ideia da dimensão desse retorno, entre os mesmos anos, o S&P 500, um dos principais índices da bolsa americana, subiu “meros” 331%. Ou seja, a ação valorizou 3 vezes mais que a média das maiores ações da bolsa dos Estados Unidos.

Mas como se esse rendimento já não fosse o bastante, essa ação tem dois outros pontos que chamam a atenção de qualquer investidor: os dividendos e os processos de recompra de ações, que podem gerar pagamentos atrativos em dólar para os investidores.

É claro que, para quem comprar o BDR, os dividendos já serão pagos na conversão para o real. Mas investindo na ação diretamente no exterior, os proventos recebidos serão em dólar e podem chegar a um dividend yield de 7% ao ano.

Para efeito de comparação, a Exxon Mobil, uma aristocrata dos dividendos que paga proventos todos os anos há pelo menos 25 anos, teve o maior dividend yield entre o grupo no ano passado e pagou 5,8%.

Ou seja: a ação “garimpada” pelos analistas da Empiricus Research pode superar as “gigantes” dos dividendos.

Esta ação já está no radar dos grandes investidore s do mercado (até Warren Buffett)

E não é só a equipe de análise da Empiricus Research que está de olho nessa ação. O “oráculo de Omaha”, Warren Buffett, tem esse papel no portfólio, embora poucas pessoas saibam disso.

O maior investidor do mundo é conhecido por buscar empresas sólidas que geram caixa e distribuem dividendos para os acionistas. Por isso, não poderia ficar de fora dessa oportunidade.

O artigo publicado no site da Nasdaq com o título, em tradução livre, “As top 3 ações que você provavelmente não sabia que Warren Buffett investe”, aponta que um dos principais motivos para Buffett ter essa ação é a boa performance em períodos turbulentos para a economia.

Essa empresa do setor do varejo, ao contrário da maioria dos papéis do segmento, se beneficia de momentos de crise e inflação alta. Isso porque a população busca ainda mais por essa companhia em tempos de orçamento apertado e ela funciona de forma anticíclica.

Além de Warren Buffett e da recomendação da Empiricus Research, esse papel também está na mira do Goldman Sachs e JP Morgan. Ou seja, os “tubarões” do mercado já estão de olho nesse ativo.

Segundo a recomendação da Empiricus Research, pode ser uma questão de tempo até que essa ação tenha um retorno bem atrativo – e quem se posicionar agora pode capturar lucros bem gordos. Explico a seguir por que o “timing” é essencial no caso dessa varejista...

Empresa cresce de forma acelerada e está barata

Essa varejista americana possui mais de 20 mil lojas espalhadas em 47 estados dos EUA. O negócio da companhia é focar em cidades pequenas. Por isso, ela é a única grande varejista em 50% dos municípios que ocupa – superando até mesmo o Walmart.

E mesmo já sendo uma gigante no setor, ela continua crescendo em ritmo acelerado, o que chamou a atenção da equipe de análise. Historicamente, a empresa abre entre 900 e 1.000 novas lojas todos os anos. E a taxa interna de retorno oscila em torno de 20% para cada unidade.

Como dito anteriormente, a ação saltou 20,5% ao ano entre 2009 e 2022. Por conta desses ótimos resultados, a empresa já estava cara demais para ser comprada.

Mas dê uma olhada no gráfico abaixo:

A ação americana caiu 50% neste ano. Essa despencada foi motivada porque o mercado esperava uma recessão na economia americana e, até agora, essa forte crise não se concretizou.

E, segundo os bancos de investimentos americanos, nem vai se concretizar:

Em outras palavras, a ação foi penalizada além da conta. É justamente por isso que os analistas acreditam que o momento atual é de oportunidade de compra.

Afinal, como mostra o gráfico, foram poucos os períodos de queda do papel. E, segundo os analistas da Empiricus Research, essa desvalorização recente não muda em nada os fundamentos da ação.

Ela continua sendo uma empresa de qualidade, com perspectiva de crescimento interessante e essa queda dos papéis abriu uma oportunidade de compra, visto que ela ficou em um patamar de preço muito mais interessante.

Isso porque esses preços em “promoção” podem não durar muito tempo. Por isso, a indicação dos analistas é de investir nesse papel enquanto ainda está descontado.

O nome e a tese completa desta ação foram revelados em um relatório da Empiricus Research chamado “Uma ação de varejista de descontos ‘Fat Cow’” e qualquer brasileiro interessado em buscar renda extra em dólar pode ler de graça.

Basta clicar no botão abaixo e seguir as instruções. Nem um centavo será cobrado.

