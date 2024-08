Dica de inglês: conheça a regra do “ing” com os esportes olímpicos

Por Bruno Braga, professor de inglês há 18 anos e Coordenador Pedagógico na Companhia de Idiomas

Hello, learner!

Estamos em período olímpico e tenho certeza de que você está se deparando com um monte de esportes na TV ou na internet que só lembramos que são esportes olímpicos, ou até mesmo que eles existem, de 4 em 4 anos: pentatlo moderno, canoagem, badminton, tiro esportivo, esgrima… E ainda assim, também sou capaz de apostar que, mesmo não tendo familiaridade com esses esportes, você consegue acompanhar, torcer (a favor ou contra) e, o mais importante, se divertir.

Afinal, as Olimpíadas estão aí para que a gente possa se divertir enquanto admira os limites do corpo humano, da dedicação, da disciplina, da precisão. E, também, para torcer por uma bola fora do adversário quando é o Brasil que está em campo (ou na quadra, na piscina, no tatame).

O uso do “ing” nos esportes

Você sabe quantas modalidades temos nos Jogos de Paris 2024? Essa eu te respondo: são 32 esportes, cada um composto por várias outras modalidades. Bastante, né? E você sabe quais são todos esses esportes? Essa eu não te respondo aqui porque nosso objetivo é outro, que é expandir o inglês. E para isso, vou te dar uma lista de esportes olímpicos que, aparentemente, não têm uma relação direta entre si. Vamos a eles:

Boxe - Canoagem - Ciclismo - Escalada Esportiva - Esgrima - Levantamento de Peso - Luta Livre - Mergulho - Natação - Remo - Skate - Surfe - Tiro Esportivo - Vela

Encontrou alguma relação entre eles, além de serem esportes olímpicos? Pois é, eu também não. Mas e se escrevermos eles em inglês, será que você encontra? Vamos ver!

Boxing - Canoeing - Cycling - Sport Climbing - Fencing - Weightlifting - Wrestling - Diving - Swimming - Rowing - Skateboarding - Surfing - Shooting - Sailing

Agora ficou melhor, né? Pois é, todos eles em inglês terminam em -ing. Vamos rapidamente recapitular alguns usos do -ing em inglês antes de prosseguirmos. Seguindo a gramática, o sufixo -ing pode ser usado para:

Gerúndio: Forma do verbo que indica uma ação contínua, usada após verbos auxiliares.

Exemplo: "I am running." (Eu estou )

Substantivo): Transformação de um verbo em substantivo, referindo-se à atividade ou ação em si.

Exemplo: "Swimming is fun." (Nadar é divertido.)

Adjetivo: Descreve um substantivo, geralmente indicando uma qualidade ativa.

Exemplo: "The trip was tiring." (A viagem foi cansativa.)

Após Preposições: Quando um verbo segue uma preposição.

Exemplo: "She is good at dancing." (Ela é boa em dançar.)

Após Certos Verbos: Alguns verbos são seguidos diretamente pela forma "-ing" de outro verbo.

Exemplo: "I enjoy reading." (Eu gosto de ler.)

Na lista selecionada de esportes olímpicos, você notou que todos eles terminam com -ing. E você consegue identificar qual dos usos acima justifica o -ing deles?

A resposta é: substantivos

Os esportes olímpicos que separei acima terminam em -ing pois são substantivos que derivam de um verbo. E uma das maneiras de transformarmos um verbo em um substantivo em inglês é usando o -ing com ele. Sendo assim, vamos tentar identificar quais são os verbos que dão nome a esses esportes?

Box ing (Boxe) - to box (boxear)

(Boxe) - to box (boxear) Canoe ing (Canoagem) - to canoe (andar de canoa)

(Canoagem) - to canoe (andar de canoa) Cycl ing (Ciclismo) - to cycle (pedalar)

(Ciclismo) - to cycle (pedalar) Sport Climb ing (Escalada Esportiva) - to climb (escalar)

(Escalada Esportiva) - to climb (escalar) Fenc ing (Esgrima) - to fence (esgrimir)

(Esgrima) - to fence (esgrimir) Weight lift ing (Levantamento de Peso) - to lift weights (levantar pesos)

(Levantamento de Peso) - to lift weights (levantar pesos) Wrestl ing (Luta Livre) - to wrestle (lutar)

(Luta Livre) - to wrestle (lutar) Div ing (Mergulho) - to dive (mergulhar)

(Mergulho) - to dive (mergulhar) Swim ming (Natação) - to swim (nadar)

(Natação) - to swim (nadar) Row ing (Remo) - to row (remar)

(Remo) - to row (remar) Skateboard ing (Skate) - to skateboard (andar de skate)

(Skate) - to skateboard (andar de skate) Surf ing (Surfe) - to surf (surfar)

(Surfe) - to surf (surfar) Shoot ing (Tiro Esportivo) - to shoot (atirar)

(Tiro Esportivo) - to shoot (atirar) Sail ing (Vela) - to sail (navegar)

Todos estes esportes têm seus nomes em inglês derivados de um verbo que indica a ação principal para praticá-los, mesmo que em português a tradução não siga essa regra. Interessante, não é? Assim, espero que você tenha aprendido alguns verbos novos por aqui.

E agora que você entendeu como funciona essa regra esportiva do -ing, eu vou te deixar um pequeno desafio. Você sabe qual é o esporte que em inglês chamamos de RACEWALKING? É claro que você poderia usar um tradutor, ou mesmo o Google para descobrir. Mas o seu desafio aqui vai ser descobrir qual esporte é esse sem o auxílio de nenhuma ferramenta, apenas analisando a palavra. E para isso vou te deixar apenas 2 dicas:

race = corrida / walk = andar, caminhar

Agora é com você. Que esporte é esse em português? Se descobrir, me conta no bruno@companhiadeidiomas.com.br

See you next time!